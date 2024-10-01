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Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero

Мы изучим одну из первых материнских плат с обратным расположением разъёмов. Производитель пока не рискнул выпустить флагманское решение, представив устройство среднего уровня.
1

Оглавление

Вступление

Компания Intel переживает сегодня не лучшие времена, и кто-то даже связывает это с её уходом из России. Однако она постепенно шла к своему «успеху», сметая по дороге множество различных бизнесов и стартапов. Что-то из этого прижилось, но по большей части было сделано множество ошибок, которые привели процессорного гиганта к плачевному состоянию. Сегодня все надежды возложены на новые CPU семейства Arrow Lake, которые должны появиться в скором времени. У AMD тоже были тяжёлые времена, когда она начала погоню за гигагерцами, но выбрала для этого неподходящие транспортные средства: бульдозер, экскаватор и прочую строительную технику. Потом в компании успокоились, обратились к буддизму, познали дзэн и пошли в гору.

Сегодня платформа Intel LGA 1700 находится на закате, но производители материнских плат не спешат сильно расстраиваться, а пытаются тем временем обкатывать новые технологии и вводить новые стандарты. Самая большая проблема у современного пользователя ПК – это огромное количество кабелей в корпусе. Сам я с такой проблемой уже давно не сталкивался, но видимо кому-то из инженеров приснился сон, где он в них запутался. Соответственно пришла идея максимально убрать провода из внутреннего пространства корпуса и всё это хозяйство убрать с глаз долой.

Идея простая и понятная, но для этого все разъёмы нужно перенести на обратную сторону материнской платы. Почему бы и нет? В корпусе можно просто наделать отверстий на внутренней стенке и таким образом можно будет подключать все эти кабели. Однако здесь всё же нужен стандарт, чтобы пользователь мог купить любой корпус и в него мог бы установить любую материнскую плату. В целом трудного ничего нет, нужна лишь договорённость между различными компаниями. Все заинтересованы в продажах новой продукции, поэтому договориться будет несложно.

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Пока такие корпуса и материнские платы только начинают появляться и для этого используются современные актуальные платформы. С другой стороны, такое нововведение может не пойти в массы, поскольку будет дорого или неудобно. Однако попробовать всё же можно и поэтому делаются первые шаги в этом направлении. Например, у компании MSI появилась материнская плата Z790 Project Zero.

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Как уже сообщалось, основное её отличие от других моделей – обратное расположение разъёмов (Back-connect). Это значит, что все разъёмы расположены с обратной стороны платы, а спереди не получится подключить даже вентилятор. Мы уже могли познакомиться с MSI Z790 Project Zero ранее в обзоре корпуса Formula TimberLine T0, пора рассмотреть плату детальнее.

Упаковка и комплектация

Название у материнской платы получилось достаточно странное. Видимо маркетологам компании нравится слово Zero или кто-то из них постоянно ставит в рулетке на 0, а может даже делит на него. Например, в видеокартах этой фирмы есть технология Zero Frozr – это когда вентилятор не крутится. Мне кажется, что подразумевалось полное отсутствие разъёмов спереди. В любом случае можно будет потом, если всё это приживётся, сократить до двух букв PZ и добавлять эту приставку к модификациям материнских плат с обратным расположением разъёмов.

Коробка средних размеров, но немного необычная для материнской платы. Сверху покоится картонный чехол, а внутри коробка-раскладушка. Я сначала подумал, что это какой-то новый футуристичный стиль, но потом уже понял, что это больше необходимость, ведь у простой платы разъёмов с обратной стороны нет.

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На заднем фоне изображён обычный светлый коридор обычной космической станции. Спереди присутствует крупное изображение материнской платы. Сперва даже сложно заметить в ней что-то необычное. Просто вся поверхность закрыта радиаторами. На ней самой крупными буквами написано Project Zero. Ниже эта надпись продублирована.

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В самом низу можно обнаружить надпись Back-connect design. Она-то как раз нам сообщает о том, что все разъёмы размещены с обратной стороны системной платы.

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Сзади уже есть две картинки, одна из которых демонстрирует обратную сторону с разъёмами. Также здесь представлено множество вставок, которые описывают основные технические решения. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь посмотрим, что внутри. Как я уже говорил, снаружи находится лишь цветной чехол, после сдвига которого можно получить доступ к коробке, которая раскладывается пополам книжкой или чемоданом.

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На верхней половине ничего нет и это просто крышка. Далее мы видим саму материнскую плату, которая упакована в антистатический пакет. Понятно, что она просто не может левитировать внутри коробки, а должна на что-то опираться.

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Опираться на разъёмы она не должна, ведь они могут повредиться. Поэтому на нижней части по центру есть высокий островок из картона, где внутри расположен комплект поставки.

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Здесь он не очень большой. Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Нормативные уведомления для Европы;
  • Инструкция по монтажу;
  • Комплект наклеек;
  • Диск с ПО и драйверами.

Список аксессуаров тоже не очень большой. Диск давно мне уже не встречался, ведь это уже немного устаревший носитель.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Одна антенна для беспроводной сети;

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Скромно, но терпимо. Заглушка задней панели уже установлена на плате, поэтому её нет среди аксессуаров.

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Дизайн и особенности платы

Перед нами обычная материнская плата формата АТХ, но… Все разъёмы расположены с обратной стороны платы. Список совместимых корпусов есть на сайте производителя.

В остальном это обычная ATX плата. Её габариты не отличаются от классических и составляют практически 305 х 244 мм. По дизайну плата похожа на другие модели компании. Оформление компромиссное. На 100% оно не подходит под белые или чёрные сборки. Дело в том, что сама печатная плата тёмная, а радиаторы серебристые.

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Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, а кроме этого, установлено много металлических панелей, которые прикрывают места, где распаяны разъёмы.

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При этом модель не похожа на флагманскую. Нет подсветки, нет индикатора POST-кодов, нет кнопок на самой плате. Зато мы видим развитую систему охлаждения, а над разъёмами задней панели предусмотрен не кожух, а продолжение бокового радиатора.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, кроме сетевого контроллера. Зато здесь расположены все разъёмы для подключения питания, устройств охлаждения или подсветки, а также периферии.

Вместо привычных маркеров белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе, тут присутствуют кружочки с изображением дракончика. Производитель в очередной раз намекает, что неплохо бы убрать втулки с этих мест. Светодиодов здесь нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8. Всё это выведено с обратной стороны, но в тех же местах, что обычно спереди.

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Подобное сочетание разъёмов встречается на производительных платах, которые предназначены для флагманских процессоров.

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Видно, что производитель хорошо позаботился о питании. Рядом с основным коннектором питания ATX размещена группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя. Однако светодиоды распаяны спереди, а разъём питания выведен сзади.

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Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C двух сторон слотов используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Сейчас память типа DDR5 обрела достаточную распространённость, и пользователи предпочитают её при переходе на новые платформы.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 7200 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 256 Гбfqn достигается путём установки четырёх модулей по 64 Гбfqn.

Питание процессора выполнено по схеме 14+1+1. Например, на плате MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI используется формула 16+1+1, но на этом всё не заканчивается потому, что мосфеты тоже отличаются. Здесь девять каналов расположены сверху и ещё семь каналов сбоку. Это неплохие показатели у материнской платы для сокета LGA1700.

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На каждый из 14 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Alfa&Omega AOZ5016QI, которые могут выдавать 55 А.

Напомню, что на материнской плате MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI были распаяны мосфеты Intersil ISL99390, которые обеспечивают по 90 А. 16 по 90 А – это совсем не то же самое, что 14 по 55 А. По номиналу разница получается почти двукратная.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоители фаз расположены с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Richtek RT3628AE.

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MSI Z790 Project Zero позиционируется как универсальное решение, а не инструмент для разгона. Можно считать, что это первая подобная модель, запущенная в серию в расчёте на оценку аудитории пользователей.

Не каждый кинется сразу менять свой корпус или распиливать его изнутри. Если эта тема «выстрелит», то производители на каком-то этапе могут параллельно выпускать две одинаковые модели с разным расположением разъёмов. При этом дизайн печатной платы придётся немного менять потому, что контакты с двух различных сторон получаются зеркально отражёнными.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Тепловой трубки нет. Боковой радиатор большой и закрывает разъёмы задней панели.

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Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и кажутся неокрашенными, но скорее всего покрыты чем-то бесцветным. Надписи и узоры на радиаторах выполнены чёрным цветом.

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Поверхность слегка шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже следует каскад из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей.

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Самый нижний отводит тепло сразу от двух накопителей, а всего здесь их может быть установлено четыре штуки.

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Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и также серебристого цвета. Сверху надписи выполнены чёрной краской. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета. Он изготовлен из алюминиевого сплава и такого же серебристого цвета как все остальные. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жёстко.

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В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z790.

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В данном случае реализовано шесть портов SATA 3. Шесть расположены сбоку, а два находятся внизу. Все смотрят лицом в обратную сторону.

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Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. Поскольку мы смотрим с обратной стороны, то теперь уже в левом нижнем углу расположен разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить коннектор 4-pin FAN для вентилятора, порт SATA и разъём для подключения TPM модуля.

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Правее расположены две колодки USB 2.0, ещё три разъёма 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

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Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Один обычный 12В, а другой адресный ARGB LED 5B.

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В правом нижнем углу предусмотрено отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, который также распаян с обратной стороны, а вот звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC897 - спереди.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 скрыт чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V распаяна с обратной стороны.

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На этой плате мы видим четыре слота расширения, три из которых – PCI-e x16. Только верхний получает свои линии от процессора. Он выделен стальной рамкой по периметру. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом.

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Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 есть четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

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Два могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а ещё два могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen4. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Один разъём PS/2 для клавиатуры или мыши;
  • Четыре разъёма USB 2.0;
  • Два разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один разъём USB 3.2 Gen2;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Шесть аудиоразъёмов типа minijack;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flash.

Беспроводной модуль основан на карте Qualcomm QCNCM865. С виду ничего особенного – обычная сетевая карта с выводами под две антенны.

Технические характеристики

Модель MSI Z790 Project Zero
Поддерживаемые процессоры 12, 13 и 14-е поколение Intel Core i3, i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z790
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 4800 – 7200 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
1 - PCI-e x16 Gen4 (x4);
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z790; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 + 2x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 x Qualcomm QCNCM865
Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel Z790)
USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z790)
USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z790)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen1;
1 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2х2;
1 x RJ45;
6 x 3.5 мм Jack;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flash;
1 x HDMI;
1 x Display Port
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела каких-то принципиальных изменений, разве что косметических. В целом она похожа даже по набору функций и пунктов настроек. Перед нами все та же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в элементах оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Хороший инструментарий для разгона находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась по сравнению с другими моделями MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично.

И, конечно же, здесь есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Материнская плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Ещё мне понравились пункты предустановок для памяти.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i7-14700KF;
  • Кулер: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: MSI Z790 Project Zero, версия BIOS – 1.50;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank (SKhynix);
  • Видеокарта: GeForce RTX 4060;
  • Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

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Тестирование

Сборка не вызывает заметных затруднений. Основная проблема заключается в особенностях модели. Соответственно подключать всё приходится с обратной стороны платы, поэтому ее лучше положить на небольшую высокую коробку, чтобы она находилась по центру платы, а все разъёмы были доступны по краям платы. Также есть сложности с установкой альтернативной рамки. Штатная задняя пластина падает и её приходится придерживать.

Оперативную память я сразу завёл на 7200 МГц и поджал тайминги, это всё видно в записи BIOS. Также снял лимиты, но ограничил процессор по напряжению. Это позволило снизить его потребление и тепловыделение.

Мне показалось, что это оптимальные настройки для такой конфигурации, чтобы сильно не жарить процессор, но получить при этом максимальную производительность. Это можно заметить по результатам тестов.

AIDA64 CPUID:

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AIDA64 Cache & Memory:

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AIDA64 CPU Queen:

450x276 40 KB. Big one: 1000x613 157 KB

AIDA64 AES:

450x276 39 KB. Big one: 1000x613 158 KB

AIDA64 SHA3:

450x276 39 KB. Big one: 1000x613 158 KB

Cinebench R23:

450x384 37 KB. Big one: 1295x1106 207 KB

Cinebench 2024:

450x400 24 KB. Big one: 1278x1136 115 KB

3DMark Steel Nomad:

450x294 30 KB. Big one: 1000x654 105 KB

3DMark CPU Profile:

450x263 29 KB. Big one: 1000x584 101 KB

3DMark Storage Benchmark:

450x321 36 KB. Big one: 1000x713 125 KB

CrystalDiskMark:

450x231 39 KB

AS SSD Benchmark:

450x450 49 KB

Anvil’s Storage:

450x303 43 KB. Big one: 1273x858 204 KB

WinRAR:

450x358 31 KB

7-Zip:

450x289 30 KB. Big one: 1101x706 147 KB

Corona 1.3:

450x221 36 KB. Big one: 1500x737 269 KB

Традиционный прогрев Prime95 и изучение новинки MSI через тепловизор не выявили никакого криминала в температурах.

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Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

450x177 18 KB. Big one: 608x239 36 KB

Заключение

MSI Z790 Project Zero – это одна из первых материнских плат с обратным расположением разъёмов. Производитель пока не рискнул выпустить флагманское решение, представив устройство среднего уровня. Это не привязано к ценообразованию, а скорее к функциональности. Мне новинка показалась попроще MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI, например, по системе питания процессора.

С другой стороны, производитель использовал множество металлических декоративных панелей, чтобы накрыть пустые пространства или концы паяных разъёмов спереди. Всё это можно было сделать из пластика, чтобы плата была легче. Как уже отмечалось, разъёмов спереди нет и нельзя подключить даже простой вентилятор. К этому можно привыкнуть, но нет контактов или кнопки сброса ClrCMOS. Её можно было бы вывести на заднюю панель, но там только кнопка BIOS Flash. К сожалению, сброс настроек иногда необходим. Если мне не довелось столкнуться с этой проблемой при тестировании, то это не значит, что так будет у всех.

По большому счёту, помимо расположения разъёмов с обратной стороны новых технических решений тут нет. Добавили Wi-Fi 7, но сейчас все на него переходят, поэтому не было смысла ставить что-то проще. В остальном это обычная материнская плата на флагманском чипсете с развитой системой охлаждения, но не самой мощной подсистемой питания. Слоёв металлизации – шесть, как у любой модели среднего уровня. Предпосылок для экстремального разгона нет. Память спокойно разгоняется до 7200 МГц и можно даже поджать тайминги. Если постараться, то можно взять и 8000 МГц, но есть ли смысл? Это хорошая материнская плата для платформы LGA 1700, которая без труда справится с флагманскими моделями процессоров. При этом она ориентирована на создание системы среднего уровня.

За подсистему питания и её охлаждение волноваться не приходится, она должна хорошо справляться с нагрузкой, если процессор будет зажат в лимиты. Для этого тут предусмотрено два варианта: стандартные настройки Intel или оптимизированные MSI. Также можно снять лимиты, но ещё раз стоит отметить, что плата не для экстремального разгона.

Возможности MSI Z790 Project Zero как минимум приемлемы. Видеокарту можно поставить любую, есть место для установки четырёх накопителей типа М.2. Что ещё нужно геймеру? Сетевой адаптер? Здесь их два, выбирай любой, хоть 2.5G. Звук? Он здесь такой же, как на большинстве устройств. Подсветки нет, но можно подключить самую бюджетную ленту и получится не хуже.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата MSI Z790 Project Zero получает награду:

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рейтинг: 5.0 из 5
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San Sanich
10:57
Он может быть и убыточным, главное удерживать влияние на умы людей.
После покупки Twitter Илоном Маском за $44 миллиарда, платформа сейчас стоит всего $9,4 млрд
Сеня Кофтиш
10:56
Не стоит наверно это всё того. Играть не во что особо. Собрал год назад где-то комп на i7 14700k, ddr5 32 gb ,и 4070 ti. И ни когда я так мало не играл как в последние года два.
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
Александр Мухин
10:56
Моих войск там нет.
МО РФ показало кадры уничтожения «Искандером» железнодорожного эшелона с боеприпасами для ВСУ
Китя
10:56
RTX 2XXX серия вообще порожняковый проходняк. а на смену GTX1080ti купил RTX 3070ti то что говорили колоссальный прорыв. а на деле RTX 3070ti оказалась параша скинул её очень быстро одни разочаровавши...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Krumhold
10:49
Никто не сомневается что всё это было, но амд как было гомном так и будет им всегда
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Андрей Иванов
10:48
На ютубе глянь, на официальном канале юнити этот видос есть, не фейк
Представлена техно-демо Time Ghost на движке Unity 6
Китя
10:48
Было в то время и RX560, RX580, GTX1070, GTX1080 и GTX1080ti время майнь бума. Было чем сравнивать.
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Krumhold
10:47
Ну и иди отсюда, мух лови, кули ты тут тогда о картах споришь, катись отсюда
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Krumhold
10:47
Даже не на уровне 1070 была, а грелась как грёбаный керогаз, такой себе топ
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
neveroww
10:46
Вы читать совсем не умеете или как? Цитирую "Видеокарта RX 480 с легкостью конкурировала с известной Nvidia GeForce GTX 1060, при этом имея более привлекательную цену, стоила она на 4000 - 7000 рублей...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
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