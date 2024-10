Невероятное соотношение цены и производительности

Олдфаги помнят, как в нулевые приходилось полностью выбрасывать в мусорку топовый ПК за пару тысяч долларов по истечении всего нескольких лет с момента его покупки. Настолько быстро менялись стандарты графики, как и требования игр того времени.

Однако, спустя четверть века рынок стабилизировался и насытился огромным количеством комплектующих. Теперь даже под довольно скромный бюджет можно подогнать железо, способное обеспечить приемлемый уровень производительности.

К примеру, всего за 14 000 рублей или менее, чем $145, геймеры с ограниченными финансовыми ресурсами могут собрать ПК, тянущий почти все существующие на данный момент игровые проекты. В основе успеха лежит платформа LGA 1150, которая сейчас является абсолютным минимумом для запуска игр, поскольку предшествующие ей не поддерживают инструкции AVX2, требуемые многими тайтлами.

Среди комплектующих значатся: 4-ядерный 8-поточный процессор Xeon E3-1245 V3, который фактически является немного более медленным аналогом Core i3-10100, тянущим почти всё; материнская плата на чипсете H81, которой хватает, так как CPU потребляет довольно небольшое количество электроэнергии; две планки памяти DDR3-1600 по 8 ГБ, естественно в двухканальном режиме; емкий SSD на 512 ГБ, простой кулер для процессора, бюджетные БП и корпус, а также вентилятор на выдув.

Ну, и конечно, залог экономичности всей сборки заключается в использовании сверхнедорогой видеокарты GeForce P106-100, в данном случае от производителя Colorful. Причиной её исключительно низкой цены в 1800 рублей является отсутствие портов и необходимость некоторого шаманства с драйверами и настройками для вывода изображения посредством встроенной графики в CPU.

GeForce P106-100 на 10-20% уступает GeForce GTX 1060 и немного обгоняет GeForce GTX 1650, имея в 1,5 раза больше видеопамяти. При этом у нас в наличии достаточные 16 GB RAM и аналог Core i3-10100, а значит геймплей в почти всех современных AAA-хитах будет более-менее комфортным, конечно, при условии активации FSR. В исключениях могут быть ультра тяжелые с точки зрения графики игры, такие, как Alan Wake 2, но и там можно выжать играбельные 20-30 FPS.

В итоге после импровизированной сборки ПК был протестирован для демонстрации невероятного потенциала системы всего за 14 000 рублей. На выходе были получены следующие цифры: в Cyberpunk 2077 на низком пресете и в Far Cry 6 на средних настройках, а также в Days Gone, сборка смогла выдать около 60 FPS, в The Witcher 3: Wild Hunt удалось выжать примерно 80 FPS. В PUBG параметр частоты кадров варьировался в диапазоне от 60 до 90 FPS, а в Counter-Strike 2 он зачастую улетал за 100 FPS, при отсутствии в кадре излишнего нагромождения визуальных эффектов.

Таким образом, было доказано, что всего 73% от МРОТ вполне достаточно для запуска практически всех существующих ААА-игр с приличным уровнем FPS. Разумеется, было бы не совсем корректным рекомендовать данную сборку всем.

Однако, опытные пользователи, готовые разобраться в тонкостях настройки комплектующих и софта, в итоге могут сберечь приличную сумму. Здесь можно провести аналогию с автомобильным миром, когда кто-то приобретает транспортное средство в кредит за много миллионов, а кто-то подшаманивает неплохой б/у вариант и значительно экономит.