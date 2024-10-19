Intel готовит к релизу две новые видеокарты Battlemage

Intel активно работает над расширением своего портфолио видеокарт с выпуском двух новых моделей из линейки Battlemage. Как сообщает инсайдер Moore's Law is Dead, компания приняла решение отказаться от выпуска мобильных версий Battlemage, сконцентрировавшись на настольных моделях, которые появятся в продаже в ближайшие четыре месяца.

Подробности по видеокартам:

Первая карта с кодовым названием G31 получит следующие характеристики: 32 ядра Xe 256-битная шина Видеопамять GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с Интерфейс PCIe 5.0 и разъемы DisplayPort 2.1 Ожидается, что по производительности она будет сопоставима с NVIDIA RTX 4070.





Вторая карта, основанная на G21, предложит: 20 ядер Xe 192-битную шину Видеопамять GDDR6 со скоростью 19 Гбит/с Интерфейс PCIe 5.0 и DisplayPort 2.1 Эта модель будет конкурировать с AMD Radeon RX 7600 XT.



Прогнозы и перспективы

Согласно источнику, драйверы для новых карт будут значительно лучше, чем те, которые использовались для предыдущих моделей ARC, что должно улучшить общее впечатление от использования карт Battlemage. Однако инсайдер выражает сомнения в том, что линейка Battlemage сможет стать успешной на рынке.

Intel начала активно выходить на рынок видеокарт с недавним запуском своих первых графических решений в рамках серии Intel ARC, что стало важным шагом для компании в этом сегменте. Но конкуренция с такими гигантами, как NVIDIA и AMD, остается серьёзным вызовом.