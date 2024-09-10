Оглавление

Вступление

Пока одни пользователи потирают руки и ожидают появления в продаже новых процессоров AMD Ryzen 9000-серии, а также выхода материнских плат на чипсетах AMD 800-серии, другие сметают с прилавков всё, что плохо лежит, пока не подорожало в преддверии нового учебного года. Сложно сказать почему, но цены действительно немного выросли, пока я подумывал прикупить себе бюджетный процессор AMD Ryzen 5 7500F. В чём его смысл, ведь это один из самых доступных на данный момент вариантов для платформы AM5? AMD Ryzen 7 7800X3D лучше подходит для игр, но он у меня есть и стоит недёшево. Поэтому кто-то берёт 7600, 7600X, 7700X, 8600G или 8700G, а в отсутствии лишних денег по-прежнему выбирает 5600 и радуется.

Однако, на мой взгляд, AMD Ryzen 5 7500F напрасно списывают со счетов потому, что он отличается от того же 7600 по большому счёту только отключенным интегрированным видеоядром. Компания AMD позиционирует его и вовсе как аналог Intel Core i5 12400F, 13400F, 14400F. Это неудивительно. С каждым новым поколением мало что изменялось (добавилось 4 «мелких» ядра в 13400), но заметно увеличивалась цена. Поэтому у 12400F была сумасшедшая популярность, а вот 14400F стоит уже каких-то странных денег. Я предпочёл ему 13500 потому, что там хотя бы побольше «мелких» ядер и даже есть интегрированное видео. При этом по цене они были одинаковы. Кто виноват? Ценовая политика компании Intel или возросшая наценка продавцов? Скорее всего повлияло всё и сейчас бы я лучше взял AMD. Если планировать пользоваться исключительно дискретной графикой, то AMD Ryzen 5 7500F – это не самый плохой вариант.

Также для платформы AMD AM5 давно вышел чипсет A620, на котором основаны самые недорогие платы. Однако, это недорого выливается всё равно где-то в 10000 рублей и без памяти DDR5 не обойтись. Сейчас она опять немного подорожала, SKhynix A-die продают на каждом углу где-то за 12000-14000 рублей, а разгонять её на AMD стало даже проще, чем на Intel. При этом, я хотел проверить теорию о том, что на процессорах AMD Ryzen 5 7500F она разгоняется хуже потому, что эти чипы бракованные и вообще ничего не могут. Соответственно нужна будет только хорошая материнская плата и мы пробуем это проверить. Заодно я решил протестировать новую плату MSI X670E Gaming Plus WIFI, как одно из наиболее доступных решений на флагманском чипсете.

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Да, плата не самая дешёвая, но сейчас на mATX на B650 среднего уровня просят уже 20000 рублей. Поэтому для кого-то эта плата может оказаться резонным выбором. Во всяком случае, посмотрим, что получится. Может плата не сможет разогнать память, а может всё упрётся в процессор.

Упаковка и комплектация

Материнская плата не входит даже в самую бюджетную линейку MSI Arsenal Gaming. Я уже рассмотрел несколько различных моделей просто с приставками Gaming Plus WIFI. Это бюджетные модели для геймеров, основанные на различных наборах логики, включая флагманские. Оформление упаковки достаточно простое и лаконичное.

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming, а посередине изображение самой материнской платы. Ниже крупными символами указано наименование модели. В правом нижнем углу, как на видеокартах, есть вставка с обозначением используемого чипсета.

Ещё в правом верхнем углу есть предостерегающая наклейка. Она сообщает, что элемент питания CR2032, установленный на плате, может быть опасен. Сразу видно, что это, скорее всего, не для нашего рынка, ведь у нас каких-то металлических таблеток бояться не принято.

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Фон преимущественно серый, матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо. Заднюю сторону снова представляют маркетологи, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения в этой материнской плате.

Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного выше мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы AMD. По центру присутствует крупное изображение платы, а по бокам вставки с подписями, к которым от изображения расходятся сноски. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь посмотрим, что внутри.

Сверху на картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. После его изъятия обнаруживаем отсек внизу, где скрыт комплект поставки. Здесь он не очень большой.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Информация о гарантии;

Инструкция по монтажу;

Комплект наклеек;

Список аксессуаров тоже не очень большой.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Четыре комплекта креплений для накопителей M.2;

Антенна для беспроводной сети;

Заглушка на заднюю панель уже установлена на самой плате. Комплект не очень большой, есть всё самое необходимое, но драйверов уже нет. В прошлом поколении устройств были отвёртки и кисточки, ныне и они исчезли. Кабелей SATA стали тоже класть меньше, сказывается снижающийся спрос на такие устройства и популярность накопителей M.2.

Сразу же следует вспомнить, что эта модель для скромного, нетребовательного геймера, который привык довольствоваться малым, но не в плане формата платы и чипсета.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из серии Gaming Plus WIFI.

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Плата выглядит строго и не напоминает игровую, но есть зелёные узоры на радиаторах, которые делают плату более молодёжной. Убрать всего один этот элемент и сразу внешний вид становится более серьёзным. Кроме этого, даже нет RGB подсветки, но есть разъёмы для подключения лент.

Печатная плата тёмно-коричневого цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате не очень много и в основном это различные подписи белого цвета.

Можно считать плату флагманом, но есть линейки покруче, где платы ещё более «нафаршированы» функционалом. Мы видим развитую систему охлаждения и боковой радиатор с логотипом MSI Gaming, но без подсветки. Это не пластиковый кожух, а полноценный радиатор.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается на производительных платах, которые предназначены для установки флагманских моделей процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX предусмотрена группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C двух сторон здесь используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах AMD Ryzen 7000-серии используется контроллер с поддержкой только одного типа памяти – DDR5. Память здесь должна быть отвязана от Infinity Fabric, но делители присутствуют. Также рекомендуют использовать DDR5-6000 и поджимать тайминги. Вместо технологии XMP используется похожая, которая называется AMD EXPO.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 7800 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём на сегодняшний день ограничен установкой четырёх модулей по 64 Гбайт, что в общей сложности даёт 256 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 14+2+1. Восемь каналов сверху и девять каналов сбоку. Это хорошие показатели у материнской платы для сокета AM5. В этом поколении процессоров пока нет очень прожорливых моделей, как у Intel. Даже в новой 9000-серии у некоторых моделей официально немного снизили TDP. Причём MSI в последней версии BIOS обещает устранить эту несправедливость. Поэтому, исходя из потребления флагманских моделей, можно сделать вывод, что подсистема питания сделана с запасом.

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87670. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 70 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2857.

MSI X670E Gaming Plus WIFI позиционируется как универсальная плата для дома и офиса, а не оверклокерская. Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить на флагманских моделях и платах высокого уровня. Возможно, так и должно быть, чтобы обеспечить какой-то запас.

Формально делается упор на игровую платформу и под этим соусом её подают. Да, в играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке. Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь отличная и готова к серьёзной нагрузке, даже если вдруг какая-то модель процессора потребует 300 Вт в стоке.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Оба изготовлены из алюминиевого сплава и может показаться, что они не окрашены потому, что серебристые. Однако, какая-то краска сверху есть.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1,5 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам. Ниже находится каскад ещё из четырёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсетов.

Самый верхний слот M.2 получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 5.0, остальные уже PCI-e 4.0 и обеспечиваются чипсетами. На верхнем установлен отдельный радиатор.

Ещё один радиатор предназначается для двух средних и ещё один для самого нижнего. Везде используются одинаковые термопрокладки и каждый радиатор крепится двумя винтами прямо сверху.

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в тот же оттенок, что и другие радиаторы. Остался только радиатор чипсета, который установлен в правой нижней части платы. Подсветки у него нет. Это массивный, крупный радиатор, который также изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление осуществляется шестью винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используются терморезинки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD X670E. Под этой вывеской скрываются сразу два чипсета AMD B650, которые соединяются друг с другом шиной PCI-e x4 Gen4.

В данном случае реализовано четыре порта SATA и все они выведены вбок справа.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2, а ниже - одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу предусмотрен разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом есть разъём для подсветки 5В ARGB и ещё одна колодка USB 3.2 Gen1.

Левее расположены две колодки USB 2.0 и ещё два разъёма 4-pin FAN.

Затем можно увидеть разъём для подсветки классический 12В.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC897.

Между двумя верхними слотами PCI-e x16 скрывается чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125BG.

На этой плате мы видим три слота расширения PCI-e x16 и один PCI-e x1. Это такой современный тренд. Справедливости ради, слоты расширения просто разменяли на разъёмы M.2.

Логичнее было бы уже сейчас при таком количестве слотов M.2 переводить их в другую плоскость и делать специальные дополнительные платы. Тогда можно было бы угодить тем, кому нужно больше слотов расширения и тем, кому нужно 5 накопителей M.2 сразу. Мне почему-то кажется, что последних будет чуть меньше.

Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает свои линии PCI-e Gen5 непосредственно от процессора. Оставшиеся слоты получают линии PCI-e Gen4 от чипсета. Два PCI-e x16 ограничены до х4 аппаратно.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 расположены четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

Верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen5. Остальные могут работать только в PCI-e x4 Gen4.

На задней панели присутствуют следующие интерфейсы.

Четыре разъёма USB 2.0;

Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;

Три разъёма USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъём RJ-45;

Три аудиоразъёма типа minijack;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Одна кнопка BIOS Flash.

Беспроводной модуль основан на карте MediaTek MT7902.

Технические характеристики

Модель MSI X670E Gaming Plus WIFI Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000-серии для Socket AM5 Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4 Системная логика AMD X670E Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6600 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

2 - PCI-e x16 Gen4 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen4 Поддержка Multi-GPU н/д Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD X670E; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 3x PCI-e x4 Gen4 Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Realtek RTL8125BG;

1 x MediaTek MT7902 Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (AMD X670E) USB 3.2 Gen1 4 + 4 x USB 3.2 Gen1 (AMD X670E) USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD X670E) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8+8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

3 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2х2;

1 x RJ45;

3 x 3.5 мм Jack;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flash Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё та же Click BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Хороший инструментарий для разгона занимает один отдел, что очень удобно. Структура меню не поменялась, и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично. В данном случае использовалась последняя на момент тестирования версия BIOS: бета с версией AGESA 1.2.0.1.

Перед выходом появляется список внесённых изменений. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Сама плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Также мне очень понравился пункт предустановок для памяти, но он пока ограничен значениями до DDR5-8200. По всей видимости, его еще не доработали, ведь возможность разгона до высоких частот появилась не так давно.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 5 7500F;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: MSI X670E Gaming Plus WIFI, версия BIOS – 1.81 Beta;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 Kingbank (SKhynix);

Видеокарта: MSI GeForce GT 1030;

Накопитель: XPG Legend 960 MAX;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

Тестирование

В данном случае я уже знал, что стендовая память разгоняется хоть до DDR5-8000, но было непонятно, как поведёт себя процессор. Экземпляр AMD Ryzen 5 7500F был абсолютно случайный из магазина.

Поэтому нужно сразу начинать с частоты DDR5-6000 и относительно низких таймингов. С ними никаких проблем не возникает, и система может проходить все тесты.

Подробно что-то описывать нет смысла, поскольку я просто вставил процессор, обновил BIOS, запустил систему, установил частоту и тайминги, а далее провёл тесты.

AIDA64 CPUID:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

AIDA64 AES:

AIDA64 SHA3:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

Cinebench 2024:

PC Mark Extended:

3DMark CPU Profile:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Storage:

WinRAR:

7-Zip:

Corona 1.3:

С разгоном памяти ничего специально не мудрил, а просто выбрал пресет DDR5-8000 с максимальными таймингами и всё. Даже напряжения никакие не трогал. Это показывает, насколько всё здесь просто.

Если с Intel я иногда настраивал систему весь день, чтобы загрузиться раз и сделать скриншот на 8000 МГц, то тут практически ничего не делал, плюс абсолютно рандомная и самая бюджетная память.

В синтетике результат не особо впечатлил. Мы видим картинку с частотой 8000 МГц, но сама производительность от этого практически не выросла, поэтому такой разгон больше теоретический.

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах не замечено.

Секрет очень прост – это большие радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

MSI X670E Gaming Plus WIFI – это хорошая, современная материнская плата. Она не бюджетная, но одна из самых недорогих, основанных на флагманском наборе логики. Для процессоров начального уровня её брать не следует, хотя я провёл такой эксперимент, но у меня были другие цели. Например, проверить уровень разгона оперативной памяти. Материнская плата справилась с этой задачей, как и процессор AMD Ryzen 5 7500F.

Плата заметно дешевле флагманов, относится к средней линейке, но по факту – это уже практически самый высокий уровень по функционалу. Здесь мы видим 14 каналов питания процессора, которые охлаждаются двумя крупными радиаторами, есть поддержка PCI-e 5.0, есть поддержка WIFI 6E. Что ещё нужно для полного счастья? Печатная плата сама по себе толстая и содержит шесть слоёв металлизации по две унции меди. Для разгона есть всё самое необходимое. Например, есть штатные предустановки для разгона памяти, но они пока ещё ограничиваются отметкой в 8200 МГц. Я проверил 8000, всё работает и поэтому никаких вопросов тут нет. Разумеется, после установки такой частоты плата задирает напряжения и их нужно будет снижать. Разгон памяти есть, но мне он показался каким-то «кукурузным». Это когда красивые цифры на экране отображаются, а практически производительность не меняется. Например, режим DDR5-6000 с низкими таймингами оказался не хуже.

Подсветки на самой плате нет, но можно подключать светодиодные ленты, сторонние хабы и управлять всей подсветкой через фирменное приложение от MSI. Зато есть привычные четыре светодиода, которые частично заменяют индикатор POST кодов и показывают этапы загрузки и инициализации. Понятно, что это не полный функционал, но хоть какой-то инструмент, который как-то позволяет осуществлять разгон. Также плата может предложить пользователю сетевые интерфейсы последнего поколения. Благодаря таким широким функциональным возможностям плату можно считать более универсальной, нежели просто геймерской, а если точнее, то геймеры даже могут найти себе что-то попроще, особенно для процессора AMD Ryzen 5 7500F.

Андрей Понкратов aka wildchaser