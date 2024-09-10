Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI

В лабораторию попала современная материнская плата, основанная на флагманском наборе логики AMD X670E и обеспечивающая соответствующую функциональность.
1

Оглавление

Вступление

Пока одни пользователи потирают руки и ожидают появления в продаже новых процессоров AMD Ryzen 9000-серии, а также выхода материнских плат на чипсетах AMD 800-серии, другие сметают с прилавков всё, что плохо лежит, пока не подорожало в преддверии нового учебного года. Сложно сказать почему, но цены действительно немного выросли, пока я подумывал прикупить себе бюджетный процессор AMD Ryzen 5 7500F. В чём его смысл, ведь это один из самых доступных на данный момент вариантов для платформы AM5? AMD Ryzen 7 7800X3D лучше подходит для игр, но он у меня есть и стоит недёшево. Поэтому кто-то берёт 7600, 7600X, 7700X, 8600G или 8700G, а в отсутствии лишних денег по-прежнему выбирает 5600 и радуется.

Однако, на мой взгляд, AMD Ryzen 5 7500F напрасно списывают со счетов потому, что он отличается от того же 7600 по большому счёту только отключенным интегрированным видеоядром. Компания AMD позиционирует его и вовсе как аналог Intel Core i5 12400F, 13400F, 14400F. Это неудивительно. С каждым новым поколением мало что изменялось (добавилось 4 «мелких» ядра в 13400), но заметно увеличивалась цена. Поэтому у 12400F была сумасшедшая популярность, а вот 14400F стоит уже каких-то странных денег. Я предпочёл ему 13500 потому, что там хотя бы побольше «мелких» ядер и даже есть интегрированное видео. При этом по цене они были одинаковы. Кто виноват? Ценовая политика компании Intel или возросшая наценка продавцов? Скорее всего повлияло всё и сейчас бы я лучше взял AMD. Если планировать пользоваться исключительно дискретной графикой, то AMD Ryzen 5 7500F – это не самый плохой вариант.

Также для платформы AMD AM5 давно вышел чипсет A620, на котором основаны самые недорогие платы. Однако, это недорого выливается всё равно где-то в 10000 рублей и без памяти DDR5 не обойтись. Сейчас она опять немного подорожала, SKhynix A-die продают на каждом углу где-то за 12000-14000 рублей, а разгонять её на AMD стало даже проще, чем на Intel. При этом, я хотел проверить теорию о том, что на процессорах AMD Ryzen 5 7500F она разгоняется хуже потому, что эти чипы бракованные и вообще ничего не могут. Соответственно нужна будет только хорошая материнская плата и мы пробуем это проверить. Заодно я решил протестировать новую плату MSI X670E Gaming Plus WIFI, как одно из наиболее доступных решений на флагманском чипсете.

реклама



450x269 32 KB. Big one: 1500x898 227 KB

Да, плата не самая дешёвая, но сейчас на mATX на B650 среднего уровня просят уже 20000 рублей. Поэтому для кого-то эта плата может оказаться резонным выбором. Во всяком случае, посмотрим, что получится. Может плата не сможет разогнать память, а может всё упрётся в процессор.

Упаковка и комплектация

Материнская плата не входит даже в самую бюджетную линейку MSI Arsenal Gaming. Я уже рассмотрел несколько различных моделей просто с приставками Gaming Plus WIFI. Это бюджетные модели для геймеров, основанные на различных наборах логики, включая флагманские. Оформление упаковки достаточно простое и лаконичное.

450x347 25 KB. Big one: 1500x1157 163 KB

В левом верхнем углу находится эмблема серии Gaming, а посередине изображение самой материнской платы. Ниже крупными символами указано наименование модели. В правом нижнем углу, как на видеокартах, есть вставка с обозначением используемого чипсета.

Ещё в правом верхнем углу есть предостерегающая наклейка. Она сообщает, что элемент питания CR2032, установленный на плате, может быть опасен. Сразу видно, что это, скорее всего, не для нашего рынка, ведь у нас каких-то металлических таблеток бояться не принято.

450x354 37 KB. Big one: 1500x1180 277 KB

реклама



Фон преимущественно серый, матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо. Заднюю сторону снова представляют маркетологи, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения в этой материнской плате.

450x357 40 KB. Big one: 1500x1189 310 KB

Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного выше мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы AMD. По центру присутствует крупное изображение платы, а по бокам вставки с подписями, к которым от изображения расходятся сноски. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь посмотрим, что внутри.

450x281 41 KB. Big one: 1500x936 280 KB

Сверху на картонном лотке лежит сама материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет. После его изъятия обнаруживаем отсек внизу, где скрыт комплект поставки. Здесь он не очень большой.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

450x289 26 KB. Big one: 1500x962 169 KB
  • Информация о гарантии;
  • Инструкция по монтажу;
  • Комплект наклеек;

450x179 20 KB. Big one: 1500x595 128 KB

Список аксессуаров тоже не очень большой.

450x288 28 KB. Big one: 1500x960 177 KB
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Четыре комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводной сети;

Заглушка на заднюю панель уже установлена на самой плате. Комплект не очень большой, есть всё самое необходимое, но драйверов уже нет. В прошлом поколении устройств были отвёртки и кисточки, ныне и они исчезли. Кабелей SATA стали тоже класть меньше, сказывается снижающийся спрос на такие устройства и популярность накопителей M.2.

Сразу же следует вспомнить, что эта модель для скромного, нетребовательного геймера, который привык довольствоваться малым, но не в плане формата платы и чипсета.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из серии Gaming Plus WIFI.

реклама





Плата выглядит строго и не напоминает игровую, но есть зелёные узоры на радиаторах, которые делают плату более молодёжной. Убрать всего один этот элемент и сразу внешний вид становится более серьёзным. Кроме этого, даже нет RGB подсветки, но есть разъёмы для подключения лент.

450x395 46 KB. Big one: 1500x1316 340 KB

Печатная плата тёмно-коричневого цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате не очень много и в основном это различные подписи белого цвета.

450x373 42 KB. Big one: 1500x1243 284 KB

Можно считать плату флагманом, но есть линейки покруче, где платы ещё более «нафаршированы» функционалом. Мы видим развитую систему охлаждения и боковой радиатор с логотипом MSI Gaming, но без подсветки. Это не пластиковый кожух, а полноценный радиатор.

450x365 35 KB. Big one: 1500x1217 214 KB

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

450x300 40 KB. Big one: 1500x1000 296 KB

Такое сочетание разъёмов встречается на производительных платах, которые предназначены для установки флагманских моделей процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX предусмотрена группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

450x312 46 KB. Big one: 1000x693 171 KB

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. C двух сторон здесь используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах AMD Ryzen 7000-серии используется контроллер с поддержкой только одного типа памяти – DDR5. Память здесь должна быть отвязана от Infinity Fabric, но делители присутствуют. Также рекомендуют использовать DDR5-6000 и поджимать тайминги. Вместо технологии XMP используется похожая, которая называется AMD EXPO.

450x275 48 KB. Big one: 1500x915 357 KB

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 7800 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём на сегодняшний день ограничен установкой четырёх модулей по 64 Гбайт, что в общей сложности даёт 256 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 14+2+1. Восемь каналов сверху и девять каналов сбоку. Это хорошие показатели у материнской платы для сокета AM5. В этом поколении процессоров пока нет очень прожорливых моделей, как у Intel. Даже в новой 9000-серии у некоторых моделей официально немного снизили TDP. Причём MSI в последней версии BIOS обещает устранить эту несправедливость. Поэтому, исходя из потребления флагманских моделей, можно сделать вывод, что подсистема питания сделана с запасом.

450x316 54 KB. Big one: 1500x1054 361 KB

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Monolithic Power Systems MP87670. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 70 А.

450x320 40 KB. Big one: 1000x712 167 KB

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2857.

450x376 52 KB

MSI X670E Gaming Plus WIFI позиционируется как универсальная плата для дома и офиса, а не оверклокерская. Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты можно встретить на флагманских моделях и платах высокого уровня. Возможно, так и должно быть, чтобы обеспечить какой-то запас.

Формально делается упор на игровую платформу и под этим соусом её подают. Да, в играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке. Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь отличная и готова к серьёзной нагрузке, даже если вдруг какая-то модель процессора потребует 300 Вт в стоке.

450x272 35 KB. Big one: 1500x907 242 KB

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

450x280 18 KB. Big one: 1500x932 126 KB

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Оба изготовлены из алюминиевого сплава и может показаться, что они не окрашены потому, что серебристые. Однако, какая-то краска сверху есть.

450x312 27 KB. Big one: 1500x1040 180 KB

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1,5 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам. Ниже находится каскад ещё из четырёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей и чипсетов.

Самый верхний слот M.2 получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 5.0, остальные уже PCI-e 4.0 и обеспечиваются чипсетами. На верхнем установлен отдельный радиатор.

450x273 48 KB. Big one: 1500x911 330 KB

Ещё один радиатор предназначается для двух средних и ещё один для самого нижнего. Везде используются одинаковые термопрокладки и каждый радиатор крепится двумя винтами прямо сверху.

450x302 55 KB. Big one: 1500x1006 402 KB

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в тот же оттенок, что и другие радиаторы. Остался только радиатор чипсета, который установлен в правой нижней части платы. Подсветки у него нет. Это массивный, крупный радиатор, который также изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление осуществляется шестью винтами с обратной стороны жёстко.

450x327 21 KB. Big one: 1000x726 88 KB

В качестве термоинтерфейса используются терморезинки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет AMD X670E. Под этой вывеской скрываются сразу два чипсета AMD B650, которые соединяются друг с другом шиной PCI-e x4 Gen4.

450x450 40 KB. Big one: 1000x1000 172 KB

В данном случае реализовано четыре порта SATA и все они выведены вбок справа.

450x155 16 KB. Big one: 1500x516 99 KB

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2, а ниже - одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу предусмотрен разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом есть разъём для подсветки 5В ARGB и ещё одна колодка USB 3.2 Gen1.

450x313 42 KB. Big one: 1500x1042 272 KB

Левее расположены две колодки USB 2.0 и ещё два разъёма 4-pin FAN.

450x261 43 KB. Big one: 1500x871 300 KB

Затем можно увидеть разъём для подсветки классический 12В.

450x262 43 KB. Big one: 1500x874 274 KB

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC897.

450x415 56 KB

Между двумя верхними слотами PCI-e x16 скрывается чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125BG.

450x429 56 KB

На этой плате мы видим три слота расширения PCI-e x16 и один PCI-e x1. Это такой современный тренд. Справедливости ради, слоты расширения просто разменяли на разъёмы M.2.

Логичнее было бы уже сейчас при таком количестве слотов M.2 переводить их в другую плоскость и делать специальные дополнительные платы. Тогда можно было бы угодить тем, кому нужно больше слотов расширения и тем, кому нужно 5 накопителей M.2 сразу. Мне почему-то кажется, что последних будет чуть меньше.

450x437 69 KB. Big one: 1500x1458 437 KB

Верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает свои линии PCI-e Gen5 непосредственно от процессора. Оставшиеся слоты получают линии PCI-e Gen4 от чипсета. Два PCI-e x16 ограничены до х4 аппаратно.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 расположены четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

450x357 47 KB. Big one: 1500x1189 354 KB

Верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen5. Остальные могут работать только в PCI-e x4 Gen4.

На задней панели присутствуют следующие интерфейсы.

450x134 21 KB. Big one: 1000x298 72 KB
  • Четыре разъёма USB 2.0;
  • Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Три разъёма USB 3.2 Gen2;
  • Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Три аудиоразъёма типа minijack;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flash.

Беспроводной модуль основан на карте MediaTek MT7902.

Технические характеристики

Модель MSI X670E Gaming Plus WIFI
Поддерживаемые процессоры AMD Ryzen 7000-серии для Socket AM5
Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen4
Системная логика AMD X670E
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6600 (разгон)) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
2 - PCI-e x16 Gen4 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen4
Поддержка Multi-GPU н/д
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – AMD X670E; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen5 + 3x PCI-e x4 Gen4
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да
Сеть 1 x Realtek RTL8125BG;
1 x MediaTek MT7902
Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (AMD X670E)
USB 3.2 Gen1 4 + 4 x USB 3.2 Gen1 (AMD X670E)
USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (AMD X670E)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8+8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 2.0;
4 x USB 3.2 Gen1;
3 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2х2;
1 x RJ45;
3 x 3.5 мм Jack;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flash
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё та же Click BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Хороший инструментарий для разгона занимает один отдел, что очень удобно. Структура меню не поменялась, и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI.

Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить EXPO или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом и работает отлично. В данном случае использовалась последняя на момент тестирования версия BIOS: бета с версией AGESA 1.2.0.1.

Перед выходом появляется список внесённых изменений. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Сама плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Также мне очень понравился пункт предустановок для памяти, но он пока ограничен значениями до DDR5-8200. По всей видимости, его еще не доработали, ведь возможность разгона до высоких частот появилась не так давно.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 5 7500F;
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: MSI X670E Gaming Plus WIFI, версия BIOS – 1.81 Beta;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 Kingbank (SKhynix);
  • Видеокарта: MSI GeForce GT 1030;
  • Накопитель: XPG Legend 960 MAX;
  • Блок питания: XPG CyberCore 1300W, 1300 Ватт.

450x298 47 KB. Big one: 1500x993 341 KB

Тестирование

В данном случае я уже знал, что стендовая память разгоняется хоть до DDR5-8000, но было непонятно, как поведёт себя процессор. Экземпляр AMD Ryzen 5 7500F был абсолютно случайный из магазина.

Поэтому нужно сразу начинать с частоты DDR5-6000 и относительно низких таймингов. С ними никаких проблем не возникает, и система может проходить все тесты.

Подробно что-то описывать нет смысла, поскольку я просто вставил процессор, обновил BIOS, запустил систему, установил частоту и тайминги, а далее провёл тесты.

AIDA64 CPUID:

450x271 39 KB. Big one: 1387x835 272 KB

AIDA64 GPGPU:

450x275 39 KB. Big one: 1432x875 293 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x433 50 KB. Big one: 827x795 157 KB

AIDA64 CPU Queen:

450x275 40 KB. Big one: 1000x611 158 KB

AIDA64 AES:

450x275 40 KB. Big one: 1000x612 158 KB

AIDA64 SHA3:

450x275 40 KB. Big one: 1000x612 157 KB

Cinebench R20:

450x359 44 KB. Big one: 1495x1193 290 KB

Cinebench R23:

450x386 36 KB. Big one: 1285x1103 206 KB

Cinebench 2024:

450x438 27 KB. Big one: 1493x1454 183 KB

PC Mark Extended:

450x307 31 KB. Big one: 1500x1024 198 KB

450x307 28 KB. Big one: 1500x1024 209 KB

3DMark CPU Profile:

450x256 30 KB. Big one: 1000x569 106 KB

CrystalDiskMark:

450x232 39 KB

AS SSD Benchmark:

450x450 48 KB

Anvil’s Storage:

450x303 43 KB. Big one: 1273x858 206 KB

WinRAR:

450x353 30 KB

7-Zip:

450x288 31 KB. Big one: 1107x708 145 KB

Corona 1.3:

450x219 35 KB. Big one: 1500x730 267 KB

С разгоном памяти ничего специально не мудрил, а просто выбрал пресет DDR5-8000 с максимальными таймингами и всё. Даже напряжения никакие не трогал. Это показывает, насколько всё здесь просто.

Если с Intel я иногда настраивал систему весь день, чтобы загрузиться раз и сделать скриншот на 8000 МГц, то тут практически ничего не делал, плюс абсолютно рандомная и самая бюджетная память.

450x270 38 KB. Big one: 1396x838 267 KB

В синтетике результат не особо впечатлил. Мы видим картинку с частотой 8000 МГц, но сама производительность от этого практически не выросла, поэтому такой разгон больше теоретический.

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах не замечено.

450x200 29 KB. Big one: 1500x667 142 KB

Секрет очень прост – это большие радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается.

450x200 27 KB. Big one: 1500x667 140 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x175 21 KB. Big one: 606x236 37 KB

24 бит, 192 кГц

450x175 22 KB. Big one: 606x236 38 KB

Заключение

MSI X670E Gaming Plus WIFI – это хорошая, современная материнская плата. Она не бюджетная, но одна из самых недорогих, основанных на флагманском наборе логики. Для процессоров начального уровня её брать не следует, хотя я провёл такой эксперимент, но у меня были другие цели. Например, проверить уровень разгона оперативной памяти. Материнская плата справилась с этой задачей, как и процессор AMD Ryzen 5 7500F.

Плата заметно дешевле флагманов, относится к средней линейке, но по факту – это уже практически самый высокий уровень по функционалу. Здесь мы видим 14 каналов питания процессора, которые охлаждаются двумя крупными радиаторами, есть поддержка PCI-e 5.0, есть поддержка WIFI 6E. Что ещё нужно для полного счастья? Печатная плата сама по себе толстая и содержит шесть слоёв металлизации по две унции меди. Для разгона есть всё самое необходимое. Например, есть штатные предустановки для разгона памяти, но они пока ещё ограничиваются отметкой в 8200 МГц. Я проверил 8000, всё работает и поэтому никаких вопросов тут нет. Разумеется, после установки такой частоты плата задирает напряжения и их нужно будет снижать. Разгон памяти есть, но мне он показался каким-то «кукурузным». Это когда красивые цифры на экране отображаются, а практически производительность не меняется. Например, режим DDR5-6000 с низкими таймингами оказался не хуже.

Подсветки на самой плате нет, но можно подключать светодиодные ленты, сторонние хабы и управлять всей подсветкой через фирменное приложение от MSI. Зато есть привычные четыре светодиода, которые частично заменяют индикатор POST кодов и показывают этапы загрузки и инициализации. Понятно, что это не полный функционал, но хоть какой-то инструмент, который как-то позволяет осуществлять разгон. Также плата может предложить пользователю сетевые интерфейсы последнего поколения. Благодаря таким широким функциональным возможностям плату можно считать более универсальной, нежели просто геймерской, а если точнее, то геймеры даже могут найти себе что-то попроще, особенно для процессора AMD Ryzen 5 7500F.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi wildchaser atx socket am5 ryzen 5 7500f amd x670e gaming plus msi x670e gaming plus wifi

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
1
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
1
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
5
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запустили уникальное импортозамещающее металлургическое производство
2
Доля золота в российских золотовалютных резервах впервые за 25 лет превысила 30 %
3
Google выпустила новую версию Android Auto 12.8
+
Крупный транспортно-логистический хаб построят в Забайкалье
+
Intel передает все производственные процессы ниже 3 нанометров TSMC и сокращает 15% рабочей силы
2
Голландское правительство запретило экспорт старых станков ASML в Китай
7
Вооруженные силы РФ внедряют FPV-дроны «Ключ», работающие на нестандартных частотах
1
Qualcomm, Samsung и Google объединяются для создания инновационных умных очков
+
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
+
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
13
Новый корабль на орбите предназначен для подготовки человечества к полету на Марс
2
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
1
В Москве завершается программа обновления развязок на выездных магистралях
+
«Лаборатория Касперского»: новое вредоносное для Android похищает ключи от криптокошельков с помощью распознавания текста
+
Информатор сообщает о переносе релиза GTA 6 на более поздний срок и периоде дебюта игры на ПК
+
Трейлер фильма Minecraft получил более миллиона дизлайков
3
Опубликованы ожидаемые характеристики планшета Apple iPad Mini 7
+
Информатор раскрыл европейские цены материнских плат ASUS с чипсетом AMD X870
3
Стали известны сроки, когда Google столкнется с наказанием за злоупотребление своей монополией
+
Произошла утечка информации о версии 1.2 Nicole Rerun в Zenless Zone Zero
+

Сейчас обсуждают

Welsper
10:59
Ну дорогой кулер не поспоришь. Покупался сильно дешевле (вроде даже с рук, не помню) и он у меня уже больше 10 лет (под 1700-й сокет допилить пришлось правда). Про Liquid Freezer III 240 - не скажу, ...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
aleximus777
10:59
Эх, беда( Но это я зарешал в гараже, сварив собственное основание стойки. Я себе больше верю)
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Александр Пономарев
10:57
как бы там ВСЕ не стали долларовыми триллионерами, как в Африке было.. с тележкой денег за буханкой хлеба
Informa Connect Academy: Илон Маск может стать первым в мире долларовым триллионером в 2027 году
Chingizid
10:52
С чего решили что у НАТО нет таких систем, нельзя недооценивать противника, без техники и денег НАТО хохлы бы и недели не продержались
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
aleximus777
10:52
Дружище, мне реально тебя все больше жаль Вот без понтов - у меня 4090. И я с удовольствием периодически играю в старые игры. Знаешь, как в 4К выглядит вторая халфа? Или System Shock2? Ну у тебя сразу...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
El Grechko
10:51
Дебил, естественно, относится к тебе, ибо ты он и есть. Ты думаешь, если твой монитор назван "дуал моде" то он умеет 4к матрицу в 1080p превращать что ли? Нет, дебил, не умеет. Просто пропускная спосо...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Chingizid
10:51
Да и никогда наши чиновники не ответят на удар запада (какие бы ракеты у нас не были) ибо дети и бизнес у всех у них за границей
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
Такой то
10:51
свинка удостоверения выдаёт?
MI-6 и ЦРУ ориентированы на российскую элиту и дестабилизацию в России
NIK1457
10:47
Для особо тупых: по информации от наших бойцов взрывчатка в корейских снарядах по качеству заметно хуже нашей! Это во-первых. А во-вторых - "разброс по весу" - это бред сивой кобылы! Баран! ))
КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
Артём Николаев
10:46
Я брал, но попался брак, нога держалась только на краске. Хорошо экран не разбил. Ну и эстетический вид у всего этого слишком инженерный.
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем