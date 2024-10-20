Аналоги GeForce RTX 3050 всего за 1000 рублей

Владелец популярного Youtube-канала "Tech Yes City" под именем Bryan приобрел на австралийской торговой площадке дюжину графических ускорителей GeForce GTX 1070, заплатив продавцу $180 местных долларов, что равно $100 США.

Видеокарты находились в довольно печальном состоянии, поскольку продолжительное время майнили в спартанских условиях. Уровень коррозии радиаторов и элементов печатной платы на вид был существенным.

Продавец честно заявил, что, вероятно, лишь один экземпляр из всех является рабочим. Остальные же могут быть использованы в качестве доноров, либо отремонтированы путем замены части компонентов.

На свой страх и риск Брайан забрал все карты и принялся тщательно их чистить от пыли, грязи и ржавчины. Последнюю он удалил при помощи уксуса, воспользовавшись советом брата.

Далее GeForce GTX 1070 были помещены в ультразвуковую ванну для глубинной и более тщательной очистки. После ополаскивания печатные платы стали на вид почти как новые.

Далее последовала ручная чистка вентиляторов и сушка всего феном. После чего на GPU нанесли термопасту, видеокарты собрали и принялись тестировать на работоспособность и стабильность.

В результате проверки Брайан был ошеломлен тем, что 9 из 10 приобретенных им видеоускорителей отлично работают. У одной же, к сожалению, возникла проблема с портами вывода изображения.

Таким образом, блогеру удалось значительно сэкономить на видеокартах. А а в дальнейшем он может и неплохо заработать, реализовав их на вторичном рынке в 6-7 раз дороже.