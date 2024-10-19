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Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 на ПК с установленным Voicemeeter
Данное приложение приводит к BSOD.

Несколько недель назад компания Microsoft представила своё очередное крупное обновление ОС Windows 11 24H2, которое принесло не только улучшения, но и ряд досадных ошибок — одна из таких проблем (но не единственная) приводит к «синему экрану» (BSOD) и вынудила софтверного гиганта применить ограничительные меры, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Речь идёт о приложении Voicemeeter, которое, к удивлению пользователей, вызывает сбой в Windows 11 24H2, приводя к BSOD с ошибкой MEMORY_MANAGEMENT, что связано с проблемами совместимости между драйвером приложения и диспетчером памяти операционной системы.

Microsoft применила радикальные меры и заблокировала обновление ОС до Windows 11 24H2 для ПК, на которых установлено приложение Voicemeeter, поэтому при попытке проверки наличия обновлений в Центре обновлений Windows версия 24H2 доступна не будет. Кроме того, в настоящий момент Microsoft крайне не рекомендует обновляться вручную при установленном Voicemeeter.

На текущее время единственным выходом из сложившейся ситуации является удаление проблемного приложения, что снимет блокировку доступа к обновлению в течение последующих 24 часов. Тем же пользователям, которые не собираются отказываться от Voicemeeter, рекомендуется не обновлять Windows 11 до версии 24H2, подождав, пока разработчик приложения разберётся с проблемой.

Отмечается, что Windows 10 и более старые версии Windows 11 данной ошибке не подвержены.

#windows 11 24h2 #voicemeeter
Источник: neowin.net
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