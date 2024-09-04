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Вступление

Сейчас в компьютере среднего уровня может находиться несколько вентиляторов. Например, 3-4 уже изначально присутствовали в корпусе, а потом вы ещё докупили AIO систему охлаждения для процессора и там ещё три вентилятора. Разумеется, все они разные и единого стиля не получается. Приходится покупать сразу несколько одинаковых вертушек, дополнительный хаб и ещё думать над управлением всем этим хозяйством. Это не самый лёгкий путь, но я по нему уже проходил. Однако производители систем охлаждения давно уже практикуют продажи специальных наборов, которые должны облегчить жизнь пользователю.

В комплект обычно входит три вентилятора и специальных хаб для управления. Всё в итоге получается отлично, только часть проблем никуда не уходит. Например, из-за большого числа вентиляторов внутри корпуса и за боковой стенкой образуется куча проводов. Всё это приходится стягивать и аккуратно разводить, чтобы навести какой-то порядок. Поэтому некоторые производители пошли на то, чтобы соединять вентиляторы в необслуживаемых системах жидкостного охлаждения последовательно. Таким образом лишних кабелей получается меньше, а последовательные соединения нетрудно скрыть. Казалось бы, это отличная идея и улучшить тут нечего, но это не так.

Производители всегда стремятся придумать что-то новое и интересное, что в последствии может стать общим трендом потому, что результат получился очень эффективным и удобным в использовании. Оказывается можно пойти ещё дальше и соединять вентиляторы между собой при помощи магнитов, образуя единый каркас, а фиксировать их между собой можно перемычками, куда будут встроены контакты для организации подачи питания на двигатели и подсветку. Звучит это всё фантастически, но такие модели уже активно выпускаются.

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Нечто подобное предлагает компания MSI, которой не безразличен облик вашего игрового компьютера, и которая не против немного подзаработать на продажах подобных устройств. Поэтому сегодня мы рассмотрим два комплекта вентиляторов для корпуса или радиатора жидкостной системы охлаждения, которые обладают такими необычайными возможностями, а также оснащаются специализированным контроллером для управления большим массивом таких устройств. Комплекты называются MSI MPG EZ120 ARGB и MSI MPG EZ120 ARGB White.

Отличаются они друг от друга цветом, ведь кто-то предпочитает классические чёрные сборки, а кому-то ближе по душе белые. Поэтому производитель предоставляет возможность выбора. Интереснее всего рассмотреть конструкцию этих вентиляторов, посмотреть, как они собираются и главное работают.

Упаковка и комплектация

Как я уже упоминал, комплекты поставляются в двух цветовых решениях: белом и чёрном. Оформление у них заметно отличается.

У белого комплекта фон упаковки белый и серый, а у чёрного – черный и розовый. Это основные отличия, в остальном коробки абсолютно одинаковые по форме и дизайну. Спереди находится изображение вентиляторов, которые соединяются в один массив.

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Рама может показаться даже монолитной потому, что корпуса каждого вентилятора плотно соприкасаются друг с другом и держатся на магнитах.

Число 120 в названии модели указывает на то, что вентиляторы самого ходового размера – 120 х 120 мм, но забегая немного вперёд скажу, что толщина у них больше и составляет 28 мм. Да, 3 мм – это пустяк, но не все так считают. Ещё спереди находится логотип серии MSI Gaming, а внизу указано наименование модели.

В правом верхнем углу есть эмблема MSI Mystic Light Sync – это значит, что есть возможность синхронизации с материнской платой.

На одной из боковин перечислены ключевые особенности этого набора. Здесь можно узнать, что на каждый вентилятор приходится по 33 светодиода. Ещё есть три независимые зоны. Пока это звучит непонятно. Далее упоминается магнитное соединение вентиляторов друг с другом.

Затем упоминается 4-портовый хаб, к которому можно подключить до 18 вентиляторов. У меня с математикой плохо и 18 на 4 разделить не получается. Попробуем разобраться с этим позже. Также тут сообщают главную новость: вентиляторы оборудованы гидродинамическими подшипниками. Ещё их можно использовать как в корпусе, так и для радиаторов.

Сзади находится таблица со спецификацией и техническими характеристиками.

Модель MSI MPG EZ120 ARGB / MPG EZ120 ARGB White Габариты 120 х 120 х28 мм Номинальное напряжение 12 В (двигатель) / 5 В (подсветка) Входная мощность 3 Вт Скорость вращения 0-1900 об/мин Воздушный поток 73.82 CFM Воздушное давление 2.56 мм водяного столба Максимальный уровень шума 28.82 дБ Тип подшипника Гидродинамический

Здесь нет практически никакой информации по хабу. Как осуществляется синхронизация, какая мощность потребителей может быть на один канал и т.д.

Заглянем внутрь коробки.

Здесь прямо сверху находятся инструкции. В вертикальном положении находятся сами вентиляторы, которые дополнительно упакованы в пакеты с воздушными элементами. Рядом с ними расположены две коробки с оставшимся комплектом поставки.

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Он здесь достаточно обширный, поэтому размещается сразу в двух коробках, но сперва вспомним про инструкции.

В одной из коробок находится тот самый 4-портовый хаб и его аксессуары.

Есть специальная двухсторонняя клейкая площадка, для крепления хаба внутри корпуса. В комплекте есть три кабеля, два предназначены для подключения к материнской плате, чтобы синхронизировать работу подсветки и управление скоростью вращения через ШИМ.

Ещё один кабель представляет собой удлинитель с внутренним коннектором USB и micro USB разъёмом на другом конце. Он необходим для того, чтобы фирменное приложение MSI Center увидело контроллер и можно было им управлять через него.

Сам хаб представляет из себя небольшую чёрную пластиковую коробку с двумя кабелями под SATA питание. По бокам находятся четыре канала, а ещё есть те самые разъёмы для подключения кабелей синхронизации и USB для управления.

Выглядит всё максимально просто и понятно. Если возникают какие-то сложности, то всегда можно обратиться к инструкции.

Далее в комплекте есть ещё куча каких-то кабелей с подпружиненными иглами контактов. Если точнее, то их четыре и одна перемычка с двумя такими контактными площадками разных типов. Звучит странно, но они действительно различаются.

Есть ещё четыре похожие по форме перемычки и три заглушки. Перемычки тоже разные и если быть точным, то тут два комплекта по две разных перемычки. Разъёмы входят только в определённые пазы, а на корпусах вентиляторов они различаются. Поэтому собрать всю систему можно только одним правильным образом. Защита от неправильного использования тут реализована в полном объёме.

Также по классике есть три комплекта для крепления каждого вентилятора к радиатору или корпусу.

Внешний вид, конструкция и особенности

В целом большинство моментов уже описано и остались лишь какие-то штрихи, а точнее белые полосы на рамах вентиляторов, за которыми прячутся светодиоды подсветки.

На белой модификации они практически сливаются с цветом самого корпуса и на мой взгляд это смотрится интереснее, но здесь уже дело вкуса.

Рама каждого вентилятора представляет собой сложную конструкцию, где светодиоды не только находятся внутри, но и в области двигателя за крыльчаткой вентилятора. Как мы помним, всего их 33 штуки.

Ещё у каждого вентилятора по углам корпуса есть треугольные резиновые антивибрационные площадки. Они присутствуют с двух сторон.

С верхнего и нижнего торцов есть специальные направляющие в колодцах которых спрятаны контактные площадки. Они специально предназначены для последовательного соединения перемычками из комплекта.

Также они отличаются сверху и снизу, а перемычку развернуть другой стороной не получится потому, что она не будет магнититься. Также два вида перемычек не совместимы друг с другом.

Согласно легенде, с одной стороны передаётся напряжение для питания двигателей, а с другой – подсветки. Однако, к хабу идёт один шестиконтактный кабель.

С других двух торцов каждого вентилятора находятся выступы с магнитами и ответная часть с углублениями. Поэтому вентиляторы плотно стыкуются друг с другом, как детали магнитного конструктора.

Тестирование

Начинаем подготовку к тестированию со сборки. Здесь не должно возникнуть каких-то затруднений. Всё промаркировано, крепление на магнитах. Чик-трык и готово.

С хабом уже нужно подумать. Может подключить его к USB порту и настраивать режимы работы через приложение или кабелем к разъёмам подсветки и вентиляторов, чтобы синхронизировать подсветку с платой и управлять вентиляторами. Я подключил сразу всё, никаких проблем с вариантами настроек не было.

Работало всё через приложение или через материнскую плату.

Также без каких-либо проблем осуществляется управление скоростью вращения вентиляторов через BIOS или приложение материнской платы.

Подсветку можно гибко настраивать через приложение. У каждого вентилятора действительно есть три зоны подсветки. Также есть несколько различных эффектов.

Приложение видит контроллер, если он подключен через USB. Среди прочих устройств MSI появляется модель EZ120 и можно переходить к настройкам.

Управлять можно не только подсветкой, но и скоростью вращения вентиляторов. Есть готовые предустановки из трёх режимов или можно выбрать ручные настройки.

В целом тут тоже нет ничего сложного, всё интуитивно понятно. Чтобы проверить работу вентиляторов, я использовал систему жидкостного охлаждения Deepcool LS720. Там есть свои вентиляторы с подсветкой, и я протестировал систему как с ними, так и с комплектом MSI MPG EZ120 ARGB.

Результаты тестов

Для разогрева CPU использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

Intel Core i7-14700KF (PL1 default, DeepCool LS720);

Intel Core i7-14700KF (PL1 default, DeepCool LS720+MSI MPG EZ120 ARGB);

Intel Core i7-14700KF (PL1 silent, DeepCool LS720+MSI MPG EZ120 ARGB).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



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Температура

Температура CPU, °C



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Температура транзисторов, °C



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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



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Меньше – лучше





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Заключение

Сегодня хорошая идея – это только 50% успеха, ведь большую роль ещё играет реализация. На примере MSI MPG EZ120 ARGB и MSI MPG EZ120 ARGB White можно заметить, что все звёзды сошлись и в итоге получился отличный интересный продукт с хорошими перспективами. Лично мне такая идея очень понравилась потому, что лишние провода от каждого вентилятора уже начинают напрягать. Здесь же можно ограничиться одним кабелем, который идёт от массива вентиляторов к контроллеру.

Понятно, что для управления скоростью вращения или синхронизации подсветки без дополнительных проводов не обойтись. Также необходимо внутреннее USB соединение, чтобы контроллером можно было управлять через фирменный софт, но это всё равно огромная разница по сравнению с тем, что каждый вентилятор подключался бы двумя кабелями к одному общему контроллеру. В данном случае больше даже подкупает простота использования. Вентиляторы очень просто соединяются между собой в один массив, который можно повесить на один из четырёх каналов контроллера.

Сборка всей системы не занимает много времени всё просто и понятно соединяется, и ошибка исключена потому, что перемычки устанавливаются только в определённые направляющие, а если перепутать сторону, то магниты не будут притягиваться и контакта не будет. Кроме этого, сами по себе вентиляторы достаточно хорошие. Они базируются на мощной раме, обладают несколькими зонами подсветки, которыми гибко можно управлять через приложение. В основании находятся качественные двигатели с гидродинамическими подшипниками.

Вентиляторы обеспечивают отличный воздушный поток и при этом умеренный уровень шума. В итоге получается солидный запас по производительности, которой можно управлять разными способами. Пользователю нужно лишь выбрать одно из двух цветовых решений, которое больше подходит его системе. Если же у вас в корпусе много вентиляторов, то придётся раскошелиться, ведь наборы явно будут не дешёвыми. Однако за красоту порой приходится доплачивать, как и за удобства.

Андрей Понкратов aka wildchaser