Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB

Хорошая идея – это только 50% успеха, ведь большую роль играет реализация. Новые вентиляторы MSI обеспечивают отличный воздушный поток при умеренном уровне шума.
+

Оглавление

Вступление

Сейчас в компьютере среднего уровня может находиться несколько вентиляторов. Например, 3-4 уже изначально присутствовали в корпусе, а потом вы ещё докупили AIO систему охлаждения для процессора и там ещё три вентилятора. Разумеется, все они разные и единого стиля не получается. Приходится покупать сразу несколько одинаковых вертушек, дополнительный хаб и ещё думать над управлением всем этим хозяйством. Это не самый лёгкий путь, но я по нему уже проходил. Однако производители систем охлаждения давно уже практикуют продажи специальных наборов, которые должны облегчить жизнь пользователю.

В комплект обычно входит три вентилятора и специальных хаб для управления. Всё в итоге получается отлично, только часть проблем никуда не уходит. Например, из-за большого числа вентиляторов внутри корпуса и за боковой стенкой образуется куча проводов. Всё это приходится стягивать и аккуратно разводить, чтобы навести какой-то порядок. Поэтому некоторые производители пошли на то, чтобы соединять вентиляторы в необслуживаемых системах жидкостного охлаждения последовательно. Таким образом лишних кабелей получается меньше, а последовательные соединения нетрудно скрыть. Казалось бы, это отличная идея и улучшить тут нечего, но это не так.

Производители всегда стремятся придумать что-то новое и интересное, что в последствии может стать общим трендом потому, что результат получился очень эффективным и удобным в использовании. Оказывается можно пойти ещё дальше и соединять вентиляторы между собой при помощи магнитов, образуя единый каркас, а фиксировать их между собой можно перемычками, куда будут встроены контакты для организации подачи питания на двигатели и подсветку. Звучит это всё фантастически, но такие модели уже активно выпускаются.

реклама



Нечто подобное предлагает компания MSI, которой не безразличен облик вашего игрового компьютера, и которая не против немного подзаработать на продажах подобных устройств. Поэтому сегодня мы рассмотрим два комплекта вентиляторов для корпуса или радиатора жидкостной системы охлаждения, которые обладают такими необычайными возможностями, а также оснащаются специализированным контроллером для управления большим массивом таких устройств. Комплекты называются MSI MPG EZ120 ARGB и MSI MPG EZ120 ARGB White.

450x289 38 KB. Big one: 1500x962 218 KB

Отличаются они друг от друга цветом, ведь кто-то предпочитает классические чёрные сборки, а кому-то ближе по душе белые. Поэтому производитель предоставляет возможность выбора. Интереснее всего рассмотреть конструкцию этих вентиляторов, посмотреть, как они собираются и главное работают.

Упаковка и комплектация

Как я уже упоминал, комплекты поставляются в двух цветовых решениях: белом и чёрном. Оформление у них заметно отличается.

450x316 28 KB. Big one: 1500x1052 152 KB

У белого комплекта фон упаковки белый и серый, а у чёрного – черный и розовый. Это основные отличия, в остальном коробки абсолютно одинаковые по форме и дизайну. Спереди находится изображение вентиляторов, которые соединяются в один массив.

450x365 36 KB. Big one: 1500x1215 262 KB

реклама



Рама может показаться даже монолитной потому, что корпуса каждого вентилятора плотно соприкасаются друг с другом и держатся на магнитах.

450x365 39 KB. Big one: 1500x1218 234 KB

Число 120 в названии модели указывает на то, что вентиляторы самого ходового размера – 120 х 120 мм, но забегая немного вперёд скажу, что толщина у них больше и составляет 28 мм. Да, 3 мм – это пустяк, но не все так считают. Ещё спереди находится логотип серии MSI Gaming, а внизу указано наименование модели.

В правом верхнем углу есть эмблема MSI Mystic Light Sync – это значит, что есть возможность синхронизации с материнской платой.

450x446 49 KB. Big one: 1000x991 187 KB

На одной из боковин перечислены ключевые особенности этого набора. Здесь можно узнать, что на каждый вентилятор приходится по 33 светодиода. Ещё есть три независимые зоны. Пока это звучит непонятно. Далее упоминается магнитное соединение вентиляторов друг с другом.

Затем упоминается 4-портовый хаб, к которому можно подключить до 18 вентиляторов. У меня с математикой плохо и 18 на 4 разделить не получается. Попробуем разобраться с этим позже. Также тут сообщают главную новость: вентиляторы оборудованы гидродинамическими подшипниками. Ещё их можно использовать как в корпусе, так и для радиаторов.

Сзади находится таблица со спецификацией и техническими характеристиками.

450x369 43 KB. Big one: 1500x1229 326 KB

Модель MSI MPG EZ120 ARGB / MPG EZ120 ARGB White
Габариты 120 х 120 х28 мм
Номинальное напряжение 12 В (двигатель) / 5 В (подсветка)
Входная мощность 3 Вт
Скорость вращения 0-1900 об/мин
Воздушный поток 73.82 CFM
Воздушное давление 2.56 мм водяного столба
Максимальный уровень шума 28.82 дБ
Тип подшипника Гидродинамический

Здесь нет практически никакой информации по хабу. Как осуществляется синхронизация, какая мощность потребителей может быть на один канал и т.д.

Заглянем внутрь коробки.

450x296 26 KB. Big one: 1500x987 174 KB

Здесь прямо сверху находятся инструкции. В вертикальном положении находятся сами вентиляторы, которые дополнительно упакованы в пакеты с воздушными элементами. Рядом с ними расположены две коробки с оставшимся комплектом поставки.

реклама





450x246 24 KB. Big one: 1500x821 174 KB

Он здесь достаточно обширный, поэтому размещается сразу в двух коробках, но сперва вспомним про инструкции.

450x260 32 KB. Big one: 1500x868 247 KB

В одной из коробок находится тот самый 4-портовый хаб и его аксессуары.

450x251 29 KB. Big one: 1500x835 166 KB

Есть специальная двухсторонняя клейкая площадка, для крепления хаба внутри корпуса. В комплекте есть три кабеля, два предназначены для подключения к материнской плате, чтобы синхронизировать работу подсветки и управление скоростью вращения через ШИМ.

Ещё один кабель представляет собой удлинитель с внутренним коннектором USB и micro USB разъёмом на другом конце. Он необходим для того, чтобы фирменное приложение MSI Center увидело контроллер и можно было им управлять через него.

450x319 21 KB. Big one: 1500x1062 135 KB

Сам хаб представляет из себя небольшую чёрную пластиковую коробку с двумя кабелями под SATA питание. По бокам находятся четыре канала, а ещё есть те самые разъёмы для подключения кабелей синхронизации и USB для управления.

450x299 16 KB. Big one: 1500x998 115 KB

Выглядит всё максимально просто и понятно. Если возникают какие-то сложности, то всегда можно обратиться к инструкции.

450x267 32 KB. Big one: 1500x889 192 KB

Далее в комплекте есть ещё куча каких-то кабелей с подпружиненными иглами контактов. Если точнее, то их четыре и одна перемычка с двумя такими контактными площадками разных типов. Звучит странно, но они действительно различаются.

450x290 19 KB. Big one: 1500x968 115 KB

Есть ещё четыре похожие по форме перемычки и три заглушки. Перемычки тоже разные и если быть точным, то тут два комплекта по две разных перемычки. Разъёмы входят только в определённые пазы, а на корпусах вентиляторов они различаются. Поэтому собрать всю систему можно только одним правильным образом. Защита от неправильного использования тут реализована в полном объёме.

450x375 23 KB. Big one: 1500x1250 161 KB

Также по классике есть три комплекта для крепления каждого вентилятора к радиатору или корпусу.

Внешний вид, конструкция и особенности

В целом большинство моментов уже описано и остались лишь какие-то штрихи, а точнее белые полосы на рамах вентиляторов, за которыми прячутся светодиоды подсветки.

450x241 22 KB. Big one: 1500x804 118 KB

На белой модификации они практически сливаются с цветом самого корпуса и на мой взгляд это смотрится интереснее, но здесь уже дело вкуса.

450x332 33 KB. Big one: 1500x1107 178 KB

Рама каждого вентилятора представляет собой сложную конструкцию, где светодиоды не только находятся внутри, но и в области двигателя за крыльчаткой вентилятора. Как мы помним, всего их 33 штуки.

450x375 31 KB. Big one: 1500x1251 192 KB

Ещё у каждого вентилятора по углам корпуса есть треугольные резиновые антивибрационные площадки. Они присутствуют с двух сторон.

450x203 20 KB. Big one: 1500x678 112 KB

С верхнего и нижнего торцов есть специальные направляющие в колодцах которых спрятаны контактные площадки. Они специально предназначены для последовательного соединения перемычками из комплекта.

450x427 29 KB. Big one: 1500x1422 184 KB

Также они отличаются сверху и снизу, а перемычку развернуть другой стороной не получится потому, что она не будет магнититься. Также два вида перемычек не совместимы друг с другом.

450x223 23 KB. Big one: 1500x743 147 KB

Согласно легенде, с одной стороны передаётся напряжение для питания двигателей, а с другой – подсветки. Однако, к хабу идёт один шестиконтактный кабель.

450x328 20 KB. Big one: 1000x729 64 KB

С других двух торцов каждого вентилятора находятся выступы с магнитами и ответная часть с углублениями. Поэтому вентиляторы плотно стыкуются друг с другом, как детали магнитного конструктора.

Тестирование

Начинаем подготовку к тестированию со сборки. Здесь не должно возникнуть каких-то затруднений. Всё промаркировано, крепление на магнитах. Чик-трык и готово.

С хабом уже нужно подумать. Может подключить его к USB порту и настраивать режимы работы через приложение или кабелем к разъёмам подсветки и вентиляторов, чтобы синхронизировать подсветку с платой и управлять вентиляторами. Я подключил сразу всё, никаких проблем с вариантами настроек не было.

Работало всё через приложение или через материнскую плату.

Также без каких-либо проблем осуществляется управление скоростью вращения вентиляторов через BIOS или приложение материнской платы.

Подсветку можно гибко настраивать через приложение. У каждого вентилятора действительно есть три зоны подсветки. Также есть несколько различных эффектов.

Приложение видит контроллер, если он подключен через USB. Среди прочих устройств MSI появляется модель EZ120 и можно переходить к настройкам.

450x275 17 KB. Big one: 1500x916 94 KB

Управлять можно не только подсветкой, но и скоростью вращения вентиляторов. Есть готовые предустановки из трёх режимов или можно выбрать ручные настройки.

450x275 12 KB. Big one: 1500x916 70 KB

В целом тут тоже нет ничего сложного, всё интуитивно понятно. Чтобы проверить работу вентиляторов, я использовал систему жидкостного охлаждения Deepcool LS720. Там есть свои вентиляторы с подсветкой, и я протестировал систему как с ними, так и с комплектом MSI MPG EZ120 ARGB.

Результаты тестов

Для разогрева CPU использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации:

  • Intel Core i7-14700KF (PL1 default, DeepCool LS720);
  • Intel Core i7-14700KF (PL1 default, DeepCool LS720+MSI MPG EZ120 ARGB);
  • Intel Core i7-14700KF (PL1 silent, DeepCool LS720+MSI MPG EZ120 ARGB).

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Заключение

Сегодня хорошая идея – это только 50% успеха, ведь большую роль ещё играет реализация. На примере MSI MPG EZ120 ARGB и MSI MPG EZ120 ARGB White можно заметить, что все звёзды сошлись и в итоге получился отличный интересный продукт с хорошими перспективами. Лично мне такая идея очень понравилась потому, что лишние провода от каждого вентилятора уже начинают напрягать. Здесь же можно ограничиться одним кабелем, который идёт от массива вентиляторов к контроллеру.

Понятно, что для управления скоростью вращения или синхронизации подсветки без дополнительных проводов не обойтись. Также необходимо внутреннее USB соединение, чтобы контроллером можно было управлять через фирменный софт, но это всё равно огромная разница по сравнению с тем, что каждый вентилятор подключался бы двумя кабелями к одному общему контроллеру. В данном случае больше даже подкупает простота использования. Вентиляторы очень просто соединяются между собой в один массив, который можно повесить на один из четырёх каналов контроллера.

Сборка всей системы не занимает много времени всё просто и понятно соединяется, и ошибка исключена потому, что перемычки устанавливаются только в определённые направляющие, а если перепутать сторону, то магниты не будут притягиваться и контакта не будет. Кроме этого, сами по себе вентиляторы достаточно хорошие. Они базируются на мощной раме, обладают несколькими зонами подсветки, которыми гибко можно управлять через приложение. В основании находятся качественные двигатели с гидродинамическими подшипниками.

Вентиляторы обеспечивают отличный воздушный поток и при этом умеренный уровень шума. В итоге получается солидный запас по производительности, которой можно управлять разными способами. Пользователю нужно лишь выбрать одно из двух цветовых решений, которое больше подходит его системе. Если же у вас в корпусе много вентиляторов, то придётся раскошелиться, ведь наборы явно будут не дешёвыми. Однако за красоту порой приходится доплачивать, как и за удобства.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi wildchaser 120 мм тестирование вентиляторов mpg msi mpg ez120 argb msi mpg ez120 argb white

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+
Обзор облегчённой игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight с ковриком MSI Agility GD72 Gleam Edition
3
Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid I360
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BI: Новые "оптоволоконные беспилотники" ВС РФ обходят украинские РЭБ и уничтожают технику ВСУ
9
Стал известен внешний вид смартфона Sony Xperia следующего поколения
17
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
11
Пользователю Reddit посчастливилось урвать на распродаже Core i7-12700K всего за $75
21
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
10
Хакерская группа RUNE взломала две игры из MS Store, Steam-версии которых защищенны Denuvo
+
Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением трех РСЗО HIMARS
+
Цены на настольные процессоры AMD Zen 5 снизились на 12% в течение первого месяца
+
Как активировать «Режим Бога» в Windows 11 и что он может сделать
11
Раскрыт список телефонов Samsung Galaxy, которые получат One UI 7
+
PlayStation 5 Pro будет стоить $700 и предложит уровень графики, равный настольной Radeon RX 7700 XT
5
GeForce RTX 4060 протестировали в 13 играх 2024 года — без DLSS и Frame Generation не обойтись
7
Согласно исследованиям, ИИ не вызовет безработицу, а повысит эффективность сотрудников
+
В России построят новое горнодобывающее предприятие на более чем 1000 рабочих мест
+
Infinix готовится выпустить свой первый смартфон со складным экраном
1
Redmi Note 14 и Note 14 Pro появились на платформе сертификации 3C
+
В GamesRadar назвали ТОП-9 игровых процессоров сентября 2024
4
Cox Media Group готова размещать рекламу, основанную на активном прослушивании смартфонов
2
Forbes: Российский курьер получает зарплату как у программиста, а иногда даже выше
6
Самую тяжелую по уровню графики игру Star Wars Outlaws с высоким FPS тянут все актуальные видеокарты
+

Сейчас обсуждают

Влад Трохов
09:59
Флагманы дольше остаются актуальны
Пользователю Reddit посчастливилось урвать на распродаже Core i7-12700K всего за $75
VAKT
09:59
генерацией кадров не хвастаются
GeForce RTX 5090 будет потреблять на 100 Вт больше RTX 4090
VAKT
09:55
критикуешь ? предлагай. Предлагаешь ? делай. А не вот это нытьё
BI: Новые "оптоволоконные беспилотники" ВС РФ обходят украинские РЭБ и уничтожают технику ВСУ
Артём Николаев
09:50
Похоже, ноут был лишь поводом для автора высказаться о бренности бытия. Почти согласен, становится сложнее, но варианты есть. Главное не тупить и что-то делать ещё в старшей школе. Не только гулять и ...
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
Александр Привет
09:38
Частоты у райзенов зависят от температур, так что чем эффективнее охлаждение - тем выше частота. И курву никто не отменял с РВО
Выход игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 Blackwell может быть отложен
Александр Резниченко
09:36
Очень всё же сомнительное решение, таскать на себе катушку с кабелем это ещё удовольствие, нужно обеспечить синхронную размотку этой катушки в зависимости от скорости, вообще кратно увеличивается слож...
BI: Новые "оптоволоконные беспилотники" ВС РФ обходят украинские РЭБ и уничтожают технику ВСУ
Alex TOPMAN
09:28
10 лет назад 4 титана максвелловских по 250Вт в 4xSLI жрали киловатт в сумме. Норм всё бегало. Нет повода ныть.
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
Alex TOPMAN
09:26
Водяные.
GeForce RTX 5090 станет первой видеокартой NVIDIA, для которой потребуется блок питания от 1 кВт
Алексей Кузнецов
09:25
Ну Zalman только не 7700, а 7000cu у меня до сих пор на пентиуме4 стоит. Иногда включаю)
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры
Gerr_Lord87
09:14
Я Вуконга недавно целыми днями играл. Вчера вечером прошёл. Степень сглаживания выставил на 70%. Разрешение поставил 4к. Плюс генерация кадров. Всё остальное на ультрах. Итого: фпс от 68 - 83. Графони...
GeForce RTX 5090 будет потреблять на 100 Вт больше RTX 4090
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем