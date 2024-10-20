Проект Blum активно набирает обороты, цена за токен поднялась с $0.001 до $0.005

Мини-игра Blum в мессенджере Telegram активно развивается. Если ранее пользователи могли вместо снежинок ловить токены Dogs, то сейчас уже будущие токены приложения начали торговаться на пре-маркете. Если посмотреть курс токена на пре-маркете, можно сделать вывод, что за последний месяц цена на будущий токен Blum выросла с $0.001 до $0.005. Тем временем сейчас в проекте участвуют свыше 10 миллионов игроков со всего мира, которые тратят билетики на баллы, которые впоследствии будут конвертированы в токены.

Помимо мини-игры, в самом приложении можно выполнять различные виды заданий, такие как: вступить в группу, сделать репост записи, запустить рекламируемую мини-игру и т.д. За выполнение заданий проект также поощряет игроков баллами. Листинг токена Blum назначен на этот год. Если верить некоторым источникам, это произойдет в конце ноября. Сами разработчики уверяют, что у пользователей ещё есть время присоединиться к проекту Blum и заработать будущие токены.