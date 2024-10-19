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Mirakl
В России разработали универсальную малогабаритную торпеду для морских операций
Россия разработала универсальную малогабаритную торпеду УМТ, которая может поражать подводные и надводные цели.

Российский военно-морской флот пополнился новейшей универсальной малогабаритной торпедой УМТ. Эта разработка, созданная специалистами АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», предназначена для применения с различных авиационных платформ и обещает стать важным инструментом в морских операциях.

Уникальность торпеды заключается в ее способности эффективно поражать как подводные лодки, так и определенные классы надводных судов. Несмотря на компактные размеры, УМТ обладает значительной мощью. Дальность ее хода составляет от 5 до 7 километров, а рабочий диапазон глубин — до 450 метров. Это позволяет использовать торпеду в различных условиях и на значительных расстояниях от носителя.

Торпеда также оснащена передовыми системами наведения и обнаружения целей, что делает ее эффективным средством для противодействия современным угрозам. Модернизированная аппаратура включает многопроцессорные системы, которые обеспечивают высокую точность и скорость реакции на цель.

Кроме того, благодаря своей легкой конструкции и массе от 100 до 140 кг, торпеда может быть быстро адаптирована для различных морских операций, что делает ее удобным инструментом для военно-морских сил.

Как отмечают специалисты, разработка УМТ — это шаг вперед в укреплении морского потенциала России и повышение безопасности в регионах с повышенной военной активностью.

#армия #военная техника #новост #флот россии
Источник: www1.ru
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