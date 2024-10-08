Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5

Модульный БП MAG A1250GL PCIE5 основан на платформе CWT CSZ, поддерживает новый разъем для видеокарт 12V2X6 и подходит для сборок среднего и высокого уровня.
+

Оглавление

Вступление

Я уже как-то рассказывал, что разъёмы для современных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000-серии, которые изначально назывались 12VHPWR, эволюционировали в 12V2X6. Ещё раз напомню, что данное событие произошло не на пустом месте, а связано оно было с тем, что происходили оплавления разъёмов преимущественно на флагманских видеокартах GeForce RTX 4090. Мощность потребления у них самая высокая среди других устройств и поэтому основные проблемы вылезли именно с ними.

Недавно ходили слухи, что мощность нового флагмана на GPU поколения Blackwell окажется ещё выше и будет достигать 600 Вт. Также упоминался 16-контактный разъём. Однако 12VHPWR и 12V2X6 и являются 16-контактными. Дело в том, что у них 12 силовых жил и 4 сигнальных. Они образуют 4 канала, и на флагманских видеокартах задействованы все они. На картах попроще количество каналов снижается, что заметно по переходникам, которые поставляются в комплекте. Поэтому изначально подозрение пало именно на переходники. Позже выяснилось, что основная проблема заключалась в том, что при соединении образовывался небольшой перекос в разъёме, что приводило к ухудшению контакта, увеличивалось сопротивление и начинался сильный нагрев, который приводил к расплавлению и разрушению разъёма. В основном это послужило работе над ошибками.

Увеличили длину питающих контактов, а длину сигнальных контактов, наоборот, уменьшили. Смысл последнего действия заключается в том, что таким образом, если кабель будет установлен не до конца или будет отходить, питание на видеокарту подаваться вообще не будет. Напомню, что сигнальные контакты определяют мощность подключения. Поэтому производители блоков питания не стали откладывать дело в долгий ящик и решили приурочить к этому выпуск обновлённых моделей. Например, компания MSI представила обновлённую линейку MAG GL PCIE5, где представлено несколько моделей, а флагманом является MAG A1250GL PCIE5. Мощность выглядит внушительной, однако ей уже никого не удивить и у меня когда-то давно был блок Chieftec CFT-1200G-DF.

реклама



450x406 39 KB. Big one: 1110x1002 150 KB

Сегодня технологии шагнули далеко вперёд и мощные блоки стали компактнее и тише. Эффективность при этом заметно улучшилась, теперь многие могут похвастать сертификатами Plus 80 Gold, как, например, тот блок, который попал ко мне в руки.

Упаковка и комплектация

Коробка блока питания не очень крупная и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона. Изначально она затянута в прозрачную плёнку. Оформлена красиво и с цветной полиграфией, несмотря на то, что фон преимущественно чёрный. Здесь всё немного повеселее из-за ярких жёлто-зелёных вставок и надписей.

450x396 31 KB. Big one: 1500x1320 187 KB

На передней стороне коробки находится большое изображение самого блока питания. Кабелей не видно. Известно, что сам блок полностью модульный и поэтому удивляться не приходится.

Чтобы покупатель не запутался и понимал, что перед ним новая модель, в правом верхнем углу есть вставка с надписями: ATX 3.1 Compatible и PCI 5.1 Ready. В левом верхнем углу находится крупный логотип MSI Gaming. Ниже указана модель устройства, а ещё значок 80 Plus Gold.

450x365 38 KB. Big one: 1500x1216 262 KB

реклама



С обратной стороны информации больше. Здесь есть изображение кабелей с отмеченной длиной, таблица с количеством разъёмов и спецификация. Всё это также можно найти на сайте производителя. Кроме этого, продублирована информация о том, что блок соответствует ATX 3.0 и поддерживает разъём 12V2Х6. Про остановку вентилятора при отсутствии высокой нагрузки ничего не сказано и скорее всего это ещё один сюрприз.

[04_2.jpg]

Касательно размеров пока ничего не ясно, но похоже блок поменьше модели MSI MPG A850G PCIE5.

450x358 40 KB. Big one: 1500x1192 287 KB

Внутри находится каркас из вспененного полиэтилена, куда упакован сам блок. Рядом размещена сумочка с кабелями и аксессуарами.

450x196 17 KB. Big one: 1500x652 118 KB

В комплекте ещё есть инструкция и памятка о подключении кабеля к новому коннектору.

450x200 27 KB. Big one: 1500x665 190 KB

Сумка на липучке, на ней изображён фирменный логотип MSI Gaming.

450x298 29 KB. Big one: 1500x992 258 KB

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой и четыре крепёжных винта.

450x383 14 KB. Big one: 1000x852 47 KB

На этот раз в оплётке только один кабель 12V2Х6.

450x352 26 KB. Big one: 1500x1174 325 KB

Он оборудован жёлтыми коннекторами для того, чтобы на фоне чёрного было заметно вставлен ли разъём до конца.

реклама





450x332 33 KB. Big one: 1500x1107 208 KB

Все остальные кабели без оплётки.

450x383 47 KB. Big one: 1500x1277 297 KB

Все кабели достаточно длинные, но без фанатизма. Длина стандартная – 600-750 мм.

450x331 27 KB. Big one: 1500x1102 171 KB

Кстати, полное количество кабелей, их длина, и количество разъёмов указаны на упаковке.

300x213 17 KB. Big one: 1500x1067 206 KB 300x213 19 KB. Big one: 1500x1067 209 KB

Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 150 х 150 х 86 мм, вес без кабелей около 1,76 кг. Для сравнения: размер модели MSI MPG A850G PCIE5 - 150 х 150 х 86 мм и вес без кабелей около 1,65 кг, у модели MSI MAG A850GL PCIE5 размер составляет 140 х 150 х 86 мм, вес - 1,44 кг. Как видно, блок питания больше похож на модель

Корпус стальной, толщина металла около 0,7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют декоративные наклейки по бокам.

450x436 40 KB. Big one: 1500x1452 243 KB

На них находится логотип серии MSI Gaming и наименование модели устройства. Вентилятор один размером 135 х 135 мм. Для него в корпусе проделаны отверстия. Какой-то специальной решётки тут нет. По центру находится наклейка с логотипом MSI.

448x450 56 KB. Big one: 1493x1500 433 KB

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Gold. Рядом находится ещё одна поменьше с серийным номером и штрихкодом.

450x449 40 KB. Big one: 1500x1496 359 KB

Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля. Кнопки переключения в бесшумный режим тут уже нет.

450x263 25 KB. Big one: 1500x877 171 KB

Скорее всего, он здесь просто не предусмотрен и вентилятор работает постоянно. Это наводит на мысль, что пассивный режим отсутствует и аппаратная часть тут другая.

450x261 29 KB. Big one: 1500x870 227 KB

Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны находятся коннекторы для кабелей.

450x261 27 KB. Big one: 1500x871 220 KB

Пора вскрыть эту банку и сорвать интригу. Снова здесь не обошлось без компании CWT (Channel Well Technology). Блок питания основан на знакомой платформе CSZ. У различных производителей может отличаться элементная база, но в целом сходства больше. В данном случае символика MSI есть даже на печатной плате.

450x432 58 KB. Big one: 1500x1440 357 KB

Компоновка внутри достаточно плотная, но это не касается первичной стороны. Просто вся компоновка растёт ввысь, поэтому много элементов установлены вертикально, есть несколько дочерних плат и радиаторов.

450x424 54 KB. Big one: 1500x1414 354 KB

Стадия фильтрации является типичной: четыре конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующих катушки индуктивности, варистор и плавкий предохранитель. К каскаду фильтрации подключены два выпрямительных моста Yangzhou Yangjie Electronic GBJL2506, размещенных на собственном крупном радиаторе.

Топология выглядит следующим образом. Первичная сторона: преобразователь APFC, Half-Bridge и LLC. Вторичная сторона: синхронное выпрямление и преобразователи постоянного тока DC-DC. Пассивными компонентами схемы APFC являются: большой конденсатор APFC Chinsan Elite 420 В/820 мкФ и крупная фильтрующая катушка в корпусе. Активные компоненты APFC находятся на самом длинном радиаторе (3 мосфета - Vishay SiH A105N60EF, 1 диод Шоттки - Vishay 3C16ET07T).

450x305 28 KB. Big one: 1500x1016 182 KB

Ещё два транзистора LSB65R099GF (650 В, 40 А) можно найти на отдельном радиаторе. Они образуют топологию полумоста на первичной стороне основного трансформатора.

Управляет этим полу-мостовым преобразователем контроллер CU6901VAC, который находится прямо сверху печатной платы, неподалёку от радиатора. Далее выход идёт на десять полевых МОП-транзисторов Vishay R626 (60 В, 100 A), которые генерируют одну шину 12 В, расположенную на вертикальной дочерней плате.

450x326 49 KB. Big one: 1500x1085 297 KB

Помимо типичного преобразователя APFC, CWT использовала полумостовую топологию и резонансный преобразователь LLC для переключения без потерь на первичной стороне. На вторичной стороне используется схема синхронного выпрямления с десятью полевыми транзисторами, регулирующими шину 12 В. Эта же шина питает пару преобразователей постоянного тока, которые генерируют второстепенные шины. Фильтрующие конденсаторы произведены компанией Chinsan.

Линии 3,3 В и 5 В генерируются с помощью схемы преобразования постоянного тока в постоянный, которую можно найти на следующей вертикальной дочерней плате под управлением микросхемы uPI Semiconnductor uP3861P. Шины генерируют две транзисторные группы: два мосфета Excelliance MOS B04N03 и два - On Semiconductor ON3107335. Все конденсаторы на вторичной стороне производятся компаниями Chinsan.

450x342 36 KB. Big one: 1500x1141 227 KB

Вентилятор размера 135 х 135 мм производства компании Hong Hua, модель HA13525H12SF-Z. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 2300 об/мин.

450x425 40 KB. Big one: 1500x1416 270 KB

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5 проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i7-14700K;
  • Охлаждение: Deepcool LS720;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;
  • Память: 2 x 32 Гбайт DDR5-6400, A-Data (SKhynix);
  • Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 4090;
  • Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Ватт.

450x298 47 KB. Big one: 1500x994 338 KB

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 28.2 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 800 Вт, для чего пришлось разогнать процессор и видеокарту. Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В.

Номинальная мощность одной лампы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 22 такие лампы, которые в совокупности потребляют 1210 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке
%


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки
3.3В, 5В, 12В


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость вращения крыльчатки вентиляторов
об/мин


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Уровень шума
расстояние 1 м, дБ


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Тепловизор показывает, что блок питания греется не так сильно в нагрузке. Температуры отдельных компонент доходят до 59°C, что не очень критично.

Шум от вентилятора становится заметен при переходе экватора, при потреблении около 550 Вт. Он постепенно увеличивается и на максимальной мощности уже отчётливо становится заметен. На расстоянии 1 м, он достигает около 43,2 дБ. Тихого режима нет совсем и на старте вентилятор уже раскручивается где-то до 950 об/мин. Шум на той же дистанции составляет 28,4 дБ.

Заключение

Я уже рассматривал модель MSI MAG A850GL PCIE5, и у БП MAG A1250GL PCIE5 очень много похожих моментов, но он ближе к MPG A850G PCIE5. Ничего удивительного в этом нет, поскольку используется аналогичная платформа CWT CSZ. Крупный OEM-производитель просто так не будет разрабатывать архитектуру с нуля для создания только одной модели. Обычно всё же учитывается, что будет конкретный модельный ряд, где блоки будут отличаться друг от друга не очень значительно.

Поэтому у каждого дизайна есть варианты максимального и минимального оснащения, где предусмотрены промежуточные модификации. Хоть платформа и мощная, а печатная плата небольшая, благодаря хорошему дизайну она не обладает очень плотной компоновкой, особенно на первичной стороне. Опыт использования платформы CWT CSZ у меня достаточно большой и производители обычно предлагают на такие устройства солидные гарантийные сроки – 10 лет. Здесь в плане гарантии, судя по аналогам, ничего не поменялось.

Блок полностью модульный и подходит для сборок среднего и высокого уровня. Он изготовлен из качественных материалов, схема хорошая, с максимальной заявленной нагрузкой он справляется. Если посмотреть спецификацию видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio, то там рекомендуется блок на 850 Вт. Поэтому с данным блоком проблем возникнуть не должно, и он сможет потянуть даже нового флагмана NVIDIA, если туда не «завезут» второй разъём 12V2X6. В остальном всё реализовано отлично. Хорошая упаковка, неплохой комплект, хотя хотелось бы хоть немного стяжек, и длинные провода.

Ещё один нюанс – отсутствие возможности отключения вентилятора. На самом деле это не минус, блок всё равно достаточно тихий при невысокой нагрузке. Скорее всего, шум от него вы не услышите на фоне других вентиляторов в системе. Однако с ростом нагрузки он увеличивается. Ещё блок относительно компактный и лёгкий. Кабели достаточно гибкие, а основным отличием от модели прошлого поколения является поддержка нового разъёма для видеокарт 12V2X6. На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600 Вт. Также в комплекте есть обычные кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2-Pin.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Нагрев БП при работе умеренный. Остановки вентилятора не предусмотрено, зато компоненты всегда хорошо охлаждаются и блок при таком подходе прослужит дольше.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора блок питания MSI MAG A1250GL PCIE5 получает награду:

200x109 16 KB

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi wildchaser блоки питания mag 1250 ватт msi mag a1250gl pcie5

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5
+
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line Crystal Z8
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
9
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T0
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
28
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай находится на пороге технологического прорыва, заявляя о начале освоения кремниевой фотоники
11
The National Interest: советская титановая подводная лодка «Лира», «побила все рекорды и правила»
11
На Казанском авиазаводе запустили исполинские фрезерные станки для производства крупногабаритных деталей
4
Китай стал первым в мире производителем терагерцовой связи на большие расстояния
8
Крупнейший в мире продавец стройматериалов сбросил 297 тысяч квадратных метров складских площадей
+
До конца года Нидерланды передадут Украине все обещанные F-16
3
Раскрыта дата премьеры новой экранизации культового рассказа Стивена Кинга "Человек, который бежит"
+
Космический зонд BepiColombo составил карту магнитного поля Меркурия всего за 30 минут
1
Создатель Linux рассматривает возможность исключения файловой системы Bcachefs из состава ядра
3
Минувшей ночью российская армия ударила по пунктам дислокации ВСУ в тыловой зоне
+
Xiaomi выпустила холодильник Mijia Pro Cross 508L с компактным дизайном, сенсорным экраном и HyperOS
+
Видеокарты NVIDIA могут оказаться медленнее, чем предполагалось, и будут основаны на 4-нм узле TSMC
13
Геймеры сметают с полок последние остатки GeForce RTX 4080S и 4090 на фоне снятия их с производства
3
Википедию вынудили заблокировать страницу Silent Hill 2 Remake из-за вандализма
+
Появились примеры фотографий с перископической камеры vivo X200 Pro 200 Мп
+
В Москве продают бронированный Mercedes W140 Pullman из гаража ФСО
+
Стоимость производства смартфонов серии Huawei Mate 70 на 30% дороже, чем iPhone 16
2
NVIDIA запускает производство RTX 5000 — новое поколение видеокарт выйдет к концу года
4
Импортозамещение в России в действии — динамика и первые результаты
+
OnePlus 13 будет оснащен магнитной беспроводной зарядкой
3

Сейчас обсуждают

Vito Vago
10:48
Свой своих и пропускает...
Оснащённый ножевым тралом и ДЗ "Контакт-5" украинский Leopard-1A5 уничтожен ВС РФ
Vito Vago
10:46
Война, тебе этого не понять... Пукнул и шмыг под лавку!
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
Станислав Богданов
10:43
Извинись перед доном!
Кадыров назвал «беспорядочной инквизицией» ужесточение миграционной политики в России
Vito Vago
10:41
Пусть Фицо и нанесёт...
Фицо предложил ударить по Брюсселю ракетой, чтобы повлиять на политику Евросоюза
Станислав Богданов
10:41
Российские солдаты тоже давятся в процессе.
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
Vito Vago
10:40
"...но со временем европейские государства начали отказываться от него, минимизируя долю российского газа до 2 - 5%." Российским газ, но под другим названием и дороже.
В Киеве исключили дальнейший транзит газа через Украину, призвав Европу отказаться от поставок из РФ
Станислав Богданов
10:40
На Курском фронте российские войска продолжают атаковать Любимовку, сообщают, что уже идут бои за само село. В остальном ситуация стабильная, ВСУ также не могут развить свое наступление в районе села ...
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
Eppius
10:33
Часть территорий не решит основную проблему
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
Илья Ковалёвъ
10:31
Им не позволят их хозяева, они должны костьми лечь во славу западных ценностей
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
Геша Петров
10:30
Надо добавить, что п/л "Золотая рыбка" нормально отходила свой ресурс была списана и порезана на металлолом. Вторая этого же типа была сделана из корабельной стали но такого ошеломительного эффекта н...
The National Interest: советская титановая подводная лодка «Лира», «побила все рекорды и правила»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем