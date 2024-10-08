Оглавление

Вступление

Я уже как-то рассказывал, что разъёмы для современных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000-серии, которые изначально назывались 12VHPWR, эволюционировали в 12V2X6. Ещё раз напомню, что данное событие произошло не на пустом месте, а связано оно было с тем, что происходили оплавления разъёмов преимущественно на флагманских видеокартах GeForce RTX 4090. Мощность потребления у них самая высокая среди других устройств и поэтому основные проблемы вылезли именно с ними.

Недавно ходили слухи, что мощность нового флагмана на GPU поколения Blackwell окажется ещё выше и будет достигать 600 Вт. Также упоминался 16-контактный разъём. Однако 12VHPWR и 12V2X6 и являются 16-контактными. Дело в том, что у них 12 силовых жил и 4 сигнальных. Они образуют 4 канала, и на флагманских видеокартах задействованы все они. На картах попроще количество каналов снижается, что заметно по переходникам, которые поставляются в комплекте. Поэтому изначально подозрение пало именно на переходники. Позже выяснилось, что основная проблема заключалась в том, что при соединении образовывался небольшой перекос в разъёме, что приводило к ухудшению контакта, увеличивалось сопротивление и начинался сильный нагрев, который приводил к расплавлению и разрушению разъёма. В основном это послужило работе над ошибками.

Увеличили длину питающих контактов, а длину сигнальных контактов, наоборот, уменьшили. Смысл последнего действия заключается в том, что таким образом, если кабель будет установлен не до конца или будет отходить, питание на видеокарту подаваться вообще не будет. Напомню, что сигнальные контакты определяют мощность подключения. Поэтому производители блоков питания не стали откладывать дело в долгий ящик и решили приурочить к этому выпуск обновлённых моделей. Например, компания MSI представила обновлённую линейку MAG GL PCIE5, где представлено несколько моделей, а флагманом является MAG A1250GL PCIE5. Мощность выглядит внушительной, однако ей уже никого не удивить и у меня когда-то давно был блок Chieftec CFT-1200G-DF.

реклама





Сегодня технологии шагнули далеко вперёд и мощные блоки стали компактнее и тише. Эффективность при этом заметно улучшилась, теперь многие могут похвастать сертификатами Plus 80 Gold, как, например, тот блок, который попал ко мне в руки.

Упаковка и комплектация

Коробка блока питания не очень крупная и тяжёлая. Она изготовлена из плотного картона. Изначально она затянута в прозрачную плёнку. Оформлена красиво и с цветной полиграфией, несмотря на то, что фон преимущественно чёрный. Здесь всё немного повеселее из-за ярких жёлто-зелёных вставок и надписей.

На передней стороне коробки находится большое изображение самого блока питания. Кабелей не видно. Известно, что сам блок полностью модульный и поэтому удивляться не приходится.

Чтобы покупатель не запутался и понимал, что перед ним новая модель, в правом верхнем углу есть вставка с надписями: ATX 3.1 Compatible и PCI 5.1 Ready. В левом верхнем углу находится крупный логотип MSI Gaming. Ниже указана модель устройства, а ещё значок 80 Plus Gold.

реклама





С обратной стороны информации больше. Здесь есть изображение кабелей с отмеченной длиной, таблица с количеством разъёмов и спецификация. Всё это также можно найти на сайте производителя. Кроме этого, продублирована информация о том, что блок соответствует ATX 3.0 и поддерживает разъём 12V2Х6. Про остановку вентилятора при отсутствии высокой нагрузки ничего не сказано и скорее всего это ещё один сюрприз.

[04_2.jpg]

Касательно размеров пока ничего не ясно, но похоже блок поменьше модели MSI MPG A850G PCIE5.

Внутри находится каркас из вспененного полиэтилена, куда упакован сам блок. Рядом размещена сумочка с кабелями и аксессуарами.

В комплекте ещё есть инструкция и памятка о подключении кабеля к новому коннектору.

Сумка на липучке, на ней изображён фирменный логотип MSI Gaming.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой и четыре крепёжных винта.

На этот раз в оплётке только один кабель 12V2Х6.

Он оборудован жёлтыми коннекторами для того, чтобы на фоне чёрного было заметно вставлен ли разъём до конца.

реклама









Все остальные кабели без оплётки.

Все кабели достаточно длинные, но без фанатизма. Длина стандартная – 600-750 мм.

Кстати, полное количество кабелей, их длина, и количество разъёмов указаны на упаковке.

Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 150 х 150 х 86 мм, вес без кабелей около 1,76 кг. Для сравнения: размер модели MSI MPG A850G PCIE5 - 150 х 150 х 86 мм и вес без кабелей около 1,65 кг, у модели MSI MAG A850GL PCIE5 размер составляет 140 х 150 х 86 мм, вес - 1,44 кг. Как видно, блок питания больше похож на модель

Корпус стальной, толщина металла около 0,7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют декоративные наклейки по бокам.

На них находится логотип серии MSI Gaming и наименование модели устройства. Вентилятор один размером 135 х 135 мм. Для него в корпусе проделаны отверстия. Какой-то специальной решётки тут нет. По центру находится наклейка с логотипом MSI.

С противоположной стороны находится информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть значок 80 Plus Gold. Рядом находится ещё одна поменьше с серийным номером и штрихкодом.

Сзади устройства находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля. Кнопки переключения в бесшумный режим тут уже нет.

Скорее всего, он здесь просто не предусмотрен и вентилятор работает постоянно. Это наводит на мысль, что пассивный режим отсутствует и аппаратная часть тут другая.

Блок питания полностью модульный, поэтому с противоположной стороны находятся коннекторы для кабелей.

Пора вскрыть эту банку и сорвать интригу. Снова здесь не обошлось без компании CWT (Channel Well Technology). Блок питания основан на знакомой платформе CSZ. У различных производителей может отличаться элементная база, но в целом сходства больше. В данном случае символика MSI есть даже на печатной плате.

Компоновка внутри достаточно плотная, но это не касается первичной стороны. Просто вся компоновка растёт ввысь, поэтому много элементов установлены вертикально, есть несколько дочерних плат и радиаторов.

Стадия фильтрации является типичной: четыре конденсатора Y, два конденсатора X и две фильтрующих катушки индуктивности, варистор и плавкий предохранитель. К каскаду фильтрации подключены два выпрямительных моста Yangzhou Yangjie Electronic GBJL2506, размещенных на собственном крупном радиаторе.

Топология выглядит следующим образом. Первичная сторона: преобразователь APFC, Half-Bridge и LLC. Вторичная сторона: синхронное выпрямление и преобразователи постоянного тока DC-DC. Пассивными компонентами схемы APFC являются: большой конденсатор APFC Chinsan Elite 420 В/820 мкФ и крупная фильтрующая катушка в корпусе. Активные компоненты APFC находятся на самом длинном радиаторе (3 мосфета - Vishay SiH A105N60EF, 1 диод Шоттки - Vishay 3C16ET07T).

Ещё два транзистора LSB65R099GF (650 В, 40 А) можно найти на отдельном радиаторе. Они образуют топологию полумоста на первичной стороне основного трансформатора.

Управляет этим полу-мостовым преобразователем контроллер CU6901VAC, который находится прямо сверху печатной платы, неподалёку от радиатора. Далее выход идёт на десять полевых МОП-транзисторов Vishay R626 (60 В, 100 A), которые генерируют одну шину 12 В, расположенную на вертикальной дочерней плате.

Помимо типичного преобразователя APFC, CWT использовала полумостовую топологию и резонансный преобразователь LLC для переключения без потерь на первичной стороне. На вторичной стороне используется схема синхронного выпрямления с десятью полевыми транзисторами, регулирующими шину 12 В. Эта же шина питает пару преобразователей постоянного тока, которые генерируют второстепенные шины. Фильтрующие конденсаторы произведены компанией Chinsan.

Линии 3,3 В и 5 В генерируются с помощью схемы преобразования постоянного тока в постоянный, которую можно найти на следующей вертикальной дочерней плате под управлением микросхемы uPI Semiconnductor uP3861P. Шины генерируют две транзисторные группы: два мосфета Excelliance MOS B04N03 и два - On Semiconductor ON3107335. Все конденсаторы на вторичной стороне производятся компаниями Chinsan.

Вентилятор размера 135 х 135 мм производства компании Hong Hua, модель HA13525H12SF-Z. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 2300 об/мин.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания MSI MAG A1250GL PCIE5 проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i7-14700K;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Apex;

Память: 2 x 32 Гбайт DDR5-6400, A-Data (SKhynix);

Видеокарта: Inno3D GeForce RTX 4090;

Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Ватт.

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 28.2 дБ.

Результаты тестов

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 800 Вт, для чего пришлось разогнать процессор и видеокарту. Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В.

Номинальная мощность одной лампы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 22 такие лампы, которые в совокупности потребляют 1210 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

КПД при разной нагрузке

%





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

3.3В, 5В, 12В





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Скорость вращения крыльчатки вентиляторов

об/мин





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Уровень шума

расстояние 1 м, дБ





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Тепловизор показывает, что блок питания греется не так сильно в нагрузке. Температуры отдельных компонент доходят до 59°C, что не очень критично.

Шум от вентилятора становится заметен при переходе экватора, при потреблении около 550 Вт. Он постепенно увеличивается и на максимальной мощности уже отчётливо становится заметен. На расстоянии 1 м, он достигает около 43,2 дБ. Тихого режима нет совсем и на старте вентилятор уже раскручивается где-то до 950 об/мин. Шум на той же дистанции составляет 28,4 дБ.

Заключение

Я уже рассматривал модель MSI MAG A850GL PCIE5, и у БП MAG A1250GL PCIE5 очень много похожих моментов, но он ближе к MPG A850G PCIE5. Ничего удивительного в этом нет, поскольку используется аналогичная платформа CWT CSZ. Крупный OEM-производитель просто так не будет разрабатывать архитектуру с нуля для создания только одной модели. Обычно всё же учитывается, что будет конкретный модельный ряд, где блоки будут отличаться друг от друга не очень значительно.

Поэтому у каждого дизайна есть варианты максимального и минимального оснащения, где предусмотрены промежуточные модификации. Хоть платформа и мощная, а печатная плата небольшая, благодаря хорошему дизайну она не обладает очень плотной компоновкой, особенно на первичной стороне. Опыт использования платформы CWT CSZ у меня достаточно большой и производители обычно предлагают на такие устройства солидные гарантийные сроки – 10 лет. Здесь в плане гарантии, судя по аналогам, ничего не поменялось.

Блок полностью модульный и подходит для сборок среднего и высокого уровня. Он изготовлен из качественных материалов, схема хорошая, с максимальной заявленной нагрузкой он справляется. Если посмотреть спецификацию видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio, то там рекомендуется блок на 850 Вт. Поэтому с данным блоком проблем возникнуть не должно, и он сможет потянуть даже нового флагмана NVIDIA, если туда не «завезут» второй разъём 12V2X6. В остальном всё реализовано отлично. Хорошая упаковка, неплохой комплект, хотя хотелось бы хоть немного стяжек, и длинные провода.

Ещё один нюанс – отсутствие возможности отключения вентилятора. На самом деле это не минус, блок всё равно достаточно тихий при невысокой нагрузке. Скорее всего, шум от него вы не услышите на фоне других вентиляторов в системе. Однако с ростом нагрузки он увеличивается. Ещё блок относительно компактный и лёгкий. Кабели достаточно гибкие, а основным отличием от модели прошлого поколения является поддержка нового разъёма для видеокарт 12V2X6. На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600 Вт. Также в комплекте есть обычные кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2-Pin.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Нагрев БП при работе умеренный. Остановки вентилятора не предусмотрено, зато компоненты всегда хорошо охлаждаются и блок при таком подходе прослужит дольше.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора блок питания MSI MAG A1250GL PCIE5 получает награду: