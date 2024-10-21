Все три технологии решают проблему низкого фрамрейта, но пока ни одна из них не работает идеально

Ещё десять лет назад производители полупроводников рассказывали о грядущей революции. Предполагалось, что в ближайшее время стоимость чипов окажется в разы ниже, ведь ведущие фабрики находились на пути к освоению самых совершенных технологий. Перспективы казались просто невероятными, но в какой-то момент рядовые пользователи стали замечать, что всё происходит не так, как предсказывали аналитики. Прежде всего чипы стали дорожать. Не так давно за самую быструю видеокарту просили всего 800 долларов, ну а сегодня купить её дешевле 2000 долларов невозможно. Некоторые аналитики указывают на инфляцию, вот только за 10 лет уровень инфляции не превысил и 20%, тогда как технологии прибавили в цене не меньше, чем в 2 раза. Процессоры для компьютеров не дорожают, но здесь прогресс вообще замедлился. AMD выпустила крайне сомнительную серию Ryzen 9000, тогда как Intel разочаровала фанатов пессимистичными заявлениями.

На самом деле даже до этого настольные процессоры не демонстрировали значительного движения вперёд, прибавляя не больше 15-20% за поколение. Эксперты то и дело рассказывают о том, как будут развиваться полупроводники в ближайшие 10 лет, но особенно интересны прогнозы относительно видеокарт. Любителей видеоигр становится всё больше, а уже достаточно давно AMD не только выпускает готовы решения для настольного сегмента, но и обеспечивает рост производительности игровых приставок. Без постоянных эволюционных изменений здесь нет никакого смысла, поскольку игры становятся всё более требовательными. Вот только решения последних поколений доказали, что увеличение производительности стало настоящей проблемой. Например, GeForce RTX 4060 слегка быстрее GeForce RTX 3060, ну а эта видеокарта в свою очередь оказалась примерно на 10% быстрее GeForce RTX 2060. Если ещё и GeForce RTX 5060 не продемонстрирует заметного прироста, то рядовым геймерам вообще не будет смысла покупать видеокарты до 500 долларов. Учитывая всё вышесказанное, разница в производительности между видеокартой, выпущенной в 2018 году (GeForce RTX 2060) и более новой GeForce RTX 5060 составит скромные 40%.

Немного лучше идут дела в сегменте от 600 долларов. Здесь GeForce RTX 4070 не только на 30% быстрее GeForce RTX 3070 Ti, но и получила 12 Гб памяти вместо 8 Гб. Флагманская GeForce RTX 4090 демонстрирует максимальный прирост, обеспечивая до 50% буста по сравнению с самой быстрой видеокартой NVIDIA прошлого поколения. Пока слишком рано судить, какой будет серия GeForce RTX 50, но всё больше экспертов склоняется к выводу, что никакого заметного прогресса ждать не приходится. Аппаратный уровень себя давно исчерпал, а повышение быстродействия возможно только за счёт увеличения тепловыделения. Например, GeForce RTX 4090 потребляет от 450 Вт, тогда как инсайдеры уверены том, что для стабильной работы GeForce RTX 5090 понадобится не меньше 550 Вт. Увеличится TDP и видеокарт за 300-400 долларов, но даже это не панацея. Считается, что решить проблему на аппаратном уровне в ближайшей перспективе не удастся, поэтому в качестве альтернативного выхода называется переход на программные комплексы.

К счастью, NVIDIA и AMD уже далеко продвинулись в подобных технологиях, предлагая DLSS и FSR для увеличения количества кадров в секунду. Приходится констатировать, что пока технологии не идеальны, поскольку их активация приводит к падению качества изображения. Представители красной команды рассказывают о скором анонсе FSR 4, обещая качественный скачок вперёд. Насколько обещания будут соответствовать реальности, нам ещё только предстоит выяснить, но уже в этом году миллионы геймеров получат в своё распоряжение новый инструмент. Речь идёт о Sony PSSR, являющемся неотъемлемой частью игровой приставки PlayStation 5 Pro. За счёт этой технологии масштабирования планируется обеспечить стабильные 60 кадров в секунду во всех играх даже в разрешении 4К, ну а сегодня мы предлагаем рассмотреть результаты тестирования, полученные авторами Digital Foundry. Блогеры изучили картинку с презентации Ratchet and Clank Rift Apart, а после запустили игру на ПК, включая технологии NVIDIA и AMD.

Посмотреть ролик вы можете в конце материала. Поскольку авторы использовали разрешение 4К, то нет никакого смысла публиковать скриншоты. В любом случае картинка окажется искажённой, а увидеть различия в полной мере могут только владельцы соответствующих мониторов. При прямом сравнении технологий масштабирования выяснилось, что все три обеспечивают рост фрамрейта, а также обеспечивают отличную картинку. Играется вполне комфортно, а значит инженеры успешно решили большую часть задач. И всё же, если присмотреться к мелочам, то можно увидеть несколько особенностей реализации всех трёх технологий. Так, FSR 3.1 имеет некоторые проблемы при отображении объектов на заднем фоне. Если специально не присматриваться, то всё в полном порядке, но в 4К видны небольшие артефакты изображения, а также неровности растительности. PSSR не имеет подобных проблем, но всё равно проигрывает DLSS 3.7 по качеству картинки. Это не значит, что технология NVIDIA идеальна, но она содержит меньше шумов и понравится более требовательным геймерам.

Авторы теста отмечают, что постарались подобрать правильные настройки на компьютере, но материала для сравнения слишком мало. Нужно дождаться выхода игровой приставки, где уже на этапе релиза PSSR появится в десятках игр. Важно учитывать, что Sony не только обращалась за помощью в разработке технологии масштабирования к AMD, но и воспользовалась для этого умными алгоритмами. Напомним, именно по такому принципу функционирует NVIDIA DLSS 3.7, тогда как AMD FSR 3.1 полагается на другой алгоритм. PSSR использует потенциал ИИ для обеспечения картинки лучшего качества, а всё это позволяет сделать вывод о том, в какую сторону будет двигаться рынок видеоигр. В настоящее время тон здесь задаёт именно PlayStation 5, а значит PlayStation 6 не только станет самой популярной консолью, но и будет эталонной для целого ряда технологий. К примеру, только с появлением PlayStation 5 трассировка лучей начала появляться в большинстве актуальных игр, ну а следующая версия PSSR не только окажется более эффективной, но и проложит путь к принятию DLSS и FSR на персональных компьютерах. Многие геймеры видели реализацию технологий масштабирования первых поколений и даже не представляют, насколько далеко всё продвинулось за несколько лет.



