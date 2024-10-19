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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Дистрибутив Windows 11 24H2 смогли «облегчить» до 3,54 Гбайт, выкинув оттуда всё лишнее
Наверное, он даже будет стабильно работать.

В начале октября Microsoft выпустила обновление Windows 11 24H2, которое включает ряд функций на основе искусственного интеллекта, таких как Windows Studio Effects и Live Captions. Однако размер дистрибутива новой версии составляет почти 30 Гбайт, и его установка может занять много времени.

Многие пользователи выразили своё недовольство в социальных сетях и на форумах по поводу того, что им приходится ждать почти два часа, пока установка обновления завершится, особенно на старых устройствах.

Именно здесь на помощь приходит Tiny 11 — облегчённая версия Windows 11, предназначенная для работы на старых устройствах, включая те, которые официально не соответствуют строгим системным требованиям операционной системы.

Разработчик проекта, известный как NTDEV, недавно объявил, что обновление 24H2 совместимо с Tiny 11 ISO builder, который может уменьшить размер установочного образа Windows 11 до 3,54 ГБ, используя сжатие LZX.

Для достижения столь малого размера Tiny 11 удаляет ненужные библиотеки, приложения и службы, предлагая операционную систему, которая гораздо менее требовательна к ресурсам. Это не только позволяет установить ОС на официально неподдерживаемые устройства, но и обеспечивает ее более быструю работу, чем стандартная версия, даже на совместимом оборудовании.

Разработчик Tiny 11 также продемонстрировал потенциал проекта, создав экспериментальную сборку Windows 11 размером всего 100 Мбайт. После установки эта минималистичная версия занимала на диске всего 1,91 Гбайт, что демонстрирует, насколько компактной может быть операционная система при удалении всех необязательных компонентов.

Tiny 11 — это инструмент для тех, кто хочет запустить Windows 11 на старом оборудовании, но он не рекомендуется для новых ПК. В нем отсутствуют многие важные функции Windows 11, включая возможность получать прямые обновления от Microsoft, что потенциально делает систему уязвимой для вредоносного ПО. Тем не менее, он имеет смысл, если вы хотите получить «облегчённую» установку Windows 11 без всех ненужных служб Microsoft, которые могут замедлять работу.

#microsoft #операционные системы #windows 11 24h2
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