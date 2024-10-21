Большинство (54%) против евроинтеграции страны, но результаты могут измениться уже утром.

Действующий президент Молдавии Майя Санду на протяжение долгого времени планировала провести всенародный референдум, в котором будет решена судьба евроинтеграции страны. Политик хотела выяснить, поддерживают ли молдаване стремление правительства вступить в Европейский союз. В случае, если большая часть населения выступит «за», то страна в конечном итоге внесёт поправки в свою Конституцию с целью закрепления своих намерений по евроинтеграции на конституционном уровне.

По данным Центральной избирательной комиссии страны, явка на референдуме составила всего 42%. Свой голос отдали 1,48 миллионов граждан (население страны составляет около 2,6 миллионов человек), а обработано на текущий момент 1,235 миллионов бюллетеней, то есть около 90%. Необработанными являются бюллетени почти 200 тысяч граждан, отдавших свой голос за рубежом.

Предварительные результаты показали, что против вступления Молдавии в Европейский союз выступают 54% избирателей. Однако стоит отметить, что необработанными являются голоса именно тех граждан, которые отдали их за рубежом. Причём 30 тысяч обработанных голосов, отданных за пределами страны, показали, что в основном данная категория молдаван поддерживает евроинтеграцию. Исходя из этого велика вероятность, что после полного подсчёта бюллетеней результаты могут измениться в пользу внесения проевропейских поправок в Конституцию страны.

Окончательные итоги референдума о вступлении Молдавии в Европейский союз будут обнародованы в понедельник утром.