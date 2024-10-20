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Greg_Novo
После обновления до Android 15 у пользователей Pixel 8 Pro появились проблемы с жестом «назад»
Проблема касается только пользователей Pixel 8 Pro, пользователи телефонов Pixel 7 и Pixel 9 не сталкиваются с подобными проблемами.

Фанаты Pixel с нетерпением ждали выхода Android 15, и теперь она здесь, полная новых функций. Однако, как и в любом новом программном обеспечении, несколько ошибок проскользнули мимо бета-версии. Некоторые пользователи Pixel 8 Pro столкнулись с проблемами с жестом назад после обновления. Они сообщают, что стало трудно провести пальцем от края дисплея, чтобы перейти к предыдущему экрану. У некоторых это касается только правой стороны, в то время как другие жалуются на проблемы с обеих сторон устройства.

Впервые проблема была замечена на сабреддите Google Pixel, где один из пользователей спросил, сталкивается ли кто-нибудь еще с этой проблемой. Множество ответов от пользователей Pixel 8 Pro подтвердили наличие проблемы (через Android Authority). Источником проблемы, по-видимому, является обновление Android 15, возможно, связанное с новым предиктивным жестом назад. В сообщениях часто упоминается, что проблема появилась только после обновления, а некоторые столкнулись с ней во время ранних частей бета-версии. Кроме того, проблема касается только пользователей Pixel 8 Pro, пользователи телефонов Pixel 7 и Pixel 9 не сталкиваются с подобными проблемами.

Хорошая новость заключается в том, что есть решение. Один из пользователей Reddit обнаружил ту же проблему в сабреддите Android 15 beta и расписал выход из ситуации:

  • Зайдите в Настройки → Система → Режим навигации.
  • Нажмите радиокнопку «Трехкнопочная навигация», чтобы отключить навигацию жестами.
  • Перезагрузите телефон.
  • Снова перейдите в Настройки → Система → Режим навигации.
  • Нажмите радиокнопку «Навигация жестами», чтобы снова включить навигацию жестами.
#pixel 9 #pixel 8 pro #pixel 7
Источник: androidpolice.com
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