Проблема касается только пользователей Pixel 8 Pro, пользователи телефонов Pixel 7 и Pixel 9 не сталкиваются с подобными проблемами.

Фанаты Pixel с нетерпением ждали выхода Android 15, и теперь она здесь, полная новых функций. Однако, как и в любом новом программном обеспечении, несколько ошибок проскользнули мимо бета-версии. Некоторые пользователи Pixel 8 Pro столкнулись с проблемами с жестом назад после обновления. Они сообщают, что стало трудно провести пальцем от края дисплея, чтобы перейти к предыдущему экрану. У некоторых это касается только правой стороны, в то время как другие жалуются на проблемы с обеих сторон устройства.

Впервые проблема была замечена на сабреддите Google Pixel, где один из пользователей спросил, сталкивается ли кто-нибудь еще с этой проблемой. Множество ответов от пользователей Pixel 8 Pro подтвердили наличие проблемы (через Android Authority). Источником проблемы, по-видимому, является обновление Android 15, возможно, связанное с новым предиктивным жестом назад. В сообщениях часто упоминается, что проблема появилась только после обновления, а некоторые столкнулись с ней во время ранних частей бета-версии. Кроме того, проблема касается только пользователей Pixel 8 Pro, пользователи телефонов Pixel 7 и Pixel 9 не сталкиваются с подобными проблемами.

Хорошая новость заключается в том, что есть решение. Один из пользователей Reddit обнаружил ту же проблему в сабреддите Android 15 beta и расписал выход из ситуации: