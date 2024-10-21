Так называемая бусификация приближает Украину точно не к победе.

Бесполезной ношей становятся принудительно мобилизованные в украинскую армию военнослужащие ВСУ. Такого мнения придерживается украинский эксперт Сергей Гайдай.

Как пишет «Страна.ua», многие командующие офицеры ВСУ, наблюдающие за прибытием нового пополнения, сформированного из насильно призванных в украинскую армию, видят одну и ту же картину: как практически абсолютное большинство новых солдат неспособны сражаться. По данным политолога Гайдая, из 25 новопризванных в сражения вступить может только один человек. Остальные 24 являются гипотетическими дезертирами.

Именно низкое качество военнослужащих, насильно вступивших в состав украинских ВС, может стать очень большой проблемой Киева в желании остановить стремительное продвижение российской армии: так даже увеличение бойцов ВСУ в несколько раз, не приведёт к аналогичному повышению боеспособности. Именно это сейчас пожинают украинские генералы, последовавшие политической, а не военной целесообразности. Потратив в бесполезном контрнаступлении украинской армии в 2023 году своих самых мотивированных и опытных бойцов. Теперь вместо них вынуждены сражаться ранее никогда не служившие в армии мужчины, либо слишком немотивированные воинской службой.