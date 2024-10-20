В журнале The National Interest решили подвести итоги 2024 года и назвать пять лучших танков в мире. В своеобразный топ-5 вошли две актуальных версии отечественных ОБТ – Т-14 и Т-90М.

Корреспонденты американского издания особо отметили «Армату», где назвали передовой российский танк одним из мировых лидеров в области танковой безопасности. Заслуга в этом отдельной бронекапсулы, в которой размешается экипаж бронетехники и собственно безэкипажной орудийной установки.

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Удостоился отдельного комплимента и Т-90М «Прорыв», получивший свою долю комплиментов за реальную эффективность во время боевых действий на Украине, одинаково полезно показывая себя как во время наступательных операций, выдерживая попадания сразу нескольких ударных дронов ВСУ одновременно, так и во время глухой обороны в период прошлогоднего контрнаступления украинской армии, выбивая из засады иностранную бронетехнику, в том числе германские «Леопарды».





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Армата и Т-90 в Сравнении по габаритам





Сотрудники NI назвали и три остальных участника Топ-5. Это танк армии США Abrams M1A2 в ревизии SEPv2, высокотехнологичный и энерговооруженный К2 Black Panther и передовой израильский ОБТ Merkava V с оснащением КАЗ «Трофи».

Т-90 — российский основной боевой танк. Разработан в конце 1980-х — начале 1990-х годов как глубокая модернизация Т-72Б. Танк был принят на вооружение Российской армии в 1992 году под индексом Т-90. В 1996 году был модернизирован и получил наименование Т-90А.

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Т-90А





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Т-90 оснащён современным комплексом управляемого вооружения, что позволяет ему вести огонь на больших дистанциях и в движении. Также танк оборудован современными системами защиты от противотанковых средств противника, такими как системы обнаружения лазерного излучения и постановки дымовых завес.

Основным оружием Т-90 является гладкоствольная пушка калибра 125 мм, способная стрелять бронебойными снарядами, противотанковыми ракетами и фугасными боеприпасами. На танке установлен комплекс управления огнём, который включает прицел-дальномер, систему стабилизации орудия и другие электронные устройства для обеспечения точного ведения огня.

Машина имеет хорошую маневренность благодаря мощному двигателю и современной ходовой части. Это позволяет ей быстро передвигаться по пересечённой местности и преодолевать препятствия.

Т-90М — это новейшая модификация основного боевого танка Т-90, которая была разработана Уралвагонзаводом и принята на вооружение Российской армии в 2020 году. Эта модель представляет собой глубокую модернизацию предыдущих версий Т-90 и обладает значительно улучшенными характеристиками.









Основные отличия Т-90М от предыдущих версий танка Т-90 включают:





1. Новый двигатель: Т-90М оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 л.с., что повышает его мобильность и маневренность.





2. Обновленная система управления огнем: на Т-90М установлена новая система управления огнем «Калина», которая включает в себя современный многоканальный прицельный комплекс, позволяющий вести стрельбу днём и ночью, а также автоматически сопровождать цель.





3. Улучшенная защита: танк оснащен динамической защитой «Реликт» и решетчатыми экранами, что существенно увеличивает его живучесть на поле боя.





4. Новые средства связи: Т-90М оснащен современными средствами связи, включая цифровую радиостанцию Р-168-25У-2, что позволяет экипажу оперативно получать информацию и координировать свои действия с другими подразделениями.

Т-14 Армата — это новейший российский основной боевой танк, разработанный Уралвагонзаводом. Это первая в мире машина нового поколения, сочетающая в себе уникальные технологии и характеристики.







Основные особенности Т-14 Армата:





1. Необитаемая башня: Башня танка необитаема, что означает, что весь экипаж находится в специальной бронированной капсуле внутри корпуса машины. Это снижает риск потери экипажа при поражении башни.



2. Активная защита: Танк оснащен системой активной защиты «Афганит», которая способна уничтожать вражеские снаряды и ракеты еще до того, как они достигнут брони машины.

3. Современная электроника: Т-14 Армата оснащена самыми современными системами управления огнем, которые позволяют вести огонь днем и ночью и во время сложных метеоусловий, а также автоматически сопровождать цели.



4. Мощный двигатель: Машина оснащена мощным дизельным двигателем А-85-3А с автоматической коробкой передач и переменной мощностью от 1350 до 1800 л. с. , который обеспечивает высокую мобильность и маневренность.



5. Новейшие материалы: В конструкции танка используются самые современные материалы, такие как композитные сплавы, которые делают машину легче и прочнее.



6. Динамическая защита: Танк оснащен новейшей динамической защитой, ТТХ которой разработчики не сообщают из-за высокой секретности, которая может эффективно отражать атаки противотанковых ракет и снарядов.





Т-34 никогда не был ни самым мощным, ни самым высокотехнологичным танком на поле боя, но его масштаб производства и удачные тактико-технические характеристики в совокупности позволяют считать его самым лучшим танком эпохи ВОВ, позволив одержать итоговую победу над гораздо более совершенными образцами.





Вывод

Если масштабировать рейтинг североамериканских военных экспертов в случае широкомасштабного конфликта мирового уровня, то по некоторым субъективным причинам лучшим танком в мире можно назвать как раз российский Т-90М «Прорыв». Всё из-за возможностей его более менее массового производства и относительной простоты серийного промышленного производства в случае мирового противостояния. Как и пригодности боевого применения на разных театрах боевых действий. Ведь куда более современные танки, такие как Т-14 «Армата», южнокорейская «Черная Пантера» К-2 и израильская «Меркава V», не могут похвастаться относительно дешевыми компонентами. И в отличие от всех вышеперечисленных боевых машин, отечественный «Прорыв» прошел испытание полем боя в конфликте высокой интенсивности – операции российских войск на Украине, что намного более важно, чем просто громкие слова зарубежных разработчиков танков о превосходстве собственной техники. И хотя возможно еврейский танк «Меркава 5» ограниченно применялся во время операций в Секторе Газа и в сражениях против Хезболлы, уровень оппозиции последних ни в коем случае не идёт с уровнем оснащения и боевого мастерства украинской армии, а «самый высокотехнологичный танк в мире» – К-2, так и вовсе не участвовал никогда в боях, и ещё не известно как он себя поведёт во время противостояния на передней линии современного общевойскового боя, когда опасность исходит не только от ПТРК и других танков, но и от угроз с воздуха, таких как fpv-коптеры и дроны-камикадзе. Да и слишком большая сложность – это практически всегда дополнительная головная боль в случае внезапных поломок высокочувствительной электроники, в чем неоднократно уже убеждались украинские танкисты и техники, использовавшие немецкий Leopard 2 и американский Abrams.