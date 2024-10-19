Украинский президент Владимир Зеленский буквально огорошил мировую общественность и в частности своих ближайших союзников из североатлантического блока донельзя броским заявлением: «Мол, либо вы берете украинское государство в НАТО, либо ядерное оружие появится на вооружении Киева». Причем сделано высказывание было не в виде шутливого комментария на категорическое «нет» западных партнёров о приеме восточноевропейской республики в военно-политический блок, а виде самого настоящего ультиматума, отчего бросило в пот не только нового генсекретаря организации нидерландца Марка Рютте, но и американского лидера Джо Байдена, стремящегося всеми доступными способами избежать настолько лишней, перед выборами президента США, эскалации с Россией.



И что интересно, нашумевшее заявление Зеленского не было экспромтом, выполненном в формате открытого микрофона, что вполне уместно на конкурсе стендаперов, а было ранее сказано в личном разговоре Дональду Трампу, услышавшему, что есть лишь два выхода из российской СВО по мнению украинских властей: Украина в НАТО или ядерное оружие на вооружении ВСУ.

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Подлила бензина во вспыхнувший пожар ещё и свежая публикация в немецком Bild, когда местный таблоид раскрыл данные, согласно которым Киеву потребуется немногим больше пары недель, чтобы первый ядерный заряд появился в арсенале украинской армии.



А прошедший по следу вышеозвученных событий информационный фон привел к тому, что практически все зарубежные масс-медиа забыли о провально принятом «плане победы», отринутом высокопоставленными спикерами Запада практически одномоментно: Олафом Шольцем, чиновниками НАТО и представителями вашингтонской администрации.





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Цитата Зеленского по ядерной теме



А теперь давайте разберемся в целом перечне причин, почему слова украинского главы о создании собственной ядерной бомбы останутся лишь сотрясением воздуха, а не собственным планом действий, по итогу которого и должен получиться тот самый ядерный боеприпас, который так возжелал получить Зеленский. И сделаем маленькую ремарку: речь идёт исключительно о «настоящей» ядерной бомбе – создать именно «грязную атомную боеголовку» на Украине действительно могут прямо сейчас и очень быстро.

Для конструирования оной не нужны опытные специалисты, крупные ядерные центры и высокотехнологичное оборудование – достаточно собрать радиоактивные отходы с территории хранилищ отработанного ядерного топлива или посетить чернобыльский объект «Укрытие». После путем дистанционных манипуляций без непосредственного использования человеческого персонала скомпоновать полученное радиоактивное вещество в большой контейнер и каким-то образом доставить на передовую. После разбросать содержимое при помощи подрыва обычной взрывчатки. Но всё это маловероятно по многим причинам.





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Схема ядерной бомбы



Рассмотрим же почему собственное ядерное оружие создать Украине в ближайшие 5-10 лет точно не получится.

Самая главная причина – отсутствие у Украины реальных возможностей для создания ядерного боеприпаса.



1. Политические причины.

А) Те государства, у которых ядерные заряды появились, имели высочайший процент политической независимости, потому что на действие высокопоставленных чиновников и военных, пошедших по пути создания собственного ЯО, повлиять крупные внешние игроки не в состоянии. Сюда входят абсолютно все страны, получившие по итогу свои собственные ядерные бомбы.

Б) Способность «не беспокоиться» о максимально вероятных санкциях от мирового сообщества и даже своих союзников, которые всеми возможными способами, в том числе экономическим принуждением, заставят отказаться от такой идеи.

В) Противодействие США. До истории со знаменательной речью Зеленского в Брюсселе про собственное ЯО, были страны, научный и промышленный потенциал которых был и есть гораздо выше, чем у текущей Украины, а отношения со Штатами гораздо ближе. Это Япония и Южная Корея. Но в Белом доме нашли ключи для воспрепятствования практическим действиям по обладанию ядерными зарядами Токио и Сеула, буквально заставив отказаться от амбиций стать членом «ядерного клуба». Единственное исключение из правил – это Израиль. Но даже Тель-Авив получил своё ЯО до подписания Договора о нераспространении ядерных боеприпасов, причем официально у Израиля ядерного оружия нет.

Г) Действующие законы США. Нормативные законы этого североамериканского государства буквально воспрещают помогать военной поддержкой тем странам, которые не являются членами Совбеза ООН, но хотят получить ядерное вооружение или уже получили.

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Израильские ракеты в качестве БЧ которых может быть использован ядерный заряд.





2. Технические причины.

А) Киев не располагает заводами так называемого ядерного цикла: в эпоху СССР такие предприятия находились исключительно на территории РСФСР. Причем сделано было это не просто так, а согласно следованию принципам безопасности и соблюдению политических мотивов.

Б) Как рассказал ученый Центра изучения стратегического планирования Илья Крамник, создание фабрик для получения оружейных компонентов ядерного оружия по силам только промышленно развитым государствам, и это при условии тотальной внешней безопасности. После этого в период от 5 до 10 лет можно будет говорить о появлении необходимого количества обогащенного урана и оружейного плутония. А теперь возьмем текущую ситуацию с Украиной: оная сражается с Россией, а её экономический потенциал весьма далёк от условий начала 1991 года, когда Киев буквально был одним из лидеров промышленного производства с большим количеством действующих крупных заводов, профильных институтов и глубоким научным потенциалом. Сегодняшняя Украина лишь тень своего условного величия.

В) Вопрос скрытности. Для создания собственного ЯО каморка Папы Карло явно будет мала: любые тайные работы даже стартового этапа, например, пытаясь запустить производство урана или плутония, заранее обречены на провал: всё это будет обнаружено практически в течение первых недель.



Небольшое отступление. Как и в случае с Израилем, есть ещё одна страна-исключение. Это союзник России - КНДР. Пхеньян отличается крайней закрытостью своего государства и тотальным контролем. Плюс на территории Северной Кореи очень много мест, где под покровом тайны можно построить крупные производственные центра по обогащению урана.



На Украине же очень много соглядатаев. И это не про агентов российских ФСБ и ГУР, а про западных «активистов», напрямую сотрудничающих с западными посольствами и разведками. Как в таких условиях сделать что-то на высшем уровне секретности, если для создания ядерного оружия нужны большие промпроизводства с точно такой же большой внутренней площадью, вопрос не требующий ответа.

Как вариант, Украина должна максимум «огородиться» как Северная Корея. Реально ли это сделать, когда Киев нуждается буквально во всём и не готов «отсоединиться» от западного мира, вопрос опять же риторический.



Г) Обогащение урана. Атомные бомбы невозможно сконструировать из природного или низкообогащенного урана, поэтому для этого нужно выполнить обогащение.

Обогащение урана - это процесс повышения процента расщепляющегося изотопа U-235, который производится на специальных заводах по разделению изотопов. Этот процесс начинается с отделения диоксида урана от природного или низкообогащенного урана, и преобразования его в газообразный гексафторид урана.



Затем происходит обратное превращение гексафторида урана в диоксид урана в виде топливных таблеток. Оные используются как тепловыделяющие элементы (твэлы), работающие в активной зоне ядерного реактора АЭС. В ходе эксплуатации ядерного реактора происходит охлаждение отработанного топлива и его захоронение в специальном хранилище. И как раз обогащенный уран может использоваться в ядерном оружии.





В одном килограмме естественного урана находится 7 грамм урана, который получится использовать в ядерной бомбе



Но тут может возникнуть соблазн у украинского руководства вместо создания многочисленных заводов по обогащению, воспользоваться «гражданским ураном», под которым в нашем конкретном случае мы возьмем облученное топливо с «обычного» ядерного реактора.



Такой образец невероятно трудно тайно извлечь, ещё и в достаточно крупном количестве. Во-вторых, такое топливо куда более радиоактивно чем обогащенный уран, причем след такого образца весьма устойчив и профильным специалистам позволит установить с точностью в 99.99% откуда такой уран был взят. То есть сам такой процесс будет засечен практически сразу, ещё до начала накопления необходимого количества топлива с последующей его «перегонкой» в обогащенное состояние.

Д) Выделение плутония-239. Даже если невероятным везением Украина накопила достаточное количество обогащенного урана, то увеличить долю «правильных» изотопов в оружейном плутонии та ещё техническая проблема по своей сложности.

Е) Для извлечения плутония нужны дорогостоящие лаборатории, для организации которых у Украины попросту нет денег и вряд ли кто-то на это выделит соответствующее финансирование.











Итоги

У Украины нет шансов организовать производство полного цикла, а главное сделать это быстро и незаметно не то что от Москвы, но в особенности от Вашингтона: нет у Киева и должного числа опытного и обученного высококвалифицированного персонала, а есть факт полного отсутствия сложного оборудования, помогающего обогащать уран и выделять плутоний. А если взять запас времени примерно в 10 лет, то к гипотетическому моменту создания необходимого количества ядерных материалов, такого государства, как сегодняшняя Украина, может и не быть.

И не забываем, что на всей территории Украины идёт СВО. А сбивать все российские ракеты, направленные в лоно украинских потенциальных «ядерных центров», Киев не сможет. И это мы ещё молчим о полном отсутствии у украинских ВС средств доставки ядерных зарядов, таких как самолёты-стратеги или дальнобойные ракеты. Поэтому собственное ядерное оружие Украина создать не сможет.