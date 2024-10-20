Для поиска радиосигналов, исследователи использовали улучшенный телескоп ATA, способный сканировать широкий спектр частот и отслеживать узкополосные сигналы. Такие сигналы могут быть потенциальными индикаторами инопланетных технологий. Во время исследования, учёные проанализировали миллионы сигналов, выделив 2 264 потенциальных кандидата на наличие инопланетных технологий в период затмений планет (PPO). Однако ни один из этих сигналов не оказался внеземным по происхождению.
Одним из ключевых элементов успеха в подобного рода исследованиях стало обновление программного обеспечения ATA. Это нововведение позволило исследователям эффективнее фильтровать сигналы и отделять возможные инопланетные сигналы от шумов земного происхождения. Учёные считают, что дальнейшие улучшения этого метода, а также сосредоточение усилий на таких ключевых моментах, как планетарные затмения, значительно увеличат шансы обнаружения внеземных радиосигналов в будущем.
Многие поиски сосредоточены на намеренных сигналах, таких как маяки, поскольку наши приёмники имеют ограниченную чувствительность. Для обнаружения сигналов с минимальной мощностью передатчика необходимо использовать более сложное оборудование.
Одним из таких прорывных проектов станет радиотелескопный комплекс Square Kilometer Array (SKA), который планируется запустить в ближайшее время. С его помощью учёные надеются значительно повысить свои шансы на обнаружение слабых сигналов, посылаемых внеземными цивилизациями, в том числе сигналов, которые они могут посылать своим космическим кораблям.
Система TRAPPIST-1 остаётся одной из важнейших целей для поиска внеземной жизни. Эта звёздная система включает семь планет земного типа, некоторые из которых находятся в обитаемой зоне. В этих условиях может существовать жидкая вода — один из важнейших факторов, необходимый для жизни, какой мы её знаем.