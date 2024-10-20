Команда использовала модернизированный ATA для сканирования широкого диапазона частот и обнаружения узкополосных сигналов, которые считаются возможными признаками инопланетной технологии. Они отфильтровали миллионы потенциальных сигналов и обнаружили 2 264 сигнала во время прогнозируемых окон PPO (затмений планет), но ни один из сигналов не имел такого происхождения.

Для поиска радиосигналов, исследователи использовали улучшенный телескоп ATA, способный сканировать широкий спектр частот и отслеживать узкополосные сигналы. Такие сигналы могут быть потенциальными индикаторами инопланетных технологий. Во время исследования, учёные проанализировали миллионы сигналов, выделив 2 264 потенциальных кандидата на наличие инопланетных технологий в период затмений планет (PPO). Однако ни один из этих сигналов не оказался внеземным по происхождению.

Одним из ключевых элементов успеха в подобного рода исследованиях стало обновление программного обеспечения ATA. Это нововведение позволило исследователям эффективнее фильтровать сигналы и отделять возможные инопланетные сигналы от шумов земного происхождения. Учёные считают, что дальнейшие улучшения этого метода, а также сосредоточение усилий на таких ключевых моментах, как планетарные затмения, значительно увеличат шансы обнаружения внеземных радиосигналов в будущем.

Многие поиски сосредоточены на намеренных сигналах, таких как маяки, поскольку наши приёмники имеют ограниченную чувствительность. Для обнаружения сигналов с минимальной мощностью передатчика необходимо использовать более сложное оборудование.

Одним из таких прорывных проектов станет радиотелескопный комплекс Square Kilometer Array (SKA), который планируется запустить в ближайшее время. С его помощью учёные надеются значительно повысить свои шансы на обнаружение слабых сигналов, посылаемых внеземными цивилизациями, в том числе сигналов, которые они могут посылать своим космическим кораблям.

Система TRAPPIST-1 остаётся одной из важнейших целей для поиска внеземной жизни. Эта звёздная система включает семь планет земного типа, некоторые из которых находятся в обитаемой зоне. В этих условиях может существовать жидкая вода — один из важнейших факторов, необходимый для жизни, какой мы её знаем.