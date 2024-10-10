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Вступление

Объёмы информации растут, её нужно где-то хранить и поэтому некоторые частные лица и компании приобретают различные хранилища. Есть просто внешние контейнеры, куда устанавливаются диски, и они подключаются к компьютеру, которому необходим доступ к архивным документам. Однако бывают пользователи, которым этих возможностей недостаточно, и они хотят получить более функциональное устройство, которое позволяет организовать хранилище файлов и предоставить доступ к нему целой группе пользователей. Они могли бы обмениваться файлами, совместно работать над каким-то проектом и при этом получать доступ к этой информации из любой точки мира. Особенно это стало актуально во время пандемии, когда офисы перешли на удалённую работу.

Для обеспечения взаимодействия с документами некоторые компании обратили свой взор на сетевые хранилища с широкой функциональностью. Спрос на такое оборудование вырос, а его производители начали развивать эту область путём повышения производительности, а также внедрения и доработки различных сервисов. На этом рынке стали появляться новые компании, а также расширяться спектр различных устройств.

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До сих пор приоритетным является использование жёстких дисков 3.5”. Это обусловлено тем, что они обеспечивают большой объём и высокую надёжность, если говорить о серверных и профессиональных продуктах. Гарантийных срок таких устройств может достигать 5 лет. Кроме того, с жёсткого диска с большей долей вероятности можно извлечь данные в случае его отказа. А для обеспечения надёжности хранения очень ценных данных используют RAID массивы.

Однако у дисков есть один небольшой недостаток. По современным меркам они достаточно медленные. Ещё неважно обстоят дела с распараллеливанием нагрузки. Это можно проверить самостоятельно. Достаточно запустить на запись несколько потоков и при этом попытаться что-то прочитать с диска. Головка будет перемещаться по поверхности диска, как палочка у дирижёра. А вот SSD контроллеры изначально делали многоканальными, и они лучше справляются с распределённой нагрузкой. Поэтому надёжность – это хорошо, но про скорость работы забывать не следует, особенно когда массивы данных растут, базы данных становятся всё тяжелее, а количество сотрудников, работающих с массивом данных, возрастает.

Отчасти поэтому производители обратили внимание на накопители SSD, которые также бывают серверными и стоят заоблачных денег. Не все компании крупные и богатые, но при этом как-то нужно работать. Тут компания TerraMaster нашла выход и представила модель TerraMaster F8 SSD Plus. Она рассчитана на небольшие и средние компании, а также на домашнее использование, благодаря компактным размерам и не очень высокой цене. 80 000 рублей – это недорого? На самом деле да, если вникнуть в особенности и оценить все возможности этого устройства.

Технические характеристики

Модель TerraMaster F8 SSD Plus Тип устройства NAS (сетевое хранилище) Процессор Intel Core i3 N305 Видеопроцессор Интегрированный Intel UHD Graphics Операционная система TOS 6.0 Оперативная память Максимум 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 4800 МГц (1 х 16 ГБ SODIMM DDR5-4800 в комплекте) Накопители 8 x SSD M.2 PCI-e Gen3 x1;

Максимум 8 х 8 ТБ Интерфейсы 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с);

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с);

1 x HDMI 2.0b;

1 x RJ45 LAN 10G;

1 x DC-in Беспроводные интерфейсы Нет (возможна установка USB Wi-Fi адаптера) Размеры 177 x 60 x 140 мм Масса 0.663 кг Цена ~80 000 рублей*

* Актуальная цена на момент написания обзора.

По характеристикам мы видим компактный компьютер, который больше напоминает NUC, чем NAS. Устройство действительно очень компактное и лёгкое. Сердцем его является 8-ядерный процессор Intel Core i3 N305 на архитектуре Alder Lake. Поэтому есть поддержка оперативной памяти типа DDR5, но всего один канал. Штатно установлен один модуль SODIMM DDR5-4800 на 16 Гб. Также этот NAS оборудован 10-гигабитным сетевым контроллером Marvell Aquantia 10G.

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Внутри можно разместить до 8 накопителей SSD M.2 NVMe. Сейчас можно встретить такие устройства ёмкостью 8 Тб, но они достаточно дорогие и скорее всего одна штука будет стоить дороже самого устройства. Накопители по 4 Тб встречаются чаще, но бесплатно их также не раздают

Упаковка и комплектация

NAS поставляется в чёрной картонной коробке с полиграфией. Здесь можно заметить определённый прорыв по сравнению с прошлыми поколениями, где была простая картонная коробка.

Тем не менее, информации здесь не так много. Спереди указано, что этот NAS рассчитан на установку восьми накопителей. Внизу представлено несколько значков, которые перечисляют основные достоинства устройства.

Сбоку находится наклейка с штрихкодом, серийным номером и артикулом модели.

Верхняя крышка легко открывается, и внутри мы видим каркас из вспененного полиэтилена, где зафиксировано само устройство. Сверху лежат два чёрных конверта из плотной бумаги. Внутри находятся различные инструкции.

Сетевое хранилище дополнительно упаковано в полиэтиленовый пакет. Комплект поставки находится на самом дне в отдельной картонной коробке чёрного цвета.

Здесь производитель постарался и укомплектовал устройство самым необходимым.

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В двух конвертах мы обнаруживаем руководство по разбору, гарантийную карту, брошюру с продукцией и инструкцию по установке накопителей.

Ещё в комплекте есть патчкорд RJ-45, комплект винтов и какая-то непонятная коробка.

В ней находится комплект из восьми радиаторов и специальные резинки для их фиксации, а также термопрокладки.

Радиаторы невысокие, изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Термопрокладки тоже какие-то чёрные и тонкие.

Также с устройством поставляется блок питания на 12В 6А. В итоге он может обеспечивать 72 Вт.

Для блока питания есть сетевой кабель со стандартной вилкой без заземления.

Внешний вид, конструкция и особенности устройства

В данном случае устройство совсем не похоже на классический NAS, оно достаточно компактное и лёгкое. Занимает очень мало места, а дизайн его напоминает маленькую башню. Устройство устанавливается вертикально потому, что снизу находятся две крупные резиновые ножки.

Сначала всё это кажется странным, но после детального изучения становится понятно, что подобная конструкция обусловлена оптимизацией воздушных потоков. Снизу находятся два небольших вентилятора, и они прогоняют воздух внутри всего корпуса снизу-вверх.

Для начала посмотрим на устройство со всех сторон.

Сперва даже трудно понять, что и куда устанавливать. Также устройство выглядит монолитным и только снизу заметна стальная пластина с отверстиями, где установлено два вентилятора. Кажется, что разборка будет не такой простой, но на самом деле всё разбирается достаточно просто.

Снаружи находится пластиковый кожух. По его бокам можно заметить фирменный логотип производителя, а с одного из них даже есть крупная жёлтая наклейка, где сообщается о круглосуточной поддержке. На самом деле это важно, поскольку не все будут использовать это устройство дома. Скорее всего, это будет небольшая организация, где доступ к данным играет важную роль и поэтому необходимо его оперативно обеспечивать или восстанавливать.

С одной из маленьких боковин внизу находится небольшая надпись с названием модели. Все разъёмы находятся с противоположной стороны. Здесь мы видим один разъём USB 3.2 Gen 2 Type-C, два USB 3.2 Gen 2 Type-А, порт RJ-45 10GbE, HDMI, гнездо для адаптера питания и маленькое отверстие для сброса настроек.

Ниже находится втулка, которая фиксирует внутренний контейнер. Поэтому для извлечения рамы с материнской платой её необходимо открутить, нажать на нижнюю стальную панель и выдвинуть лоток вверх.

Сверху находится пластиковая крышка с вентиляционными отверстиями и на ней расположена кнопка включения. Внутри находится небольшая стальная рама с металлическим основанием, к которому крепятся два вентилятора размера 50 х 50 мм.

Они абсолютно одинаковые. Здесь используются вертушки компании SNOWFAN, модель YY5010L12S с двойными подшипниками скольжения. Максимальная скорость – 2500 об/мин. При этом оба с ШИМ-управлением и работают достаточно тихо даже на максимальной скорости. Каждый подключается отдельным четырёхконтактным разъёмом к материнской плате.

С каждой её стороны находятся четыре слота для установки накопителей. У каждого из них есть втулка крепления с винтом. Допускается установка накопителей SSD M.2 2280 NVMe с ключом М.

С одной стороны платы распаян слот для оперативной памяти SODIMM DDR5, в который установлен один модуль на 16 Гб. Под ним находится гнездо с установленной батарейкой CMOS.

С противоположной стороны распаян процессор Intel Core i3 N305, а точнее SoC и сетевой контроллер. Они закрыты крупным радиатором, который изготовлен из алюминиевого сплава. Рёбра не очень высокие, но его должно быть вполне достаточно потому, что потребляемая мощность процессором не такая высокая.

На этой же стороне находится USB 2.0 разъём, в который установлена небольшая флешка с загрузчиком.

Тестирование

Изначально NAS поставлялся с одним модулем памяти DDR5-4800 на 16 Гбайт и без накопителей. Я сразу установил накопитель Hikvision G4000 на 1 Тбайт, также у меня был накопитель XPG Legend 960 MAX такого же объема с операционной системой. На первый я устанавливал фирменную оболочку TOS 6.0 на файловой системе BTRFS, а на втором была обычная «винда» на NTFS.

Оболочка меню BIOS здесь не совсем простая и настроек здесь различных очень много.

Изображение я выводил на 4K монитор и с этим никаких проблем не было. Всё работает чётко и плавно после того, как загрузится операционная система. В нагрузке устройство работает достаточно тихо, а нагрев очень умеренный.

Сначала я запустил устройство с M.2 накопителя под операционной системой Windows 11, чтобы проверить работоспособность этого NAS в качестве компьютера. Всё работает отлично.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

CrystalDiskInfo:

CrystalDiskMark:

AS SSD Benchmark:

ATTO Disk Benchmark:

Anvil’s Storage:

Вот и первые сюрпризы, которые без CrystalDiskInfo можно было не понять. Тут видно, что интерфейс подключения моего накопителя XPG Legend 960 MAX никак не PCI-e x4 Gen4, а всего лишь PCI-e x1 Gen3. Поэтому какие-то скорости здесь мерить бессмысленно.

Думаю, что теперь можно уже переходить к обзору самой фирменной оболочки TOS 6.0. С чего начать? В самой программе есть справка и поддержка, но до неё ещё нужно добраться. Однако есть сайт с видео руководствами, к которому можно обратиться и найти полезную информацию. Опытный пользователь сразу устанавливает накопители, запускает устройство и заходит на его веб-интерфейс. IP адрес у вас может отличаться, поскольку DHCP раздаёт ваш роутер. Настройки устройства можно менять, но на первом этапе это DHCP и адрес, выданный роутером. Есть утилита для поиска оборудования, но это уже совсем для новичков.

Заходим на веб-интерфейс и видим инициализацию сетевого хранилища.

Дальше проходят базовые настройки перед запуском основной системы.

При первом входе на странице появляются подсказки, которые объясняют пользователю назначение основных кнопок и разделов интерфейса.

Дальше запускается сканирование системы безопасности после чего она выносит вердикт.

До настроек мы ещё доберёмся, а сперва можно посмотреть на центр приложений. Здесь представлен фирменный софт и утилиты, которые в значительной мере расширяют функциональность устройства.

Например, нужно вам автоматизировать процесс создания резервных копий или «снимков» системы, выбираем подходящее приложение и устанавливаем его.

Если здесь не обнаружилось чего-то необходимого, то ещё есть внешний сайт, где представлен софт от сторонних разработчиков.

Кстати, резервное копирование занимает целый раздел. Здесь сосредоточены различные инструменты для развёртывания и автоматизации этого процесса. На первичном этапе есть подсказки со схемами

Здесь подробно описаны и наглядно показаны различные варианты создания резервных копий. Также здесь идут отдельные приложения, которые наилучшим образом подходят для определённой задачи. Приложения необходимо будет установить перед использованием потому, что не всем может пригодиться полный функционал, а лишь какой-то свой индивидуальный набор опций.

Все настройки объединены в раздел «Панель управления» по аналогии с операционной системой Windows. Мне показалось, что разработчики ПО специально постарались упростить интерфейс, сделать его максимально понятным и поэтому всё логично сгруппировали. Всё это облегчает навигацию и позволяет ускорить процесс настройки.

Как и в операционной системе Windows, здесь отображаются значки наиболее востребованных настроек, а более развёрнутое меню открывается при выборе какого-либо одного значка.

Настроек очень много, но в первую очередь нужно настроить сеть. Обратите внимание, что в правом верхнем углу есть пункт «справка».

Сетевые настройки стандартны для подобного устройства и есть всё самое необходимое, включая справочную информацию по интерфейсу. Например, можно увидеть текущие сетевые настройки и скорость соединения. В моём случае это 2,5 Гбит/с.

Для настроек беспроводной сети нужно сперва установить соответствующий адаптер.

Можно настроить VPN соединение.

Прокси.

Файловая служба.

FTP.

NFS.

Терминал и SNMP.

SNMP.

Служба обнаружения.

Удалённый доступ.

DDNS.

Пул носителей.

Жёсткие диски.

Виртуальный диск.

Регион и язык.

Оборудование и питание.

Дела по расписанию.

Безопасность.

Система.

Поддержка

Боковая панель рабочего стола.

Теперь несколько слов о работе. Устройство работает очень тихо и поэтому шумомер может показать только фоновый шум. Я даже запускал Prime95 под Windows, но сильного шума не было.

Устройство работает очень быстро. Также оно быстро загружается и уже где-то через полминуты с ним можно работать. В устройстве есть функция Wake-on-LAN.

В самых тяжёлых режимах процессор не нагревается выше 70°C, но это только под Windows, если его нагрузить. В обычном состоянии это всегда 48-52°C при комнатной температуре 23°C.

Под рукой не оказалось трансиверов 10GBase-T, чтобы проверить максимальную скорость передачи данных через Ethernet порт, но всё читается и пишется очень быстро.

Заключение

TerraMaster F8 SSD Plus – это новое поколение сетевых хранилищ. Это очень компактное, но при этом производительное и функциональное устройство. Цена может показаться завышенной, но она оправдана. Здесь используется производительный процессор Intel Cоre i3 N305, который содержит восемь энергоэффективных ядер архитектуры Alder Lake. Есть поддержка памяти типа DDR5. Да, всего один канал и 16 Гбайт, но объём можно увеличить. Другое дело, что процессор одновременно справляется с множеством задач, поэтому устройство работает быстро.

За последнее время компания TerraMaster существенно доработала программную оболочку, и она функционирует очень шустро. В ней находится множество настроек, сервисов, а также приложений. Последние есть как собственной разработки, так и сторонних компаний. Всё работает стабильно и корректно, есть справочные материалы и служба поддержки. Вообще это полноценный компьютер с процессором, оперативной памятью и своим UEFI BIOS, просто все линии PCI-e ушли на поддержку восьми накопителей NVMe по интерфейсу PCI-e x1 Gen3.

Изначально я не нашёл эту информацию в спецификации, поэтому всё выяснилось в результате тестирования. Система устанавливается на один из накопителей, а штатно установлена USB флешка с загрузчиком. Однако ничего не мешает установить альтернативную систему, например, Windows или Linux. Интерфейс у накопителей ограничен, но скорость их всё равно может быть достаточно высокой. Поэтому производитель использовал 10-Гбитный сетевой контроллер, который способен работать в сетях с промежуточными стандартами, например, 2.5 Гбит/с.

Штатный софт меня устроил полностью, ведь настроек очень много и нашлось всё, что мне было необходимо. Кроме этого, NAS можно синхронизировать с облачными сервисами, обеспечить доступ к данным через интернет и многое другое. Отдельно мне понравилось, что можно подключить Wi-Fi адаптер. Я взял первый попавшийся под руку USB адаптер, он сразу определился и всё отлично работало. Шум от устройства низкий и его практически не слышно. Скорее всего, вы, как и я, спрячете эту коробку где-то под столом, и она не будет о себе напоминать. Разве что бывают сигналы от встроенного спикерфона, которые оповещают о различных событиях. Всё это также настраивается.

Установлен модуль оперативной памяти с фирменной маркировкой, где перемаркированы даже микросхемы. Память можно нарастить до 32 Гбайт. Файловые системы можно использовать различные. Базовый софт основан на Linux. В этой оболочке можно использовать различные приложения, причём даже сторонних разработчиков. Есть множество разных сервисов по переносу данных, нахождению дубликатов, созданию бэкапов и прочего. Также есть torrent клиенты. Пользоваться устройством просто и понятно. Если возникают какие-то вопросы, то в приложении есть справка и поддержка.

Устройство нельзя назвать бюджетным, но это специализированное оборудование для возможности одновременной установки восьми SSD M.2 накопителей с максимальным объёмом 8 Тбайт, что в совокупности даёт пользователю 64 Тбайт.

Андрей Понкратов aka wildchaser