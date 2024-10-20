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gotreksson
В России был выпущен самый дешевый V8
В России вновь наладили выпуск мотора ЗМЗ-V8 с рабочим объемом 4,67 литра. Цена этого двигателя на заводе составляет около 300 тысяч рублей, что соответствует примерно 2,9-3,1 тысячам долларов по актуальному курсу.

Кажется, в современном мире наблюдается явная тенденция к уменьшению рабочего объема двигателей. Даже у американских производителей, которые традиционно отдают предпочтение восьмицилиндровым двигателям с рабочим объемом от 4 до 5 литров, большинство премиум моделей имеют максимум шесть цилиндров и объем около 3 литров. Причина кроется в высоких затратах на производство "восьмерок", которые значительно превышают расходы на V6, не говоря уже о росте потребления топлива и потерь в мощности. Проще и экономичнее внедрять технологии наддува, промежуточного охлаждения и прямого впрыска.

Тем не менее, полный отказ от V8 пока не планируется. Многие ведущие автопроизводители продолжают выпускать небольшие серии двигателей с рабочим объемом до 7 литров — спрос остается, и следовательно, будет и предложение.Например, американская марка Windsor по-прежнему собирает пятилитровые V8. Атмосферный двигатель объемом 4,9 литра развивает до 215 л.с. и используется в внедорожниках Ford Explorer второго поколения с 1990 года. Планы по прекращению его производства пока отсутствуют, несмотря на то, что стоимость двигателя достигает 6 тысяч долларов.

В России же возобновили производство мотора ЗМЗ-V8 (4,67 л) на Заволжском моторостроительном заводе. Его цена на заводе составляет около 300 тысяч рублей или 2,9-3,1 тыс. долларов по текущему курсу.

Такие моторы, как правило, атмосферные и в 90% случаев используют карбюраторную систему питания. Обычно для них применяют бензин не ниже 92-го, что обеспечивает простое обслуживание и надежность в эксплуатации. Конструкция таких двигателей не содержит сложных высокотехнологичных элементов, что минимизирует риск остаться без запчастей.

Возьмем, к примеру, ЗМЗ-523, который вновь запущен в серийное производство. Это уже совершенно иной двигатель по сравнению с тем, что выпускали 15 лет назад. Благодаря современным технологиям обработки металлов, такие параметры, как ресурс и точность компонентов, значительно улучшились.

Мотор V8 ЗМЗ-523 с карбюраторной системой питания оснащен двумя рядами и четырьмя клапанами на цилиндр. Его мощность достигает 130 л.с., а вес составляет 253 кг, что на 130 кг больше, чем у новейших V4 с объемом 1,5 литра. Главные недостатки атмосферного V8 — это высокий вес и увеличенный расход топлива из-за устаревших карбюраторов К-126П. Теперь двигатель может быть оснащен инжекторной системой, а также модулем для работы на метановом газе или новым карбюратором.

Сегодня ЗМЗ-523 устанавливают на автобусы ПАЗ, грузовики и специальные автомобили, а также на полицейскую и военную технику. Половинчатые версии ЗМЗ-523 использовались в производстве двигателей для Газелей, Волг и УАЗов.

У моторов типа ЗМЗ-523 есть несколько ключевых преимуществ, таких как простота ремонта и невысокая стоимость расходных материалов. Например, этот двигатель может работать на бензине 76-го, а масло можно использовать М10, которое ближе по свойствам к промывочным жидкостям, чем к моторным смазкам. При правильном выборе параметров инжекторного впрыска и использовании качественной полусинтетики, ресурс может достигать до 250 тыс. км, а расход топлива можно снизить с 20 до 14 литров.

На первый взгляд, атмосферные двигатели большого объема могут показаться устаревшими и неспособными конкурировать с турбированными аналогами. Однако это не совсем так. Для современных спорткаров и субкомпактных кроссоверов моторы V8 объемом 4-5 литров действительно не подходят по разным причинам, включая большую инерцию коленвала и высокие потери энергии в переходных режимах.Тем не менее, если взглянуть на обычные кроссоверы, пикапы, фургоны и даже некоторые седаны повышенной комфортности, становится очевидно, что для них не нужны двигатели с характеристиками спорткаров. Установка моторов объемом 1,5 литра в таких автомобилях также может быть нецелесообразной. Оптимальные параметры двигателя находятся в пределах 2-2,8 литров и 120-150 л.с. без наддува, что обеспечит ресурс до 300 тыс. км, а с чугунными блоками и того больше — до 450 тыс. км.

Единственным недостатком недорогих V8 остается перерасход топлива на малых нагрузках. Для решения этой проблемы может потребоваться переход на газовое топливо или изменения в конструкции двигателя, например, установка системы отключения части цилиндров. В любом случае, у этих двигателей есть своя перспектива, и вполне возможно, что в будущем V8 смогут вновь стать актуальными на рынке.

#промышленность #v8 #автопроизводство #экономия топлива #паз #заволжский моторный завод #змз-523 #инжектор #к-126п #карбюратор
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