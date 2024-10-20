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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«КАМАЗ» представил крупный карьерный самосвал вместимостью до 65 тонн
Не «БелАЗ», конечно, но тоже серьёзно.

Огромная часть добывающей промышленности применяет карьерный способ разработки месторождений. Понятно, что применим такой способ только к месторождениям неглубокого залегания, но факт остаётся: железную дорогу можно проложить отнюдь не по всей протяжённости карьера, который при этом постоянно углубляется и расширяется, поэтому на помощь приходят специальные карьерные самосвалы особо крупных размеров. И вот, откусить часть этого лакомого пирога решил «КАМАЗ», презентовавший на выходных свой большой карьерный самосвал КАМАЗ-65685 «Атлант-65».

Машина в полностью снаряжённом и загруженном виде обладает массой 95 тонн, из которых 65 тонн — это непосредственно масса угля/руды/камня/песка/чего угодно, загруженная непосредственно в кузов.

КАМАЗ-65685 отличается внушительными размерами, поэтому может работать только непосредственно в зоне своего прямого назначения: для допуска на дороги общего пользования он не «проходит» ни по ширине, ни по массе, ни по высоте. Проще говоря, задача данных самосвалов — это возить добытые ресурсы из карьера к проложенной вдоль него железной дороге, после чего возвращаться обратно.

Хотя при чтении данного материала в сознании могут возникнуть образы культового карьерного самосвала «БелАЗ», но по факту это машины совершенно разных калибров. При всём уважении к «КАМАЗу», который решил вклиниться в рынок карьерных самосвалов, циклопическим «БелАЗам» герой данного материала всё-таки не конкурент: самосвалы белорусского производства могут перевозить 450 тонн породы/материалов. Впрочем, далеко не везде нужны именно такие стальные гиганты, и вот как раз в таких ситуациях, когда крупный самосвал нужен, а «БелАЗ» является перебором, и «зайдёт» КАМАЗ-65685 «Атлант-65».

Пока что, впрочем, карьерный самосвал от «КАМАЗа» существует лишь в виде опытного экземпляра. Серийное их производство планируют начать в следующем году. Махины будут оснащены дизельным двигателем мощностью 560 л. с. при крутящем моменте в 2 600 Нм. Трансмиссия — 7-ступенчатый гидромеханический «автомат» неизвестного производителя. А раз неизвестного, то, скорее всего, импорт.

#россия #экономика #автомобили #промышленность #«камаз» #самосвалы
Источник: motor.ru
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