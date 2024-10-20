Не «БелАЗ», конечно, но тоже серьёзно.

Огромная часть добывающей промышленности применяет карьерный способ разработки месторождений. Понятно, что применим такой способ только к месторождениям неглубокого залегания, но факт остаётся: железную дорогу можно проложить отнюдь не по всей протяжённости карьера, который при этом постоянно углубляется и расширяется, поэтому на помощь приходят специальные карьерные самосвалы особо крупных размеров. И вот, откусить часть этого лакомого пирога решил «КАМАЗ», презентовавший на выходных свой большой карьерный самосвал КАМАЗ-65685 «Атлант-65».

Машина в полностью снаряжённом и загруженном виде обладает массой 95 тонн, из которых 65 тонн — это непосредственно масса угля/руды/камня/песка/чего угодно, загруженная непосредственно в кузов.

КАМАЗ-65685 отличается внушительными размерами, поэтому может работать только непосредственно в зоне своего прямого назначения: для допуска на дороги общего пользования он не «проходит» ни по ширине, ни по массе, ни по высоте. Проще говоря, задача данных самосвалов — это возить добытые ресурсы из карьера к проложенной вдоль него железной дороге, после чего возвращаться обратно.

Хотя при чтении данного материала в сознании могут возникнуть образы культового карьерного самосвала «БелАЗ», но по факту это машины совершенно разных калибров. При всём уважении к «КАМАЗу», который решил вклиниться в рынок карьерных самосвалов, циклопическим «БелАЗам» герой данного материала всё-таки не конкурент: самосвалы белорусского производства могут перевозить 450 тонн породы/материалов. Впрочем, далеко не везде нужны именно такие стальные гиганты, и вот как раз в таких ситуациях, когда крупный самосвал нужен, а «БелАЗ» является перебором, и «зайдёт» КАМАЗ-65685 «Атлант-65».

Пока что, впрочем, карьерный самосвал от «КАМАЗа» существует лишь в виде опытного экземпляра. Серийное их производство планируют начать в следующем году. Махины будут оснащены дизельным двигателем мощностью 560 л. с. при крутящем моменте в 2 600 Нм. Трансмиссия — 7-ступенчатый гидромеханический «автомат» неизвестного производителя. А раз неизвестного, то, скорее всего, импорт.