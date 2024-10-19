Хуситы – прирожденные конструкторы и новаторы: за год местные жители смогли освоить программу по созданию сверхзвуковых противокорабельных ракет практически с нуля.

Совершая рейд в Красном море минувшим июлем, авианосец Dwight D. Eisenhower атаковали хуситы, чья ракета преодолела мощное противоракетное прикрытие и устремилась к крупному американскому кораблю. Об атаке тяжелого управляемого боеприпаса на CVN-69 проинформировал центр по борьбе с терроризмом. Согласно официальному пресс-релизу CTC Sentinel, ракете хуситов не хватило всего каких-то 200 метров, чтобы поразить судно в бортовую проекцию выше ватерлинии.

И хотя инцидент для экипажа и самого американского корабля закончился счастливо, событие вызвало серьёзную обеспокоенность среди морского командования США.

В ходе разбора ЧП в Красном море был сделан вывод, что местная акватория представляет реальную опасность для всех проходящих здесь кораблей, даже идущих в составе вооруженного конвоя с современными комплексами ПРО. Опасность распространяется как на гражданские судна, так и на военные корабли.

Авианосец «Дуайт Д. Эйзенхауэр» – американский атомный многоцелевой авианосец класса «Нимиц». Был заложен на верфи Ньюпорт-Ньюс Шипбилдинг энд Драй Док Компани 15 августа 1970 года и спустя 5 лет спущен на воду, через 2 года введен в эксплуатацию. Назван в честь американского генерала армии Дуайта Дэвида Эйзенхауэра, ставшего после окончания военной карьеры 34-ым президентом США.





«Эйзенхауэр» — третий корабль ВМС США, названный в честь этого выдающегося государственного деятеля. Его предшественниками были легкий крейсер «Айова», служивший в годы Второй мировой войны, и тяжелый крейсер «Де Мойн», принимавший участие в боевых действиях на Тихом океане.

«Дуайт Д. Эйзенхауэр» так же является одним из крупнейших военных кораблей в мире. Он оснащён ядерной силовой установкой, позволяющей ему развивать скорость до 30 узлов и совершать дальние походы без необходимости дозаправки топливом. На борту корабля находится около 5 тысяч человек экипажа, а также до 90 самолётов различных типов.

За свою 40-летнюю историю «Дуайт Д. Эйзенхауэр» участвовал в ряде операций как носитель ударной авиации, включая вооруженные конфликты в Персидском заливе, Афганистане и Ираке. Он также использовался для проведения гуманитарных миссий и миротворческих операций.