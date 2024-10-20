Она нужна для более полного раскрытия новейших процессоров в играх

Компьютерные энтузиасты знают, что мощный CPU практически бесполезен без поддержки со стороны высокочастотной оперативной памяти, желательно с как можно более низкими задержками. Об этом в курсе и производители RAM, наперебой анонсирующие все более продвинутые решения.

В начале своего становления текущий стандарт DDR5 предлагал довольно низкие частоты в районе 5600-6400 МГц, что просто несерьезно, так как это примерно уровень DDR3-1600 или DDR4-3200. На данный момент все большую популярность обретают модули на 7000+ МГц, а для более-менее производительных сборок ПК стараются найти на 8400 МГц.

Впрочем, всё это все равно довольно мало для действительно продвинутых геймеров, желающих получить максимальный FPS в играх. И специально для них был придуман стандарт CUDIMM, дающий производителям возможность значительно повышать частоты DDR5.

Ранее Kingston уже представила свои модули CUDIMM DDR5-8400, но опять же, данные цифры никак не вяжутся с представлениями о высокоскоростных ПК. Однако прогресс не стоит на месте, и следующей на очереди выступила компания Colorful, которая продемонстрировала CUDIMM DDR5-9600 CL44.

Как и любая ОЗУ CUDIMM, планки Colorful Shadow несут на себе драйвер тактовой частоты, обеспечивающий повышенные частоты, в сравнении с простой DIMM DDR5. Также, в соответствии со стандартом DDR5, представленные модули оборудованы микросхемой OC PMIC для управления напряжением и мощностью RAM, что может повысить стабильность системы и добиться более высоких частот при оверклокинге.

Все эти преимущества перед традиционной DDR5 позволили Colorful Shadow CUDIMM DDR5-9600 CL44 2x24 ГБ 1.5V разогнаться до 10000 МГц, при корректировке таймингов со значений 44-56-56-144 до 46-60-60-148.

Ожидается, что поставки данной RAM, знаменующей переход за отметку в 10 ГГц, стартуют в следующем месяце. Но, вероятно, в ближайшее время мы увидим еще более высокие показатели частоты CUDIMM DDR5 от других производителей.

И с выходом разгоняемой CUDIMM DDR5-9600 можно смело говорить о достижении DDR5 минимально достаточных частот для топовых ПК. В случае с DDR3 это были 2400 МГц и выше, а с DDR4 — 4800+ МГц.