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Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Октябрь)

Рубль слабеет, а комплектующие дорожают, и собрать хорошую игровую конфигурацию становится сложнее.
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Всем привет. С вами Zero, и это снова рубрика «Народный ПК», в рамках которой я рассказываю о сбалансированных и производительных игровых конфигурациях в разных бюджетах. Сегодня речь пойдет о сборке стоимостью 100 тысяч рублей – на момент написания материала это чуть больше 1000 долларов. Задача-минимум – комфортный гейминг в разрешении FullHD на максимальных настройках без трассировки лучей. Задача-максимум – комфортный гейминг уже в разрешении QuadHD. Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

Курс доллара снова близок к 100 рублям, и комплектующие начали дорожать. Если в прошлом месяце народный шестиядерный процессор Intel Core i5-12400F стоил в «Регарде» немногим больше 11 тысяч рублей, то в текущем предлагается уже за 12 тысяч. Аналогичная ситуация – и со многими другими позициями, в особенности с видеокартами. Впрочем, 12 тысяч за «двенадцать тысяч четырехсотый» — с учетом нынешних реалий, цена вполне адекватная. Модель по-прежнему справляется с любыми играми и будет сохранять актуальность на протяжении еще как минимум нескольких лет.

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Примерно столько же, или даже чуть дешевле, стоит и основной конкурент Core i5-12400F – AMD Ryzen 5 5600. Этот процессор на базе сокета AM4 немного слабее в играх, но зато материнские платы для него стоят дешевле. Что же касается новой платформы AM5 – увы, и Ryzen 5 7500F, и МП, и память стандарта DDR5 пока еще слишком дороги для конфигураций в бюджете до 100 тысяч рублей. Если собирать ПК на AM5, то придется экономить на видеокарте, что, конечно, негативно повлияет на FPS в играх.

Материнская плата: Gigabyte B760M D3HP

Материнскую плату, по стандарту, выбираем с как минимум двумя разъемами M.2 PCI-Express, поскольку одного твердотельного накопителя активному геймеру со временем начинает не хватать, даже если этот накопитель двухтерабайтный. У нас же изначально хватит денег лишь на терабайтник. В качестве основного варианта предложу модель Gigabyte B760M D3HP, но вы можете присмотреться и к другим решениям на чипсете B760, например, ASUS PRIME B760M-K D4. Появившихся в российской рознице плат Maxsun я бы пока посоветовал избегать – об их возможностях, а также стабильности работы и долговременной надежности в настоящий момент недостаточно информации. Лучше переплатить пару тысяч рублей за продукцию проверенных многолетним присутствием на нашем рынке брендов – ASUS, ASRock, MSI и GIGABYTE.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT BASIC

На кулере можно сэкономить – выбранный процессор не относится к категории горячих и требовательных к системе охлаждения. Подойдет практически любой башенный воздушный охладитель, совместимый с сокетом и рассчитанный на TDP 120-180 Вт. Хорошим выбором за свои деньги будет, например, модель SE-214-XT BASIC от китайской компании ID-Cooling. У этого производителя весьма широкий ассортимент, приличное качество продукции и приемлемые цены. Что же касается предложенного варианта — это типичный в своем сегменте кулер, состоящий из умеренных размеров радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора. Причем эффективного и не издающего на средних или низких оборотах лишнего шума. Главное – не перепутайте, какой стороной устанавливать «вертушку».

Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper Steel (PVS432G320C6K) (2x16Gb KIT)

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Оперативная память стандарта DDR4 в середине осени 2024 года стоит в российских магазинах достаточно дешево даже с учетом падения курса национальной валюты. Так, набор из пары шестнадцатигиговых планок с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 можно приобрести всего за 7 тысяч рублей. С учетом того, что 32 гигабайт памяти в двухканальном режиме с лихвой хватит даже для самых требовательных и плохо оптимизированных игр, покупку можно считать выгодной. Я бы рекомендовал выбирать память G.Skill, Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power и еще нескольких брендов, и избегать продукции малоизвестных китайских компаний. Если по названию бренда ОЗУ невозможно что-либо нагуглить – скорее всего, перед вами контрафакт, собранный из неизвестно каких чипов памяти. Возможно, что из бывших в использовании в течение многих лет, а может, из не прошедших контроль качества или дефектных

SSD: ADATA XPG Blade S70 1 ТБ

Основной системный накопитель должен быть достаточно быстрым – причем не только в последовательных операциях, но и в случайных. Также крайне желательно, чтобы он был оснащен DRAM-буфером. По всем параметрам подходит ADATA XPG Blade S70 – к тому же, данный SSD, в отличие от многих других, может похвастаться сравнительно невысокой стоимостью, не превышающей на момент написания статьи 9 тысяч рублей. У ADATA вообще весьма демократичная ценовая политика, что позволяет компании «переманивать» аудиторию у таких гигантов как Samsung и Western Digital, несмотря на то что те, в отличие от производителей SSD второго-третьего эшелонов, самостоятельно выпускают как контроллеры, так и память для своих накопителей. Что же касается XPG Blade S70 – он базируется на платформе Innogrit IG5236 и оснащается 176-слойными 3D TLC чипами Micron. Проверенная временем конфигурация.

Видеокарта: AMD Radeon RX 7700 XT 12 ГБ

Переходим к главному – к видеокарте. И здесь снова плохие новости. Графические ускорители AMD Radeon RX 7700 XT за месяц подорожали на несколько тысяч рублей. Втиснуть такой GPU в 100-тысячный бюджет по-прежнему можно, но на блоке питания и корпусе придется сэкономить. Впрочем, экономить на комплектующих, напрямую не влияющих на производительность конфигурации ради того, чтобы поставить более мощную видеокарту – вполне допустимый вариант. Главное – знать меру, поскольку использование сомнительных блоков питания стоимостью 2-3 тысячи рублей от ExeGate или китайских Noname-брендов может подвергать риску остальное железо. Но вернемся к выбранной видеокарте.

AMD Radeon RX 7700 XT – это, пожалуй, оптимальный выбор в своем ценовом сегменте. Модель не только стоит значительно дешевле, чем GeForce RTX 4070, но и предлагает 12 гигабайт видеопамяти вместо привычных геймерам по RTX 4060/RTX 4060 Ti 8 гигабайт. Для разрешения FullHD производительность модели можно охарактеризовать как не просто достаточную, но даже избыточную – конечно, если играть без трассировки лучей.

Блок питания: 700W DeepCool PF700

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Блок питания я всегда советую брать с запасом по мощности. В нашем случае это означает, что следует рассматривать модели как минимум на честные 650-700 Вт. Таковые в бюджетном ценовом сегменте присутствуют у Chieftec, Zalman, Deepcool и еще нескольких брендов. Хорошо подойдет, к примеру, DeepCool PF700. У данного БП 696 Вт по линии 12В – результат для бюджетного сегмента очень даже приличный. Также к преимуществам модели я отнесу хорошее охлаждение, высокую стабильность напряжений и плоские черные кабели, которые смотрятся куда более стильно, чем разноцветный пучок. А вот возможности отстегнуть ненужные провода не ждите – это прерогатива более дорогих блоков питания. Но если вопрос эстетики для вас не слишком важен - можете брать и Chieftec с их цветными проводами. Благо, ассортимент у тайваньского бренда весьма широкий, и среди этого ассортимента можно найти недорогие, но, при этом качественные БП.

Корпус: Eurocase A31 ARGB Black

На корпус денег остается не так много – около 4 тысяч рублей. Впрочем, и за такие деньги можно подобрать приличный вариант, который точно будет лучше, чем картонная коробка. Это и множество шасси от Zalman и AeroCool, которые я уже рекомендовал в рамках рубрики «Народный ПК», и, например, Eurocase A31. По продуваемости этот корпус уступает многим решениям с полностью сетчатой фронтальной панелью, но и процессор с видеокартой в нашей сборке далеко не самые горячие. Места для комплектующих тоже хватит, что же касается предустановленных вентиляторов — в комплекте идет одна штука. Для начала этого достаточно. Из плюсов – боковая стенка, она выполнена из закаленного стекла, а не из акрила, что даже несколько неожиданно, учитывая ценовую категорию.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

Процессор

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Intel Core i5-12400F OEM

Материнская плата

Gigabyte B760M D3HP

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT BASIC

Оперативная память

32Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper Steel (PVS432G320C6K) (2x16Gb KIT)

SSD

ADATA XPG Blade S70 1 ТБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 7700 XT 12 ГБ

Блок питания 

700W DeepCool PF700

Корпус

Eurocase A31 ARGB Black

По производительности конфигурация получилась такой же, как и в сентябре, но на некоторых компонентах, напрямую не влияющих на FPS в играх, таких, как корпус и блок питания, пришлось в меру сэкономить. Увы, курс доллара снова приближается к 100 рублям, а значит, компьютерное железо и другая цифровая техника в ближайшее время, вероятно, будут дорожать. Возможно, конечно, в Центробанке что-то придумают для противодействия инфляции, но, вероятно, нас ждет лишь очередное повышение ключевой ставки, эффект от которого несколько сомнителен. Так что не удивлюсь, если в декабре-январе в конфигурацию за 100 тысяч рублей придется ставить более слабую видеокарту, чем RX 7700 XT. Нынешний же вариант сборки легко справляется с любыми играми в разрешении FullHD на максимальных настройках, пусть и без трассировки лучей. Более того, во многие AAA-проекты удастся комфортно или относительно комфортно поиграть и в QuadHD.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более бюджетные без потери производительности?

Можно взять материнскую плату подешевле, но у нее будет только один разъем M.2 PCI-Express для скоростного SSD. Еще по тысяче можно выгадать на накопителе, корпусе, и, возможно, блоке питания. Но это уже чрезмерная экономия, которая ухудшит впечатления от сборки.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть?

Если превышение бюджета серьезное, то в видеокарту. С RTX 4070 Super или даже с обычной RTX 4070 сборка заиграет новыми красками. С одной из этих видеокарт получится комфортно играть и с трассировкой лучей.

Есть ли шансы, что железо в ближайшие месяцы подешевеет? Новые процессоры и видеокарты выходят, все дела.

Минимальные шансы. Рубль ослабевает, и комплектующие в сентябре-октябре дорожают, а не дешевеют. Добавляется и фактор дефицита по некоторым товарным группам.

А повышение ключевой ставки не поможет сдержать инфляцию и укрепить рубль?

Центробанк повышает ставку уже в который раз, и, судя по ценам, это не очень-то помогает. Привести инфляцию к целевому показателю в 2024 году уже никто даже не надеется. Только в 2025, и то это скорее оптимистичный прогноз.

Может, лучше за 100 тысяч купить консоль Sony PS 5 Pro?

Не рекомендую. Во-первых, ее еще нужно найти по такой цене. Во-вторых, ПК – гораздо более универсальное устройство, чем консоль. В-третьих, не стоит забывать про высокую стоимость игр для приставок, а также проблемы с доступом к этим играм в России из-за санкций. Покупка консолей в РФ сейчас – стратегия, оправданная разве что для геймеров, категорически не желающих играть на ПК. Но таких мало.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в середине осени 2024 года, обладая бюджетом в 100 тысяч рублей или чуть больше 1000 долларов. Рассмотренная в материале сборка позволяет комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD на максимальных настройках без трассировки лучей. Во многие проекты удастся поиграть и в QuadHD, но уже с оговорками. А что вы думаете по поводу рассмотренной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? И ждете ли новых процессоров и видеокарт от AMD, Intel и NVIDIA? Пишите в комментариях!

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Ну замена весьма условная. Во-первых у h100 и a100 больше видеопамяти, а во-вторых их можно объединять в кластер увеличивая и суммарную мощность и объём видеопамяти. В случае 5090 придётся пользоватьс...
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jugador
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Даже не сомневайтесь. ) Ещё и rtx2 какой-нить до кучи навалят.
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У нас 5090 будет тысяч 400 стоить. Причём к ней обязательно надо новый БП с новым разъемом 12V-2x6 - это ещё тысяч 30-40 за качественный БП. Также к ней надо быстрый процессор, память и нормальную мат...
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