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Давно минувший 1996 год сумел ярко отпечататься в памяти многих любителей игр. Тогда вышло несколько примечательных проектов в разных жанрах, ставших по прошествии лет признанной классикой. Давайте поностальгируем и вспомним, какие важные релизы состоялись на рынке ПК-игр 25 лет назад.

Duke Nukem 3D

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В январе 1996 года 3D Realms выпустила Duke Nukem 3D, один из самых крутых шутеров всех времен. В триквеле Дюк Нюкем порадовал проработанным характером и наконец-то заговорил. Это был один из первых героев шутеров с яркой индивидуальностью.

Другим важным достоинством Duke Nukem 3D стал геймплей. Бескомпромиссный, динамичный и захватывающий. Дюк, откалывая фирменные шуточки, крошил наглых инопланетян, посмевших напасть на его страну. В игре был целый арсенал необычного оружия, по-хорошему запутанные уровни с массой секретов, разнообразные враги и красивая графика. Ремастер-версия игры — Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour — достойно смотрится даже сейчас. Поэтому, если вы соскучились по старине Дюку или вообще пропустили его приключения, самое время ознакомиться с переизданием игры.

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Civilization 2

Первая Civilization была эпохальной игрой, после которой Сида Мейера возвели в статус величайшего геймдизайнера всех времен. Развили успех сиквелом как раз в 1996 году. Это было очень правильное и аккуратное продолжение: разработчики подтянули графику, добавили новые цивилизации, юнитов, технологии и чудеса света, а также отшлифовали баланс. Civilization 2 стала классикой сразу после выхода. Стратегия отлично продавалась и надолго задержалась на жестких дисках миллионов геймеров. Примечательный случай: один из фанатов продолжал партию в Civilization 2 на протяжении 10 реальных лет, о чем написала даже ведущая американская пресса. На тот момент три сверхдержавы в его игре вели непрекращающуюся ядерную войну друг против друга.

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Сегодня серия живет и здравствует. Обросла дополнениями 6-ая часть, а Сид Мейер наверняка уже готовит к релизу и Civilization 7.

Quake

После таких монструозных хитов, как Wolfenstein 3D и Doom 1-2, которые фактически заложили базис жанра шутеров от первого лица, от техасской id Software ждали настоящее откровение. И им — откровением — должен был стать новый амбициозный проект компании — шутер Quake. Правда, в студии довольно долго не понимали, какую именно игру они пытаются сделать. Джон Ромеро думал о драконах, мечах и темном фэнтези, но остальная команда склонялась к более традиционной научной фантастике. Отсюда и невнятный сеттинг Quake, в котором смешались техногенность и «лавкрафтовщина».

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Несмотря на «мутные» сеттинг и сюжет, Quake оказалась чудо как хороша. Это был тот самый прорыв, который все ждали от id Software — как в плане графики (Кармак — гений!), так и в плане динамичного геймплея. Quake мгновенно стала культовой. Именно на основе этой игры пробились первые ростки киберспорта, который со временем стал неотъемлемой частью игровой культуры.

После выхода Quake из id Software ушел Джон Ромеро и многие другие сотрудники. Но на компании невооруженным взглядом это практически не отразилось. В следующие годы она выпустила еще более успешный Quake 2, а сразу за ней — топовую Quake 3. Сегодня серия Quake после ряда метаморфоз существует в виде мультиплеерного боевика Quake Champions, который не слишком блестяще, но очень старательно отрабатывает имя великого предка.

The Neverhood

The Neverhood, которую наши пираты переводили как «Небывальщина» или как «НЕВЕРьвХУДО», создал дизайнер Дуглас Тен-Нейпл под крылом Dreamworks Interactive с благословения самого Стивена Спилберга. Это пластилиновый квест (на его разработку потратили не меньше 3 тонн пластилина!), выгодно отличавшийся от бесчисленных представителей жанра тех лет своей эстетикой и юмором. В середине 90-х с The Neverhood так или иначе пересекался любой геймер. Не каждый мог осилить игру до конца, но практически каждый становился жертвой ее непосредственности и харизмы.

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Даже сиквелы не смогли воспроизвести магический уровень очарования оригинала. До сих пор The Neverhood — штучный продукт и яркий пример широты творческого мышления игровой индустрии 90-х.

Diablo

Примерно в 1994 году разработчики из студии Condor засели делать пошаговую фэнтезийную RPG Diablo. Разработка протекала непросто, но потенциал проекта мотивировал команду закончить его. В какой-то момент Condor удалось показать свои наработки Blizzard Entertainment в надежде, что та согласится издать Diablo. Впечатленная Blizzard не только согласилась выступить издателем, но и приобрела саму Condor, переименовав ее в Blizzard North. Blizzard чувствовала, что Diablo станет хитом, но видела в ней один фундаментальный изъян — пошаговость. Так игру решили перевести в реал-тайм. Это решение оказалось пророческим и даже гениальным. Оно определило не только успех самой Diablo, но и фактически стало предтечей возникновения совершенно нового жанра — жанра hack'n'slash или, если по-другому, Action-RPG.

Успех Diablo был такой колоссальной мощи, что первые какие-никакие конкуренты рискнули появиться только в начале 2000-х, а то и позже. Сумел ли кто-нибудь за эти 25 лет перещеголять с точки зрения качества и стиля Diablo и ее еще более классный сиквел, сказать сложно. Сейчас даже сама Blizzard не знает, как повторить успех первых частей. У нее не получилось это с Diablo 3, есть сомнения, что получится и с Diablo 4.

The Elder Scrolls 2: Daggerfall

Значительная часть фанатов RPG и The Elder Scrolls вполне справедливо считает, что, начиная с Morrowind, серия TES откровенно тупеет. В Skyrim многие ключевые элементы серии атрофировались до примитивного уровня, что очень сильно снизило порог вхождения и сделало франшизу по-настоящему массовой. Отсюда и бешеный успех пятой части, которую, кажется, купил уже каждый.

Образцом масштаба, детальности и хорошей требовательности многие фанаты считают вышедшую в 1996 году The Elder Scrolls 2: Daggerfall. Это была огромная… Нет, громадная RPG! Сам Тодд Говард говорил, что размер карты Morrowind составляет всего 0.01% от карты Daggerfall. Потеряться здесь можно было на сотни и сотни часов. Сегодня играть в такое, конечно, практически невозможно. У Daggerfall высокий порог вхождения, сложное управление и вообще куча условностей, которые современный геймер не поймет и не примет. Но тот, кто проходил Daggerfall тогда, в 1996 году, все еще благоговеет перед ее величием, размером и великолепием.

Command & Conquer: Red Alert

В 1996 году серия Command & Conquer внезапно разродилась харизматичным спин-оффом Red Alert. Сценаристы игры выдали изобретательный сюжет про альтернативную историю, в которой благодаря Альберту Эйнштейну и его машине времени мир разобрался с Гитлером, но столкнулся с другой угрозой — красной! Без войны с гитлеровской Германией Советский Союз пережил период бурного роста и, накопив достаточную мощь, напал на Европу.

Red Alert оказалась чуть ли не образцовой стратегией в реальном времени. В игре было всего две фракции, но зато отлично сбалансированные. Игроку приходилось грамотно использовать их сильные стороны, чтобы стать победителем. Вообще, на старте своего существования серия Command & Conquer была ой как хороша. Практическая каждая новая игра франшизы удивляла и увлекала. Жаль, что со временем сериал «скуксился», как, впрочем, и весь жанр стратегий.

Tomb Raider

Сегодня такая героиня, как Лара Крофт, конечно, невозможна. Максимально сексапильная девушка с акцентом на грудь и пятую точку вызовет ураган гнева и возмущения со стороны феминисток и прочих борцов за права и свободы. Обернется все в скандалом или даже исками. Мало кто захочет в это ввязываться и с этим связываться.

В 1996 году все было иначе. Яркий образ Лары Крофт, наоборот, привлек всеобщее внимание и сделал экшен с ней в главной роли хитом мирового масштаба. Правда, стоит быть объективным: к яркой героине прилагалась вполне неплохая игра. У разработчиков получился динамичный приключенческий экшен с интересными головоломками и густой атмосферой. Игровая индустрия получила своего Индиану Джонса, только более сексуального! На сегодняшний день Tomb Raider прекрасно себя чувствует. Геймплейная формула, придуманная в 1996 году, все еще функционирует и хорошо продается. Недавно отгремела трилогия, перезапустившая серию, а дальше… Пока не ясно. Но приключения Лары Крофт наверняка продолжатся.