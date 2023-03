За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В июле 2020 года в интервью Фила "балабола" Спенсера очередному игровому изданию появился тизер новой игровой консоли. Тизер оказался настолько удачным, что о его существовании узнали только через 2 недели после инцидента. Microsoft была вынуждена через подконтрольные СМИ выложить скриншот с интервью и показать консоль "под увеличением". Она настолько маленькая, что ее никто не заметил. Или ненужная...

реклама

Предисловие

Бюджетная консоль - это очень хорошо. Доступное массовому пользователю устройство - это очень хорошо. Но что могло пойти не так? Очень просто - подход к оптимизации игр. С рекламных баннеров нам рассказывали про 1440р и 120 FPS. Красивые лозунги. Новые технологии. Впечатляющие цифры... Пока не наступила реальность.

Это как Xbox series X только для разрешения поменьше

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Вы же помните этот момент. У консоли такой же быстрый SSD. У консоли такой же быстрый 8-ми ядерный процессор. У консоли видеокарта немного слабее, но отлично справляется с играми в FulHD. Все точно так же, только разрешение поменьше. Первые полгода был в ужасе от блогеров, которые повторяли такие тезисы.

Характеристики Xbox series S

О чем не рассказывали в рекламных роликах. Это оперативная (системная\видео) память. У новой консоли ее 10 ГБ. И тут есть небольшая оговорка. Ее 8 гб + 2 гб. Причем 8 гб имеют пропускную способность 224гб\с, оставшиеся 2 гб имеют 54гб\с. У старой Xbox one X один пул на 12 гб с пропускной способностью 336гб\с... 4 новых попугая Zen 2 - это как 6 старых попугаев GCN, говорили они. Но забывали упомянуть о крайне медленной памяти, которой недостаточно было еще вчера. Думаете, такое не актуально при меньшем разрешении экрана? Все на уровне погрешности? Давайте приведу тест одной и той же видеокарты с разной пропускной способностью памяти, чтобы показать, как из-за такой оплошности может падать производительность в играх. Легендарная GT 1030 с ddr4 и gddr5

реклама

50 процентов на пустом месте. Это про старую Xbox one X и старые терафлопсы... Вопрос не только в них, но и в пропускной способности памяти, что убивает на корню все хорошее и оптимистичное. Думаете, это все проблемы с памятью? Не-а. Маркетологи забыли рассказать о её объёме, необходимом современным играм. Замеров на консолях в общем доступе нет, но вот о поедании видеопамяти на персональных компьютерах данных много. Предположительно мы собираемся играть в 1080р (хотя на коробочке сказано про 1440р)

реклама

И это речь идет только про видеопамять... Помимо нее используется еще и оперативная... В консолях это совместный доступ, но вывод очевиден - 8 гигабайт видео и оперативной памяти сегодня УЖЕ недостаточно для многих крупных проектов.

Старт поколения в ноябре 2020 года

Assassin's Creed Valhalla в режиме производительности работает в 60 FPS 800р с просадками до 720р

A Plague Tale: Requiem работает в 30-40 FPS в 900р с просадками до 720р

Control: Ultimate Edition работает 60 FPS в 900р с просадками до 720р

реклама

The Medium работает в 30 FPS в 1080 с просадками до 900р

На старте игры идут со сниженными настройками, чтобы удержаться в рамках FullHD. По факту не было чистых и массовых игр под новые рамки нэкстгена. 4 попугая Zen 2 - это видеокарта уровня RX 6400, которую многие затычкой стесняются брать. У RTX 3050 8 попугаев и тензорные ядра.

Оптимизация

Производительность и картинка - это палка о двух концах.... Многие скажут: "Мне норм. 900р в 2023 году как в 2013". Добавлю - сам играл в Mass Effect Andromeda на Xbox one S в 900р и 30 FPS. Как говорится - захочешь жить (играть) и не так раскорячишься. Но соль состоит в другом. Буквально неделю назад компания Valve объявила о прекращении поддержки Windows 7 и 8. Вроде везде одни и те же персональные компьютеры. Вроде одни и те же технологии. В чём проблема поддерживать старые системы? Сегодня ими пользуется около 2% игроков. Это примерно столько же, сколько десятками версий Linux или Mac OS. При средней активной базе в 450 млн человек, — это 9 млн активных пользователей. Больше, чем будет продано Steam Deck в ближайшие 3 года с отдельной операционной системой. В чем же вопрос?

Банально - на поддержание дополнительных устройств нужны ресурсы. Нужны люди и деньги. Усилия, которые уходят на поддержание не популярных устройств идут в никуда. Они не окупаются. Теперь вспомним про Xbox one, Xbox one S, Xbox one X, Xbox series X, Xbox series S. У всех консолей разное железо и разная производительность. Под каждую из этих консолей нужно создавать свой билд игры, оптимизированный именно под нее. Это стоит денег. Для больших студий нанять 10-15 человек для оптимизации игры не составляет проблемы, но для небольших компаний - это неоправданные затраты.

Разработчики не хотят оптимизировать игры

По обывательскому мнению некоторых индивидов, оптимизация игр - это подвигать бегунок настроек вправо-влево. На ПК же такое прокатывает. Уже сто лет так играют и всех всё устраивает. Ведь так? Есть небольшая оговорка. Подвигать ползунок вправо и влево работает для производительных систем. А вы попробуйте так сделать для системного блока, купленного в 2014 году за 800$ в конфигурации i5-3330\GTX 760\2*4gb\ssd 250 на Cyberpunk 2077 или Far Cry 6. Вместе посмеемся над вашими оптимизациями и бегунками. Основное отличие консолей и персональных компьютеров: если системник не тянет - это проблема юзера. Он пойдет и поменяет видеокарту. Если консоль не тянет - встань колом, но реши проблему. И решение такой проблемы стоит денег.

Baldur's Gate 3

Яркий представитель проблемной Xbox series S. Многие разработчики высказывали свое "Фе", но с Larian Studios этот вопрос встал остро как никогда. У компании нет свободных денег на наем сотрудников. Она выпустила Baldur’s Gate 3 в ранний доступ 2 года назад, чтобы частично профинансировать разработку игры. Подобных вариантов развития множество. Делать несколько билдов игры под несколько консолей финансово затратно. Для Sony PlayStation 5 нужен всего один билд, выпуск для консолей Microsoft требует выпуска сразу 2 вариантов.

Cyberpunk 2077

Патч, оптимизирующий игру под консоли нового поколения, вышел только через год после релиза. CD Projekt потребовался год, чтобы выпустить игру "подвигав пару ползунков в меню настроек". И это для самой большой игровой студии в Европе. Вопрос оптимизации всегда стоял остро и требовал особого подхода. Что мы видим сейчас? Эффективные менеджеры приняли самое правильное решение в судьбе консолей Xbox

Эффективное решение

Представьте, что у вас ограниченные ресурсы, вам нужно выпустить продукт. Один рынок - это 35 млн пользователей, для которого нужно создать один-единственный продукт. Для второго рынка в 25 млн пользователей вам нужно выпустить 2 продукта. Какой из вариантов вы предпочтете? Какой быстрее окупится и начнет приносить финансовую выгоду? Для многих выбор очевиден. Нет смысла нести лишние затраты для выпуска игры на меньшем рынке. Сегодня накопилось достаточно игр от небольших студий, что не захотели выходить на консолях Xbox.... Угадайте из-за чего

Возможно, в будущем они посетят экосистему Microsoft и порадуют владельцев коробки. Через один или два года у издателей появятся финансы и они рискнут.



Но из-за отсутствия рекламной кампании для повторного релиза, игра может не окупиться и провалиться в продаже, особенно, если это небольшая игра от малоизвестного разработчика. Риск не будет оправдан и они перейдут к разработке новой игры.



Игры для нишевой аудитории выход на консолях Xbox с двумя вариантами консолей изначально заказан ввиду низкой окупаемости и больших рисков. Почти год обсуждали компанию Atlus и ее сверхуспешную серию Persona... А сколько отличных игр калибром поменьше с продажами в 50-100к копий? И все это мимо...

Послесловие

В 2020 году начался ковид и майнинг бум. Xbox series S оказалась единственной консолью, доступной в магазинах. Но тьма рассеялась. Производственные цепочки наладились. Чем сегодня маленькая консоль сможет заинтересовать потенциальных покупателей? Что у нее есть, чем ее не смогут затмить конкурирующие варианты? Нераскрытый потенциал начинает тащить за собой старшую Xbox series X. Выпуск 2 вариантов игр для многих компаний - слишком дорогое удовольствие. Вы слышали, как специалисты Sony лично выезжали в студии разработчиков и помогали с оптимизацией для PlayStation? А сколько занимательных историй вы слышали про помощь компании Microsoft сторонним разработчикам? Банальные вещи, непонятны эффективным менеджерам, живущим в облаках и катающимся на единорожках.