Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus

Туман вокруг будущего Xbox сгущается, а рынок замер в ожидании. Когда иллюзии рушатся, выигрывает тот, кто показывает железо, а не обещания.
Два игровых гиганта представили свои устройства для гостиной. Один опирался на слухи и инсайды, второй привлёк видных блогеров по железной тематике. Но за кадром осталась недосказанность — зачем говорить о том, что появится в продаже в совсем не обозримом будущем.


Предисловие

В западном игровом комьюнити поднялось огромное цунами негодования вокруг будущего платформы Xbox. Бренд сильно хромал последние два года, и каждое новое решение отталкивало все больше почитателей чёрной коробочки. Многие тешили себя обещаниями Сары Бонд и красивыми сказками. Да, события октября 2025 года сильно проредили ряды. Однако в стане мелкомягких ещё оставались некоторые, особо отчаянные. На этой неделе, как гром среди пасмурного неба, Valve анонсировала видение будущего своей платформы. Надо упомянуть особенность произошедшего анонса. Steam показал рабочий прототип, в то время как у Microsoft нет ничего.

Геймеры глупеют, сэр

В 90-х прошла волна финансовых пирамид. Начиная от Сергея Мавроди и заканчивая «Русским домом Селенга». Многие зумеры не понимают, как их родители могли повестись на такие глупости и отдать деньги непонятным людям. Но прямо сейчас вполне образованные граждане в своём поведении проявляют идентичную осведомлённость и несут полнейшую пургу.

В октябре 2025 года в сети появилась информация, проливающая свет на Xbox под народным обозначением Magnus. Некоторые специалисты предположили, что его стоимость будет в вилке $800–1200. Очень странное и непонятное предположение.

После 12 ноября 2025 года вся сеть гудит вокруг коробочки от дядюшки Габена и обсуждает её актуальность при цене около $800. Для некоторых — это верхняя приемлемая граница, на которую они готовы согласиться при покупке.

Чувствуете подвох? Одни и те же люди (у меня всё записано с пруфами и лежит в столе) утверждают, что системник от Xbox мощнее Ryzen 9 9950X3D + RTX 5080 + 48 GDDR7, а системник от Steam слабее Ryzen 5 8400 + RTX 5050 + 16 DDR5 и стоят примерно одинаково. У них в голове нигде ничего не щёлкнуло? Между роликами менее 30 дней.

Для оценки примерной стоимости творения дядюшки Габена. Стоит учитывать, что железо в ближайшее время сильно подорожает и ценник поднимется согласно новым реалиям на все позиции.

Рекламная кампания ROG Xbox Ally X

Многие вскользь наблюдали за суетой вокруг первого портативного Xbox и не заметили особенностей в его продвижении. Руководство Microsoft и прикормленные игровые специалисты делали особый акцент на том, что вы сможете запускать Steam и наслаждаться эксклюзивами PlayStation. Эта фишка не просто упоминалась — она стала ключевым тезисом, доминантой и причиной купить будущее устройство.

Нам не говорили про игры от внутренних студий. Не обещали сладких плюшек в виде привлекательной стоимости. Не рассказывали про новый игровой опыт. Не говорили ничего, что могло бы выделить устройство на фоне других. Использовали исключительно чужие наработки.

Будущая Xbox Magnus так и позиционируется — это будет устройство возле телевизора, на котором вы сможете запускать Steam.

Гейб Ньюэлл сделал ход конём

Презентация нового устройства была явно поспешной. Нам представили сырой продукт, не готовый к массовому рынку. Концепт без рабочей демонстрации. Нет ни одной причины для анонса, если это не попытка перебить повестку.

Руководитель крупнейшей игровой площадки на персональных компьютерах решил, что он тоже может играть не по правилам. Пока идёт шум вокруг будущей консоли Xbox, он решил подстроиться под него и давить на те же самые слабости обычного геймера. Игра за большим телевизором, сидя на диване, в те же самые игры, что упоминает Microsoft. Valve ставит своё устройство в один ряд с конкурентом.

Ценовая война двух недоконсолей

До анонса нового устройства от дядюшки Габена была политика «Займи, но купи — нет ничего лучше Xbox». Безальтернативный вариант, если хочешь поиграть с дивана в Death Stranding 2, но на PlayStation аллергия. Знаю большое число геймеров, которые не хотят связываться с консолями по идеологическим причинам. Один гаджет на все случаи жизни, и консоль в подобное не вписывается.

А теперь ситуация, где будет устройство за $500, запускающее абсолютно все игры, и гаджет за $1500 с теми же возможностями, но лучше. Библиотека игр будет идентичной. Но есть небольшое отличие:

  • Steam Machine — самое бюджетное устройство на RDNA 3. Самый дешёвый процессор, самая дешёвая видеокарта, минимальный объём памяти. В ОЕМ-сегменте не будет более бюджетных аналогов. Из доступных магазинных комплектующих не получится собрать дешевле. У него не будет конкурентов в ультранизком бюджете. Это базовый минимум.
  • Xbox Magnus — премиальное устройство за солидную сумму. Многие пользователи с безграничными финансами готовы потратить время на подбор «оптимального» варианта под личный кошелёк. То есть устройство будет напрямую конкурировать с самосбором.

Кастомный чип Xbox Magnus против чипа Steam Machine

Чем больше размер чипа, тем дороже стоит его разработка и проектирование. По официальным заявлениям из неофициальных источников — это будет самый большой чип в истории потребительской техники. Только подготовительные работы на его создание можно оценить в $300–500 млн без учёта изготовления.

Данная информация для подавляющего числа граждан равна «коню в вакууме». А теперь представьте, что Microsoft продаёт около 2 млн новых Xbox, и в их цене только проектные работы составляют $150–250. Учитывая последние события, мои прогнозы не поднимаются выше данной планки.

Откуда 2 млн? В статистике Steam топовые карты составляют около 4% от всех конфигураций. Активная аудитория около 120 млн. То есть верхний потолок всех пользователей ПК в топовом конфиге — не более 5 млн штук.

Чип в Steam Machine — самый простой вариант из всех возможных. В нём не делается упор на искусственный интеллект и необходимость следить за каждым пользователем. Используются готовые решения, распаянные на одной материнской плате. На все ухищрения могли потратить от $20 до 50 млн. Нишевое устройство с прицелом на аудиторию в 20 млн. Наценка за проект будет в $1–2 и затеряется на фоне использования шурупчиков.

Послесловие

В средствах массовой информации одновременно объявили о разработке двух игровых устройств, нацеленных на одну игровую нишу. Одно устройство предлагает продуманный опыт для игр перед телевизором, подкрепленный очевидными преимуществами и отработанной концепцией. Второе лишено собственной индивидуальности, его позиционирование размыто, а недостатки и компромиссы очевидны всем.

Для меня «картина маслом» ясна как белый день: какое устройство привлечёт массового пользователя и будет пользоваться спросом. А вот как эту ситуацию оценивает руководство Xbox — вопрос актуальный.

