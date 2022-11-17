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«Сбер» возобновил работу сервиса бесконтактной оплаты SberPay на Android-смартфонах c NFC
Клиенты Сбербанка дождались возвращения возможности, которой они лишились весной этого года.
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За последние годы многие из нас полюбили оплату в магазинах с помощью смартфона с модулем NFC, и даже привыкли к этому сервису, позволяющему не брать с собой кошелек с банковскими картами или наличными деньгами, когда это не совсем удобно. Популярность этой функции могли заметить даже не пользующиеся ей люди, неоднократно воочию наблюдавшие подобный способ оплаты в кассах супермаркетов. Особенное признание оплата телефоном получила у более прогрессивного молодого и среднего поколения.

Но введенные масштабные санкции нарушили и изменили работу российской банковской сферы. Запущенный в 2020 году сервис SberPay был приостановлен весной этого года. То там, то тут, многие граждане начали сталкиваться с отказами в работе бесконтактных систем оплаты. В конечном итоге у людей пропала уверенность в том, смогут ли они оплатить покупку смартфоном в момент, когда это потребуется или их ожидает неприятный конфуз и поиск выхода из ситуации. В конечном итоге это привело к спаду популярности такого типа оплаты и большинство предпочло вернуться на ношение банковских пластиковых карт. Да, со временем на смену ушедшим Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay пришли альтернативы в виде Mir Pay и прочих подобных сервисов, но тенденции к росту их популярности пока что не наблюдается. Большинство пользователей желает получить надёжный и безотказный инструмент оплаты.

Возможно, подобный инструмент предлагает Сбербанк, который сообщил о возобновлении сервиса бесконтактной оплаты SberPay на Android-смартфонах с модулем NFC. Работа SberPay будет обеспечена на смартфонах с Android версии 8.1 и выше, с установленным приложением "СберБанк Онлайн" последней версии 14.5.

Если вы не обновляли приложение, то необходимо зайти в него, затем перейти в раздел "Все настройки" (нажав на три точки наверху справа), прокрутить вниз и нажать на номер вашей версии приложения для старта обновления.

Для активации сервиса SberPay нужно просто нажать на карту, которую вы выбрали для бесконтактной оплаты, зайти в её настройки и выбрав первый пункт "Бесконтактная оплата", а после следовать дальнейшим инструкциям. Само собой, такую настройку придётся выполнить всего раз. Ярлык приложения SberPay можно вынести на главный экран.

Производить непосредственно саму оплату покупок можно будет двумя способами, наглядно проиллюстрированными ниже.

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Помимо оплаты в магазинах, сервис позволяет снимать наличные деньги в банкоматах без применения банковской карты.

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#nfc #сбер #сбербанк онлайн #sberpay #бесконтактная оплата
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