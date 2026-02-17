Это в десять раз меньше, чем толщина человеческого волоса. Допуск буквально микроскопический.

Ряд отраслей машиностроения подразумевает оперирование изделиями размером если не с квартиру, то с комнату — точно. Для их обработки требуются специальные станки, и сегодня пресс-служба челябинской компании «Вторцветмет» («ВЦМ») сообщила о разработке её инженерами крупного пятиосевого портального станка с подвижным порталом, позволяющего обрабатывать детали размером до 2000 х 2000 мм с точностью (допуском) до 5 мкм.

Может быть интересно

Источник изображения: «Вторцветмет» («ВЦМ»).

Для сравнения, насколько это ничтожный, микроскопический допуск, достаточно отметить, что в среднем толщина человеческого волоса составляет 50 мкм. Таким образом, портальный пятиосевой станок от «ВЦМ» работает с допуском в десять раз меньше толщины волоса.

Столь высокая точность при работе с крупными заготовками требуется в авиационной, двигателестроительной и атомной промышленностях. Сейчас такие станки в российской промышленности преимущественно импортные, но челябинские машиностроители метят в их постепенное замещение.

Следует помнить, что авиастроение и двигателестроение в России сейчас на подъёме, поскольку стране не оставлено другого выхода, кроме создания собственных гражданских лайнеров и турбореактивных двигателей. В данной отрасли поворотным станет уже этот год, когда завершатся сертификационные испытания и начнутся поставки серийных самолётов МС-21, SJ-100 и Ил-114-300.