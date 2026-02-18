Сайт Конференция
Nacvark
Индия планирует привлечь $200 млрд для развития ИИ-инфраструктуры
Страна предлагает инвесторам налоговые льготы

Министр технологий Индии Ашвини Вайшнав, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил о планах правительства страны привлечь 200 миллиардов долларов для развития связанной с искусственным интеллектом (ИИ) инфраструктуры. Заявление индийского министра прозвучало на организованном в Нью-Дели саммите India AI Impact Summit 2026 (16 - 20 февраля), на котором присутствовали руководители крупных технологических компаний, включая Сэма Альтмана (OpenAI) и Дарио Амодея (Anthropic). Источник изображения: Reuters
URL изображения
Индийские власти хотят, чтобы зарубежные инвестиции были направлены на всё связанное с ИИ, включая центры обработки данных, сетевую инфраструктуру и производство вычислительных мощностей. Для этого Нью-Дели готов предоставить инвесторам налоговые льготы и политическую поддержку. Индия уже получила обязательства от Amazon, Google и Microsoft об инвестициях в развитие ИИ на индийских территориях.

Примечательно, что мероприятие должен был посетить генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, но в конечном итоге он пропустил саммит из-за «непредвиденных обстоятельств». Ашвини Вайшнав заверил, что NVIDIA работает с индийскими компаниями над крупными инвестициями в инфраструктуру ИИ, хотя не раскрыл каких-либо подробностей.

#искусственный интеллект #индия
Источник: bloomberg.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter