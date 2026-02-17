Обладатели устройств на Windows 11 испытывают перебои при попытке скачать и установить обновления

Telegram-канал Mash сообщает, что обладатели компьютеров и ноутбуков под управлением ОС Windows 11 в России не могут установить обновление на них. Винят в этом замедление мессенджера Telegram, которое ведётся с 9 февраля. Пользователи видят сообщения об отсутствии связи с серверами обновления Microsoft.

Пострадали как пиратские версии системы, так и лицензионные. Иногда начала скачивания обновлений можно дождаться, но оно происходит с такой медленной скоростью, что на завершение процесса потребуется несколько суток.

Изображение: connect.de

Источником подобной неприятности может быть фильтрация трафика со стороны российских провайдеров. Используемые Microsoft для отправки обновлений Windows домены и IP-адреса могли оказаться в списках заблокированных.

Роскомнадзор эту информацию до сих пор не прокомментировал. Есть небольшая вероятность того, что проблема находится на стороне серверов Microsoft.

Впрочем, временами бывает так, что обновления Windows 11 лучше не устанавливать. Предыдущее обновление оказалось бракованным, и после его установки компьютеры стали непрерывно перезагружаться.