kosmos_news
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
При этом, экс-глава Белого дома заверил журналистов, что инопланетян не содержат в Зоне 51.

Бывший президент США Барак Обама (Barack Hussein Obama) в опубликованном в субботу, 14 февраля, интервью заявил, что инопланетяне существуют. Однако он подчеркнул, что не видел их и что их не содержат в Зоне 51 (Area 51), испытательном полигоном для разработки новейших видов авиатехники в США.
Изображение: нейросеть freepikВо время интервью с ведущим подкаста Брайаном Тайлером Коэном Обаму спросили, действительно ли существуют инопланетяне из космоса.

«Они существуют, но я их не видел и их не содержат в Зоне 51», — сказал он, имея в виду военную базу в Неваде, где, согласно популярной теории заговора, хранятся останки инопланетян.

По словам Обамы, «нет никакого подземного сооружения, если только нет какого-то гигантского заговора» и от президента Соединенных Штатов что-то скрывают. Эти вопросы были заданы в режиме «блиц» в конце интервью, и неясно, насколько серьезными были ответы Обамы.

Тема НЛО и контактов с внеземными цивилизациями в последние годы стала очень популярной темой общественных дебатов в мире. В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин в ходе прямой линии не подтвердил и не опроверг существование инопланетян. При этом, глава государства в контексте обсуждения инопланетного происхождения кометы 3I/ATLAS отметил, что российские ученые располагают полной информацией о природе данного межзвездного объекта.

В свою очередь Пентагон создал специальную целевую группу (AARO) для расследования случаев необъяснимых явлений. NASA также создало свою собственную группу, и несколько слушаний по этой теме были проведены перед комитетом Палаты представителей.

На первом из них бывший член AARO и бывший офицер военной разведки Дэвид Груш заявил, среди прочего, что правительство США десятилетиями скрывало контакты с внеземными цивилизациями и проводило специальную программу по поиску инопланетных обломков. Его бывший руководитель, Шон Киркпатрик, опроверг его заявления, а в предыдущих отчетах AARO указывалось на отсутствие доказательств того, что за исследуемыми явлениями стоят внеземные технологии.

#сша #космос #астрономия #нло #инопланетяне #обама #barack obama
Источник: yahoo.com
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Дима
19:31
Кого ты слуханул. найди набором Месхистрим 1, и до зоо, она везде. У неё все жанры почитай ниже ответ link1p
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Дима
19:23
Найди МЕСХИСТРИМ 270 в ВК, ютубе т.д. например послушай "солнышко в руках" а там по таймкодам посмотри. Она везде, у нее более 270 роликов. сейчас все разбросано В репертуаре более 2000 песен на разны...
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Димасик
18:47
Ну да, система стабильно год работала и тут нате вам!)
Владелец Ryzen 7 9800X3D сообщил о сбое процессора при загрузке менее 10% на материнской плате ASUS
daring
16:47
а зачем держишь? с балкона его
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Котэ
16:39
когда не помогает, ИрэнПёзду на помощь проползает Avenger в леопардовых стрингах и весь в масле
Энтузиаст заменил СО RTX 3050 на двухбашенный кулер и добился заметного повышения fps
Василий Коренков
16:26
Когда этот пузырь, под названием ИИ лопнет, то всех разметает, слишком много производителей железа на этом сейчас помешались. Будет им большой сюрприз, когда куча ненужного более хлама в виде памяти и...
Цены на HDD неизбежно вырастут: Western Digital распродала все жесткие диски до 2028 года
Anti liberast
16:14
10 числа в смысле 10 января? а то у меня оно уже больше месяца назад установлено.
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
Dimon1996
15:57
Магазина, видимо.
Пользователь купил RTX 5070 вдвое дешевле её реальной цены благодаря ошибке магазина
Родион Вестов
15:43
Фото биткоина только не понятно. Биткоин эти новые протоколы убьют как медленное старье).
Блокчейн Psy Protocol установил рекорд скорости в 521 тысяч транзакций в секунду на протоколе PoUW
Родион Вестов
15:38
Китайцы с корейцами победили именитых брендов)
Carscoops: Зимние испытания в Норвегии раскрыли реальный запас хода электромобилей при -31°C
