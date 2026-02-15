При этом, экс-глава Белого дома заверил журналистов, что инопланетян не содержат в Зоне 51.

Бывший президент США Барак Обама (Barack Hussein Obama) в опубликованном в субботу, 14 февраля, интервью заявил, что инопланетяне существуют. Однако он подчеркнул, что не видел их и что их не содержат в Зоне 51 (Area 51), испытательном полигоном для разработки новейших видов авиатехники в США.

Изображение: нейросеть freepikВо время интервью с ведущим подкаста Брайаном Тайлером Коэном Обаму спросили, действительно ли существуют инопланетяне из космоса.

«Они существуют, но я их не видел и их не содержат в Зоне 51», — сказал он, имея в виду военную базу в Неваде, где, согласно популярной теории заговора, хранятся останки инопланетян.

По словам Обамы, «нет никакого подземного сооружения, если только нет какого-то гигантского заговора» и от президента Соединенных Штатов что-то скрывают. Эти вопросы были заданы в режиме «блиц» в конце интервью, и неясно, насколько серьезными были ответы Обамы.

Тема НЛО и контактов с внеземными цивилизациями в последние годы стала очень популярной темой общественных дебатов в мире. В конце декабря прошлого года президент Владимир Путин в ходе прямой линии не подтвердил и не опроверг существование инопланетян. При этом, глава государства в контексте обсуждения инопланетного происхождения кометы 3I/ATLAS отметил, что российские ученые располагают полной информацией о природе данного межзвездного объекта.

В свою очередь Пентагон создал специальную целевую группу (AARO) для расследования случаев необъяснимых явлений. NASA также создало свою собственную группу, и несколько слушаний по этой теме были проведены перед комитетом Палаты представителей.

На первом из них бывший член AARO и бывший офицер военной разведки Дэвид Груш заявил, среди прочего, что правительство США десятилетиями скрывало контакты с внеземными цивилизациями и проводило специальную программу по поиску инопланетных обломков. Его бывший руководитель, Шон Киркпатрик, опроверг его заявления, а в предыдущих отчетах AARO указывалось на отсутствие доказательств того, что за исследуемыми явлениями стоят внеземные технологии.