Издание WCCFTech сообщает, что дефицит DRAM сильно ударил по технологическим рынкам. Компании пересматривают планы, готовясь к «продуктовой зиме», которая может затянуться до конца десятилетия.

На WCCFTech со ссылкой на Bloomberg рассказали, что дефицит памяти вынудил крупные компании пересматривать стратегии производства. Ограниченные поставки DRAM приводят к росту цен и задержкам релизов, охватывающим ПК, смартфоны и игровые консоли.

Спрос на DRAM вырос из-за развития инфраструктуры искусственного интеллекта, создавая дисбаланс, который ни производители, ни клиенты не могут быстро исправить. Компании, зависящие от DRAM для своих продуктов, выбирают между двумя вариантами: повышать цены или сокращать поставки. Последнее негативно отражается на котировках акций, поэтому большинство предпочитает поднимать стоимость продукции. Bloomberg сообщает, что дефицит памяти уже влияет на прибыль и срывает корпоративные планы. На рынке ПК задерживаются релизы видеокарт, а интерес к новым моделям постепенно падает.

В мобильном сегменте Apple сталкивается с нехваткой производственных мощностей DRAM, а Samsung ограничивает собственное подразделение по выпуску памяти. Игровые консоли следующего поколения также переносятся на период после 2029 года, что иллюстрирует масштабы проблемы. Ситуацию в издании WCCFTech окрестили как «RAMmageddon», утверждая, что руководители крупных технологических компаний, зависящих от поставок DRAM, готовятся к продолжительной «продуктовой зиме», которая может продлиться до конца десятилетия, влияя на все сегменты технологий.