За последние 15 лет игровая индустрия жёстко деградирует. Если сравнивать поступательные изменения год за годом, то перемены практически незаметны, но как только временная отсечка увеличивается в ощутимом диапазоне — всё встаёт на свои места. Фраза «раньше было лучше» из «мемасика» перешла в конкретную и понятную плоскость. Сегодня на наглядных примерах покажу, как сильно просела игровая индустрия за последние годы. Конечно, из любого правила есть исключения, но речь о глобальном тренде.

Предисловие

Прошедший 2025 год удивил некоторыми анонсами и событиями. Отдельные инфоповоды, релизы, истории — лишь маленькие пазлы большой картины. Например, релиз Oblivion Remastered наделал много шума и продался отличным тиражом, а это худшая номерная часть за последние 20 лет. Или обласканная геймерами Hollow Knight: Silksong, блекнущая на фоне Blasphemous, а до короля жанра Castlevania: Symphony of the Night ей невероятно далеко. Но это лишь вершина айсберга, всё намного сложнее — хайп и реклама закапывают настоящие игровые жемчужины.

Культовый статус для Clair Obscur: Expedition 33

Мой игровой стаж больше, чем у 99% читателей данного блога. Тут нечем хвастаться, но стоит сделать уточнение — за длинную и насыщенную жизнь опробовал большое число проектов разной направленности. Мой опыт позволяет понять, почему Ричард Гэрриот и серия Ultima были внесены в Мировой зал славы видеоигр, почему Fallout 2 и Arcanum полюбили миллионы геймеров, почему в Final Fantasy VII и Diablo 2 играют спустя 25 лет после релиза, почему Portal и Minecraft стали эталонами жанра. Список большой, и каждый проект в нём будет обласкан тёплыми словами с головы до ног, каждый я порекомендую к прохождению спустя 20+ лет.

А теперь вопрос — самая награждаемая игра в истории останется такой же через 5–10 лет? О ней будут вспоминать и сравнивать с другими проектами? Услышим ли мы фразы «это как Expedition 33, только боёвка лучше»? А может, вокруг игры образуются последователи и подражатели? Она станет чем-то вроде PlayerUnknown's Battlegrounds или Dark Souls? Поговаривают: если игра действительно популярна, на её базе моментально появляются подражатели.

Clair Obscur: Expedition 33 — яркий пример хайпа вместо реального качества и культовости. Медиа и деньги в современном мире гораздо важнее, чем качество и интерес. Подобное наблюдается во многих отраслях. Правило «чем громче шум, тем лучше товар» — в своём истинном проявлении.

Хайп вместо народной любви — тренд игровой индустрии

Игры из объекта развлечения превратились в способ заработка. Во главу угла встал коммерческий потенциал, а не самовыражение. Индустрия стала объектом инвестиций, а не самодостаточной отраслью со своими правилами. Само по себе это хорошо: больше денег у разработчиков — больше возможностей для воплощения идей. Только есть нюанс в виде конкуренции. Когда в проект вкладывают $500 млн, а весь рынок — условные $700 млн, небольшим студиям не остаётся пространства. Рынок не резиновый: большие акулы имеют больше инструментов, чем маленькие команды, чтобы отхватить львиную долю доходов.

Если об игре не говорят в информационном поле, её не существует. А шум в СМИ способны поднять только огромные корпорации.

Топ-5 игр эпохи PlayStation 3

Составил два небольших списка по пять проектов прошлой эпохи, которые стали великими, а сегодня у них так и не появилось конкурентов ни по качеству, ни по народной любви. Забавность происходящего в том, что для успеха этим проектам не понадобились трассировка лучей, апскейлеры и продвинутый искусственный интеллект. Всё делалось обычными ручками с примитивными инструментами. Для тех, кто забыл: у Xbox 360 и PS3 суммарно 512 мегабайт оперативной и видеопамяти.

Культовая игра с нелинейным сюжетом. В шутере от решений игрока зависел финал истории. Отличная, насыщенная одиночная кампания и сбалансированный онлайн-режим. Проект полюбили практически все. Свои «вкусности» получили и любители сюжетного прохождения, и «бешеные курицы». Стабильные 60 кадров с передовой графикой на закате поколения. Это максимальная точка всей серии.

Call of Duty: Black Ops 2

Культовая игра и вершина геймдизайна и свободы повествования. Геймеры прощали творению Тодда Говарда абсолютно все недочёты и баги. Огромный нелинейный сюжет, несколько историй и масса дополнительного контента. Вершина миров с открытой структурой. Прошло пятнадцать лет, но наследник так и не появился.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Изначально на этом месте располагалась Grand Theft Auto IV, но решено, что Rockstar — слишком одиозная корпорация и небольшое исключение из правил. Разговор о космоопере прошлого. Прошло 16 лет с релиза, но ничего даже близко похожего на легендарную серию так и не появилось. Она не была идеальной, с большим числом изъянов, но даже подобного уровня никто не достиг.

Mass Effect 2

Ещё одна серия, поднявшая жанр на недосягаемую высоту. Лучшие игровые механики и следование канонам. Комиксы в полной мере оживают на экране. Лучшая атмосфера и насыщенный мир. Даже великой Sony не удалось достичь высот Rocksteady. Шедевр, оставивший след в истории.

Batman: Arkham City Far Cry 2

Шедевр от Ubisoft. В нём не было выдающихся антагонистов или закрученного сюжета, но были механики, опередившие время. Одна только работа с огнём и тактические преимущества от его применения меняли стиль прохождения. «Прятки в кустах» выжигались напалмом, простреливаемые стены, взрывоопасные объекты, живой мир и влияние погоды. До сих пор одно из самых интерактивных окружений, способных менять геймплей.

Far Cry 2

Можно было бы добавить ещё несколько проектов, но и этого достаточно для наглядного сравнения: как было тогда и во что превратилось сегодня. Раньше вкладывали деньги в новые механики, чтобы удивлять, сегодня — в рекламу, чтобы завлекать.

Небольшие проекты эпохи PlayStation 3

Кто-то может подумать, что крупные корпорации скатились и осторожность в обращении с большими бюджетами даёт о себе знать. Вот примеры проектов от студий второго-третьего эшелона с умеренными бюджетами. Огромная креативность и разнообразие во всей красе. Перечисленные работы не стали громкими хитами, но спустя 14 лет после релиза считаются культовыми и регулярно встречаются в различных топах.

Majin and the Forsaken Kingdom

Приключенческая головоломка с обилием экшена и взаимодействием с напарником. Добрая, весёлая игра для всех возрастов. Консольный эксклюзив, до Steam не добралась. Недооценённый проект прошлого.

Majin and the Forsaken Kingdom

Небольшой проект в жанре dungeon crawler в 2,5D. Отличная рисовка и масса вариаций прохождения. Можно играть с друзьями на одном экране. Сразу несколько популярных направлений в одной игре.

Dragon's Crown

Folklore

Глубокое смешение нескольких механик, органично вплетённых в общий сюжет. Два мира, два персонажа, принципиально разные варианты прохождения. Огромная реиграбельность и насыщенность событиями. Сегодня всё идёт по схеме упрощения, и люди не хотят исследовать окружающий мир. Нетипичный дорогой проект.

Folklore

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch

Технически в игре нет ничего уникального — обычный проект, коих тысячи с минимальными изменениями. Но авторам удалось сделать невозможное — найти правильный баланс между известными механиками и визуальным стилем. Это эталонное произведение искусства для размещения в палате мер и весов. Почти идеальный проект без изъянов.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch

Экспериментальная работа с культовым статусом. Смесь детектива, хоррора и абсурдного юмора. Игра, выходящая за рамки обыденности и дарящая массу эмоций: живой открытый мир и непривычная подача сюжета. Уникальный проект не для всех.

Deadly Premonition

Деградация игровых блогеров

Маленький пункт для понимания ситуации. В серии Battlefield один из самых передовых звуковых движков — это второй по важности элемент игры. Как часто слышали от блогеров разборы особенностей работы этого компонента геймплея? Что вам известно про Frostbite Audio Engine? Хоть раз встречали объяснения принципов его работы от обзорщиков? А о других аудиодвижках? Это мелочь, и знать об этом вроде бы не обязательно.

Другой пример — Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. А известно ли вам, что в проекте используется передовой и продвинутый ИИ управления болванчиками? Может, когда-нибудь упоминал внутренние алгоритмы работы за рамками F.E.A.R.? И снова — знать об этом будто бы не обязательно. Ведь в одиночной игре это не стоит на первом месте.

Или The Legend of Zelda — передовая физика и взаимодействие с окружающим миром. Когда подобное рассказывали в обзорах современные блогеры? Кто-нибудь слышал истории про физику уровня Crysis или Assassin's Creed Shadows?

Послесловие

В последние десять лет наблюдается интересная картина. Мастодонты зачистили поляну и поджали под себя большую часть рынка. Имея огромные финансовые резервы, они втаптывали в грязь небольших разработчиков. Реклама и шумиха теперь играют первостепенную роль, на которой нельзя экономить. В то же время из игр убираются необязательные элементы, упрощается геймплей, оптимизируются уникальные черты. В противостоянии «маленькой особенности» и занесённого чемодана побеждает последнее. А небольшие студии попросту не в состоянии воссоздать огромный, наполненный событиями и механиками мир. Лишь редкие проекты от независимых команд способны удивлять. Вот и получается: «Низы не могут, верхи не хотят, а раньше было лучше».

