Некоторые геймеры до сих пор страдают от падения частоты кадров в играх.

Несколько дней назад Microsoft выпустила кумулятивное обновление KB5077181 для Windows 11 версий 25H2 и 24H2, устраняющее целый ряд проблем, в том числе падение fps в играх, но некоторые пользователи жалуются на падение игровой производительности даже после установки патча, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Neowin

В частности, в обсуждениях свежего обновления для Windows 11 на платформе Reddit некоторые пользователи сообщают, что не увидели обещанного восстановления быстродействия в ряде игр, а некоторые утверждают, что стало ещё хуже.

Один из геймеров утверждает, что после установки апдейта KB5077181 в Windows 11 Pro 25H2 он заметил подтормаживания в процессе игры, не связанные с сетевыми проблемами или просадками fps. Он отмечает, что помогло лишь отключение Оптимизации полноэкранного режима.

При этом в более раннем отчёте говорится о решении проблем с падением fps в играх благодаря установке апдейта KB5077181, из чего можно сделать вывод, что патч всё же помогает, но не всем пользователям.