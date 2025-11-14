Маленький шаг от Гейба Ньюэлла — огромный прыжок для игровой индустрии. Steam Machine — это начало новой эпохи домашних развлечений. Steam творит историю и меняет правила игры. Обыватели не понимают, насколько огромные изменения грядут в ближайшей перспективе. Пока одни обсуждают терафлопы — другие меняют привычки потребления игрового контента.

Предисловие

Valve анонсировала новые игровые устройства для своей экосистемы. Само событие не является чем-то выходящим за рамки обыденности, но важно понимать контекст происходящего. Грядут большие перемены и передел известных рынков видеоигр. Не где-то кто-то выпустил игру и пустил деньги на рекламу, а глобальные процессы. Именно этим и обусловлены последние события. Маленький взмах мотылька 15 февраля 2024 года запустил цепную реакцию с масштабными переменами.

Противостояние Steam и Microsoft

Уже говорил, но повторю: Asus ROG Xbox Ally X и приложение Xbox — это рейдерский захват игровой экосистемы на персональных компьютерах. Microsoft стирает границу между приложениями. Большинство пользователей не смогут понять, в каком именно магазине они сделают следующую покупку. Именно приложение Xbox будет подсказывать, какую игру стоит запустить следующей. Именно Microsoft будет подталкивать к дальнейшим действиям.

Во время пандемии все перешли на удалённую работу, и вырос спрос на корпоративные мессенджеры. Microsoft добавила свой в пакет Microsoft Office и популяризировала его через платное приложение. Думаю, все заметили, как активно продвигалось устройство от Asus в противовес полному аналогу от Lenovo. Два идентичных устройства, но за вторым не стояла Microsoft и не занималась продвижением.

Microsoft меняет экосистему персональных компьютеров

Долгое время Фил Спенсер жил на своей планете и не лез в дела обычных геймеров. Сегодня Xbox в пух и прах проиграл PlayStation, но деньги надо откуда-то брать. Двум большим магазинам в одной экосистеме не выжить. Под фразой «большим» имеется в виду доминирующим. Microsoft не устроит «пара миллиардов», ей нужно всё, до последней крошки. Речь о честной конкуренции тут не идет.

Steam Machine, как и 10 лет назад, для Valve — спасительный закуток, где всё будет происходить по ее правилам.

Характеристики моего персонального компьютера

Хотя и являюсь консольным геймером, многие проекты предпочитаю проходить на персональном компьютере. За несколько лет он прошёл пару процедур обновления, но его достаточно для всех хотелок и пожеланий. Абсолютно случайно он совпадает по компонентам с новой системой от дядюшки Габена, и его возможности знакомы из первых рук.

Процессор AMD Ryzen 5 5600G (работает в режиме 65 ватт).

Оперативная память 2×16 на частоте 3600 cl18.

Видеокарта Radeon 7600 с частотами, обрезанными на 30% (для бесшумной работы).

На сегодняшний день нет ни одной игры в разрешении 1080p в нативе, где не смог бы выдавить стабильные 60 кадров на высоких настройках. Ниже тест моей любимой Total War: Warhammer III — практически максимальные настройки и более 75 кадров. Есть сотни настроек, которые могу снизить и удерживать частоту кадров в нужном диапазоне.

Steam Machine — минимально отличается от моей системы и совпадает с ней по максимальному числу параметров. Подобной системы хватит всем в разрешении 1080р и целевыми 60 FPS.

Необходимая и достаточная производительность игровой Steam Machine

Родился в Советском Союзе, и многие познания берутся из мудрости веков. Одна из них гласила: «Всё вокруг колхозное, всё вокруг ничье». Если заглянуть в большой цифровой магазин видеоигр, можно подчеркнуть особенность — нет чёткой иерархии системных требований к проектам. Студии выпускают устройства, и чтобы скрыть недостатки оптимизации, указывают что попало без реального соотношения необходимого и рабочего варианта. Часто оборудование в описаниях в несколько раз избыточнее реального.

Steam вводит новое негласное правило — «оптимизировано» для Steam Machine. Пользователь чётко понимает, чего ожидать от проекта. Более того, издатели не получат галочку «совместимо» и выпадут из рекомендаций. Теперь над разработчиками стоит условный контроль качества.

Steam Machine 2.0 — идеальная игровая станция

В новом детище от Valve интересные характеристики. Используется кастомный чип и внешняя видеокарта. Странно, что эти особенности никто не обсуждает, но в них главная изюминка устройства, ярко выделяющая его на фоне самосбора. Физически невозможно найти компоненты с настолько плотным прилеганием и эффективной работой. Примерно 70% всего объёма занимает система охлаждения, и она избыточна для обычных комплектующих.

Смею предположить, что проект нацелен на несколько вариантов комплектации. По примерным расчётам, эта «бандура» способна отвести около 250 ватт тепла при 1500 оборотах. То есть в пике видеокарта потребляет 250–70 = 180 ватт. Очень тихо и очень много.

Беспроводное соединение с геймпадом. Официально заявлено, что устройство можно запускать удалённо с беспроводного пульта управления. В обычных устройствах Bluetooth не работает, когда система спит или выключена. Не встречал подобного в массовой продаже. Есть 2,4 GHz устройства, но требуют настройки функций и чтения мануалов.

Самая важная функция новой консоли Steam — HDMI-CEC. Почему-то никто не сказал об этой фишке. Управление устройством по кабелю HDMI. У обычных видеокарт подобная функция отсутствует. Принцип работы: включаешь телевизор, и он запускает подключённое устройство. Либо с пульта телевизора управляешь меню системы. Маленькая вещь, делающая использование гаджета с дивана комфортнее.

Valve поработала сразу в трёх направлениях и постаралась устранить три явных минуса любого персонального компьютера. Сделала использование проще и удобнее. Теперь для эксплуатации с дивана нужно меньше лишних телодвижений.

Противостояние Steam Deck и Windows

Деньги. Много денег. Очень много денег. Люди редко говорят о них, но именно в них кроется большинство решений на рынке. Портативная консоль разошлась тиражом в 5,5 млн штук. Это значит, что не было продано 5,5 млн лицензий операционной системы. Люди не зашли в поисковик Bing, не запустили предустановленный Microsoft Office, не дали скачать телеметрию, не перешли по ссылкам и рекламным предложениям, не открыли Microsoft Store и не зарегистрировали аккаунт.

А теперь представьте, если новое игровое устройство с достаточной производительностью разойдётся в 10–15 млн проданных экземпляров. Эти люди не увидят «чарующее» приложение Xbox и не захотят приобщиться к лучшему в этом мире.

Сторонние производители игрового железа и рост цен на комплектующие

Наверное, самый важный и значимый пункт сегодняшней истории. Microsoft продаёт Windows через OEM-сборщиков. Предустановка операционной системы — добровольно-принудительное мероприятие. Можно продавать часть устройств без ОС, но тогда повысят стоимость лицензий, и окажешься в минусе. У большой корпорации длинные руки, и она может «провинившихся» наказать экономическими санкциями. Например, Microsoft сертифицирует целый пласт оборудования для корпоративного сегмента, и легко выпасть из списков, а с ним упадут продажи. Вариантов давления у огромной корпорации бесчисленное множество.

С другой стороны, SteamOS не стоит ничего. Если на полке будут стоять два одинаковых устройства, то с Windows оно будет дороже. Подобное уже происходило во времена Windows Vista.

Послесловие

Steam Machine 2.0 — спасительная соломинка для цифрового магазина. План «Б» на фоне агрессивной политики Microsoft. Руководство Xbox чётко дало понять, что зарабатывать будет на своей родной платформе. Поскольку рынок достиг предела, прибыль пойдёт за счёт сокращений у других участников игровой отрасли.

Valve кровно заинтересована, чтобы продукт стал максимально успешным. Она сделает всё и немножко больше, чтобы откусить максимальный кусок игрового пирога. Если Microsoft ударится в агрессивные действия, только данное устройство сможет спасти Гейба Ньюэлла.