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Как отличить поддельный геймпад для Xbox 360 от оригинального

На глаз — оригинал, в руке — копия, в игре — разочарование. Проверка на подлинность геймпада Xbox 360 — это больше, чем искусство
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Ретрогейминг возвращается, а консоли Xbox 360 и PlayStation 3 снова в моде. Может показаться, что поиск консоли дело не хитрое, но оригинальных геймпадов днем с огнем не отыскать, а у копий есть свои подводные камни. Сегодня затрону тему отличий между китайским продуктом и качественным изделием.

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Предисловие

У восьмого поколения консолей в лице PlayStation 4 и Xbox One S есть особенность — они обратно совместимы с устройствами девятого поколения, и их библиотеки на 99% перекочевали в новую эру. Искать старое устройство для удовлетворения своего внутреннего хомячка бессмысленно. В особенности, если вопрос не упирается в финансовую планку и альтернативную прошивку с бесплатным магазином игр.

Другая ситуация с консолями седьмого поколения. PlayStation 3 и Xbox 360 всё ещё хранят кладезь уникальных проектов, с которыми стоит ознакомиться увлечённому геймеру. Но есть проблема — поддержка закончилась 5–7 лет назад, и найти оригинальные комплектующие сегодня проблематично. Интернет заполонили копии из Поднебесной, визуально идентичные оригинальным.

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Проблема покупки китайских копий геймпадов

Экономика должна быть экономной, а геймпад — иметь минимальную стоимость при максимальной идентичности. Если положить оригинальный геймпад Xbox 360 и его аналог из Поднебесной рядом, их невозможно отличить. На фотографиях они будут иметь 100% совпадение по всем метрикам. Скажу больше: они и в руках ощущаются одинаково. Пластик, кнопки, стики, покрытие, отсек для батареек — совпадение до 99%. Если перед вами нет двух устройств для прямого сравнения — отличить невозможно.

На PlayStation 4 у меня было много геймпадов из обоих лагерей, и на определение контрафакта уходило 10–15 секунд. Здесь же — это квест, который сможет пройти лишь эксперт.

Геймпады Xbox 360 оригинал и копия

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Геймпады Xbox 360 — оригинал и копия

В чём разница между оригиналом и копией геймпада Xbox 360

Номинально оба устройства позволяют запускать игры и выполнять действия на экране при нажатии всех функциональных кнопок, но есть нюанс, мешающий полноценно наслаждаться играми. У контрафакта следующие функции отсутствуют как класс:

  • Сила нажатия курков. Они работают в режиме вкл/выкл. Для большинства игр это не критично, если только это не гоночные симуляторы. От силы нажатия зависят газ и тормоз. У подделок нет возможности оптимального торможения или набора скорости. Эта функция используется во многих играх с управлением транспортом, а в соревновательных проектах имеет критическое значение.

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    Заметно худшая чувствительность стиков. Во многих играх реализована функция, при которой скорость поворота напрямую зависит от величины отклонения стика от нулевой позиции. Вы не сможете попасть в пиксель, если возникнет такая необходимость.

  • Заметные мёртвые зоны (deadzone). Очень часто, например в шутерах, квестах или ролевых проектах, нужно сместить прицел или курсор на пару сантиметров в ту или иную сторону. Вы не сможете это сделать, так как при небольшом отклонении стик не воспримет команду. Скажу больше — у сильно потрёпанного оригинала с отваливающимся стиком мёртвые зоны заметно меньше.

  • Вибрация и моторчики. У подделок они стоят для галочки или вовсе отсутствуют. Чаще всего моторчики одинаковые. У оригинала стоят два разных моторчика с разной силой вибрации. Это не критично, но во многих проектах реализовано чувство присутствия. Когда враг далеко — работает маленький противовес, когда близко — вибрация нарастает и включается большой моторчик.

Инструкции из интернета по определению контрафактного геймпада Xbox 360

Столкнулся с трудностями и полез в интернет за ответами. Там действительно много советов, которые помогают в идентификации устройств. Только есть одно "но" — вы должны на 100% знать, как выглядит оригинал и точно понимать, куда смотреть и под каким углом.

Подсветка кнопки "Guide Button" (она же "Большая X", она же "Домой"). У меня перед глазами два устройства — различий не нашёл. Даже пошёл в ванну, выключил свет — и всё равно никаких отличий.

Различия в пластике и покрытии. Вышел на балкон, подставил оба устройства под солнце — ноль отличий. Никаких шершавостей, тональностей, "дешевизны" обнаружить не удалось.

Кривые швы и неплотное прилегание деталей. В роликах на YouTube всё видно, а у меня — швы идеально подогнаны по всему периметру, кроме двух мест. Сделал фотографии под правильным углом, где проблема видна, но попробуйте сами это повторить. Изображения не подписываю — пусть у вас будут сомнения, как в реальной жизни.

Швы у геймпада Xbox 360

Сравниваем швы на обоих устройствах и самостоятельно определяем, who is who.

Швы у геймпада Xbox 360

Сказать, что копия идентична оригиналу — это приуменьшить заслуги подвальных мастеров. Если под рукой нет оригинала и вы точно не знаете, куда смотреть, — определить копию практически невозможно. А если геймпад почистили и при сборке немного перекосили корпус?

Разные шрифты. Это правда. На передней панели они идентичны, но на торце — разное написание бренда. Попробуйте определить, на какой фотографии оригинал по шрифту.

Шрифты у геймпада Xbox 360

Без прямого сравнения этот трюк не работает. Через неделю никто не вспомнит толщину линий в буквенных обозначениях. Отличия видны только при сопоставлении.

Шрифты у геймпада Xbox 360

Информационная наклейка под аккумуляторным блоком. Почти во всех источниках упоминается "кривое расположение" — и это действительно так. Оригинал выпускался на линии, и наклейки наносились машиной. У копий — вручную, и человек не может идеально центрировать изображение. Только вот различие заметно лишь под лупой. Если фото в расфокусе или света мало — ничего не увидите.

Кривая наклейка у геймпада Xbox 360

Я проверил все популярные способы визуального и тактильного распознавания оригинального геймпада. При одновременной проверке — разницу заметить можно. Без сравнения — невозможно.

Тонкие намеки на различие геймпадов Xbox 360

Как уже говорил, поддержка устройств прекратилась 5–7 лет назад. Найти новый оригинальный геймпад практически нереально. Есть мастера, которые восстанавливают устройства до идеала, но это редкость. Новый геймпад — почти гарантированная подделка. И наоборот: стёртые стики и пожелтевший пластик — явные признаки настоящего боевого устройства.

Простой лайфхак по идентификации оригинального геймпада Xbox 360

Ни один из перечисленных выше методов не даёт 100% гарантии. Без лобового сравнения отличить оригинал почти невозможно. Но есть один верный признак, который даст надёжный результат и понятен даже новичку. Китайцы ради экономии используют винты под крестовую отвёртку. Они видны невооружённым глазом. Нет нужды вглядываться или сравнивать.

Крестовой шлиц у копий геймпада Xbox 360

Китайцы ради экономии используют винты под крестовую отвёртку. Они видны невооружённым глазом. Нет нужды вглядываться или сравнивать.

Оригинальный геймпада Xbox 360 со шляпкой T8H

Фирменные устройства собираются на винтах со шлицем Torx T8 Security — это главное отличие от большинства копий с обычными "крестами". Теоретически подделка тоже может быть собрана на таких винтах, но мне такие не попадались. Если уж экономить — то на всём, включая винтики.

Послесловие

Этот материал я писал для себя, как напоминалку на будущее. Старею, всё вылетает из головы. Если сказанное и показанное помогло и вам — оставьте комментарий. С другими темами автора можно ознакомиться по ссылке.

https://overclockers.ru/blog/Dante


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