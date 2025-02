2024 год показал, что пользователи не готовы верить словам и отказываются от приобретения консолей Xbox. Массовый исход на конкурирующие платформы больше не остановить. Каждый год Фил Спенсер обещает обещать, что Xbox снова станет великим. Для Microsoft ничего не стоит дать обещание, но вот реальные пользователи, верящие словам, теряют свое время и деньги.

Консоли Xbox

Предисловие

В сети опубликован годовой отчет Take-Two с интересной информацией. В отличие от Microsoft, Штраус Зельник не стесняется своих показателей и активно готовится к релизу Grand Theft Auto VI в 2025 году. Для инвесторов представлен широкий спектр данных, включая предполагаемые доходы на разных платформах. Именно эта раскладка позволяет подсчитать общие продажи консолей Xbox за прошлый год.

15 февраля 2024 года

Сара Бонд, глава Xbox, официально анонсировала новое поколение консолей Xbox. Для подавляющего большинства геймеров любая новость — это лишь сотрясение воздуха, о котором забывают через пять минут. Подробности о новой, самой мощной и передовой консоли обещали раскрыть ближе к концу 2024 года.

Анонс новой консоли Xbox в 2024

Это не слухи, не инсайды, не двусмысленные формулировки — это прямой анонс от главы президента Xbox.

Весь год все профильные ресурсы обсуждали, какой будет следующая Xbox. Строили теории, высказывали предположения. В каждом втором стриме, ролике или анализе ситуации упоминалась будущая консоль. Думаю, если вы откроете ролики от поклонников Xbox в 2025 году с вопросом, стоит ли покупать «коробокс», там обязательно скажут, что впереди светлое будущее и все будет отлично.

Вот только в конце 2024 года объявили инициативу «Это все Xbox», а игровую консоль так и не показали, не обмолвившись о ней ни словом. Подчеркну: президент Xbox в официальном заявлении анонсировал новую консоль, но к обещанному сроку ничего не рассказал и не показал, зато представил «Это все Xbox».

Minecraft Super Duper Graphics Pack

Многие читатели этого топика не представляют, чем на самом деле является Minecraft. Для них это какие-то непонятные кубики и что-то там еще — очередная песочница для малышей. Однако масштаб и популярность этой игры таковы, что на ее фоне GTA V кажется инди-поделкой от неизвестных издателей. Инди-поделкой, релиз которой, между прочим, считают самым ожидаемым в 2025 году.







Для понимания масштабов стоит упомянуть, что в 2023 году продажи перевалили за 300 млн штук. Эта игра всего 2 раза была на скидках за 10 лет. В противовес этому, GTA V обозначилась на уровне 185 млн проданных копий (осень 2023) и постоянно висит на различных распродажах с кучей бонусов.

Продажи Minecraft

Minecraft не имеет защиты и легко поддается модификациям — существуют десятки тысяч пиратских серверов и модификаций на любой вкус и цвет. Помните PUBG: Battlegrounds и его революцию с королевской битвой? Так вот, режим королевской битвы в Minecraft был популярен за три года до этого, только в мире из квадратиков. И таких примеров там — вагон и маленькая тележка.

На E3 2017 года анонсировали Xbox One X, и главным систем-селлером для консоли сделали Minecraft Super Duper Graphics Pack. Фил Спенсер со сцены рассказывал, какие потрясающие ощущения ждут геймеров в самой популярной игре в истории на самой мощной игровой консоли.

А потом... Minecraft Super Duper Graphics Pack просто исчез из повестки и новостных заголовков. О закрытии проекта не было официальных объявлений на сайте Xbox. У самой богатой корпорации в мире не нашлось ресурсов для самой популярной игры в истории.

Маленькая история о том, как руководство Microsoft регулярно вешает лапшу на уши и не выполняет свои обещания. И речь не о чем-то мелком и незначительном, а о масштабных проектах.

Microsoft вешает лапшу на уши

С октября 2014 года дельцы из Рэдмонда не публикуют информацию о продажах игровых консолей. Это закрытая информация, и все, что мы знаем о реальном положении дел, — это выкладки «аналитических» агентств, которые моментально перепечатываются профильными СМИ.

Допустим, какой-нибудь профессор заявляет: «Я посчитал динамику, косвенные признаки и утверждаю, что число пользователей Xbox Game Pass достигло 80 млн человек». Поскольку других данных нет, все начинают ссылаться на эту цифру и цитировать ее в публикациях.

На первый взгляд, информация от инсайдеров никак не связана с Xbox, но фишка в том, что Фил Спенсер моментально опровергает инсайды, которые ему не нравятся. То есть на поверхности остается только то, что Microsoft «молчаливо» одобряет.

Например, в январе 2024 года крупное аналитическое агентство заявило, что число активных пользователей Xbox Game Pass составляет 33,3 млн человек, без учета пользователей Xbox Live Gold (а это еще примерно 6–8 млн человек).

Фейковые новости про Xbox

А уже через месяц, 15 февраля 2024 года, Сара Бонд оглашает цифру в 34 млн пользователей всех тарифов. Скромная ошибка на 5–6 млн от уважаемого агентства. И такие вбросы появляются регулярно. Их публикуют, а за неимением официальных данных эти цифры оседают в умах широкой аудитории.

Официальное подтверждение по продажам Xbox и PlayStation

В 2020 году на официальном мероприятии AMD Лиза Су озвучила общие отгрузки чипов для игровых консолей. Это было мировое событие, которое впервые дало объективные данные о состоянии игрового подразделения Microsoft.

продажи консолей Xbox

Sony официально публикует информацию. Общая цифра из достоверного источника присутствует. Обычным методом вычитания находится неизвестная цифра. Все просто и понятно.

Отчет Take-Two перед инвесторами

Официальная ссылка на отчет, кому любопытно узнать все подробности, там много картинок.

Отчет Take-Two

На девятой странице отчета представлена интересующая нас информация — размер потенциального рынка, на котором работает компания. Исходя из этих данных, можно оценить примерные продажи и окупаемость проекта. На основе таких расчетов формируются рекламные бюджеты и маркетинговые стратегии.

Это не «аналитические» конторы, которые не несут ответственности за свои слова. Это официальное заявление перед инвесторами, за ложь в котором можно отъехать на 20 лет.

Console Sales via Take-Two Report

В прошлом году в аналогичном отчете была указана цифра в 77 млн проданных консолей. У нас есть две контрольные суммы от Take-Two и две контрольные суммы от PlayStation. А дальше — простая математика.

В прошлом году было продано около 50 млн PS5, в этом — примерно 66 млн PS5 (на ноябрь нет данных, только на октябрь). Исходя из этих данных, в прошлом году Xbox достиг примерно 27 млн консолей, а в этом — 29 млн. Разница за неполный год составила около 2 млн устройств. Если добавить всевозможные округления в большую сторону, один недостающий месяц продаж, то максимальная оценка — 3 млн штук.

За 2024 год было продано 3 млн консолей Xbox

Это в 6 раз меньше, чем у прямого конкурента. Но история на этом не заканчивается.

Вспоминаем 15 февраля 2024 года и обещание от главы игрового подразделения Microsoft. Новая и перспективная консоль Xbox для широких масс. Поклонники «коробоксов» ждут с нетерпением, хлопают в ладоши — они надеются на обещанный праздник.

А теперь у меня простой и закономерный вопрос: зачем Microsoft выпускать новую консоль? Без лирики. Давайте рассуждать как человек из бизнеса, нацеленного на получение результата.

Влажные фантазии поклонников Xbox series

Весь год в сети муссировались слухи о новой портативной консоли, о том, как поклонники Xbox побегут в магазины и отслюнявят денежку огромной корпорации. Мечты — это хорошо.

Но какая выгода в этом для Microsoft? Стоит напомнить, что устройство должно не только продаваться, но и приносить прибыль. За четыре года железо не подешевело, и консоли до сих пор продаются в минус или в ноль.

Многие вендоры выпускают портативные устройства, но они не обязаны поддерживать их 10 лет. Даже у Steam Deck нет обязательств перед пользователем запускать все игры из библиотеки. А вот "консоль Xbox" — это не просто устройство, а обязательства и головная боль с обратной совместимостью.

Февраль 2025 года. Самая мощная видеокарта для портативных устройств на 30% медленнее, чем у Xbox Series S. Это в режиме 30 Вт, с часом автономной работы, без учета эмулятора для "старых" игр. А ведь будут еще и новые. Microsoft может выпустить портативную консоль, но этот шаг обречен на финансовый провал. Слишком много проблем и мало выгоды.

И добавьте данные объективного контроля:

Разработчики покидают платформу;

Консольный бренд деградирует с космической скоростью;

Конкурент в лице Nintendo Switch 2 уже на подходе.

This is an Xbox

На прошедшей неделе вышло несколько интервью Фила Спенсера. Обсуждать его слова бессмысленно — их ценность стремится к нулю. Железо не важно. Игры должны быть доступны всем и каждому на любом устройстве. Мир меняется, и эксклюзивы больше не нужны. С одной стороны, правильные вещи говорит. С другой — представьте вместо Филимона Ива Гиймо или Эндрю Уилсона. Могли бы главы Ubisoft или Electronic Arts рассуждать так же, говоря про эксклюзивы и железо? Вот и вся риторика.

Покупка новых игр для консолей Xbox

Настоятельно рекомендую воздержаться от каких-либо трат в магазине Xbox в ближайшей перспективе. Я понимаю, что вокруг одни олигархи, но все же. Можно сделать исключение для аренды или проектов с припиской Xbox Play Anywhere, но лучше подумать дважды. Многие забыли, но именно Фил Спенсер закрыл сервис Games for Windows — Live. Ни дорогой Kinect. Ни ТВ-ТВ-ТВ. Ни Sony. Ни Дон Маттрик. Решение полностью на совести Спенсера. Миллионы людей потеряли доступ к своим библиотекам.

Прошло пять лет, и снова зазывают игроков в свой магазин — просто под новым названием. Да-да. Фил Спенсер закрыл один цифровой магазин на ПК и открыл новый.

Послесловие

От Xbox отворачиваются издатели, поклонники теряют доверия, а заявление руководства все чаще расходятся с реальностью. Еще летом я наивно верил, что существует план, и Microsoft его придерживается, но теперь не вижу никаких перспектив. Выпуск новой консоли, как стационарной, так и портативной — финансово обречен. Это бесполезная авантюра, требующая вливания больших сумм.

Сегодня есть основания полагать, что Xbox Series — это последняя игровая консоль под брендом Xbox. Если что-то в будущем и будет, то это обычные ПК с дополнительной оболочкой — и не более.

Операция по превращению Windows в игровой центр обойдется значительно дешевле, чем создание специализированного устройства для игр. Все проблемы с железом и его поддержкой перекладываются на плечи пользователя. Microsoft хочет лишь снимать сливки. Обратная совместимость для консольных игр через эмулятор — без "обязательств" от платформодержателя. Ваша система не соответствует системным требованиям и мы не можем вам ни чем помочь - может стать обыденностью.