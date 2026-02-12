Проблемы у пользователя начались после запуска Cyberpunk 2077

Некоторые владельцы топовых игровых видеокарт Nvidia и AMD продолжают сталкиваться со случаями расплавления 16-контактных разъёмов питания своих видеоадаптеров — в частности, участник платформы Reddit под ником Ok-Morning-4406 опубликовал свою историю.

Как сообщает пользователь, приобретённая летом прошлого года Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ работала исправно до недавнего времени, но после того, как геймер решил поиграть в Cyberpunk 2077, видеоадаптер стал причиной ряда проблем, в том числе зависаний и гаснущего экрана. Отсоединив кабель питания от видеокарты, пользователь увидел, что разъём начал плавиться.

По словам Ok-Morning-4406, он использует хорошо проветриваемый корпус, а вентиляторы на видеокарте работают на полную мощность. Также он следовал рекомендациям производителя, правильно подсоединив кабель, чтобы избежать перегрева. На опубликованной фотографии видно, что использовался адаптер питания с 3x8 pin на 16 pin.

Источник фото: Ok-Morning-4406/Reddit

Владелец отмечает, что видеокарта продолжает отображать видео, но работает нестабильно, а разъём питания постепенно расплавляется под высокой нагрузкой, в частности в Cyberpunk 2077. При этом ранее видеокарта не использовалась на полную мощность, так как пользователь ограничивал её нагрузку. Это далеко не первый подобный случай с моделью Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+, хотя некоторые владельцы видеокарт от других производителей также жаловались на расплавление 16-контактных разъёмов питания.