Zelikman
MLID: Чипы Intel Nova Lake AX получат видеоядро с производительностью уровня GeForce RTX 5080M
Также процессоры будут выполнены по актуальному техпроцессу TSMC N2P.

Пока AMD наслаждается статусом лидера в сегменте гибридных процессоров для ноутбуков, Intel, судя по всему, готовит достойный ответ. Аналитик Moore's Law is Dead поделился документами, которые проливают свет на архитектуру будущих чипов Intel.

Источник изображения: Intel 

Речь идёт о грядущей линейке Nova Lake AX, топовых гибридных процессорах Intel следующего поколения. По словам MLID, эти чипы получат не просто новую архитектуру, а самый современный техпроцесс тайваньского гиганта TSMC N2P. Раньше ходили слухи, что Intel может сделать ставку на собственные мощности, но, видимо, компания решила не рисковать и выбрала проверенного партнёра. Переход на N2P означает, что новые процессоры получат серьёзную прибавку в энергоэффективности и плотности транзисторов.

Однако, обратная сторона медали заключается в высокой стоимости производства. 2-нанометровый техпроцесс намного дороже, чем более зрелые решения, а значит, и ноутбуки с такими чипами вряд ли будут бюджетными.Эксперт, ссылаясь на утекшие документы, предполагает, что графика в новых APU Intel сможет соперничать с видеокартами уровня GeForce RTX 5080 для ноутбуков. Даже если взять пессимистичный сценарий и предположить, что архитектура не даст прироста в расчёте на ядро, а просто увеличит их количество, то новинки смогут обходить модель RTX 5070 Ti.

Весь прошлый год AMD практически не имела конкурентов в сегменте мощных APU и могла диктовать цены. С выходом Intel Nova Lake AX ситуация кардинально меняется. У геймеров и энтузиастов появится реальный выбор, а здоровая конкуренция всегда давит на ценник вниз. До официального анонса всё это остаётся на уровне слухов, пусть и подкреплённых документами.

#intel #процессоры #mlid #nova lake ax
Источник: youtube.com
1
Показать комментарии (1)
