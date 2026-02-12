Модули рассчитаны на работу при напряжении 1,1 В.

Компания BIOSTAR, позиционирующая себя как производитель материнских плат, постепенно расширяется на новые рынки, включая промышленные ПК, видеокарты и системы хранения данных. У них также есть фирменные модули памяти, но их ассортимент довольно ограничен. Похоже, пришло время предложить что-то новое для потребительского рынка, где цены на модули оперативной памяти взлетели в несколько раз.

Источник изображения: BIOSTAR

Компания анонсировала новые модули DDR5 UDIMM по 16 ГБ со скоростью 4800 и 5600 мегатранзакций в секунду (МТ/с). Модули предназначены для компьютеров массового сегмента и системных интеграторов, позиционируются как ориентированные на стабильность и совместимость, а не максимальную производительность. Это стандартные 288-контактные модули DDR5 UDIMM, рассчитанные на рабочее напряжение 1,1 В. Модуль 4800 МТ/с настроен на работу с таймингами CL40-40-40-77; CL46-45-45-90 — тайминги более быстрого модуля со скоростью 5600 МТ/с.

BIOSTAR подтверждает наличие встроенной микросхемы управления питанием (PMIC), сертифицированной по стандарту JEDEC, для более точной регулировки напряжения, а также поддержку ECC на кристалле — встроенной функции DDR5, предназначенной для повышения целостности внутренних данных во время работы.

Источник изображения: BIOSTAR

Судя по официальным характеристикам и позиционированию, эти новые модули, похоже, предназначены для бюджетных систем и систем базового уровня, владельцы которых обычно предпочитают простоту, стабильность и экономичность, а не разгон и жёсткую настройку таймингов.

Цены на новые модули не уточняются, но логично предположить, что они должны быть дешевле более быстрых альтернатив с радиаторами и профилями разгона Intel XMP и AMD EXPO. С учётом высоких цен на память, интерес к таким простым модулям может быть выше, чем обычно.