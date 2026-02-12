Сообщается, что обновление не предназначено для существующих компьютеров.

Microsoft выпускает Windows 11 26H1 — обновление для текущей версии своей операционной системы, которое пока не все пользователи могут установить. Это связано с тем, что оно предназначено не для обычных ПК, а для нового поколения устройств, которые будут оснащены процессорами Snapdragon X2, как сообщает Windows Latest. Изображение: нейросеть freepikВ первоначальных тестах производительности чипы Qualcomm показали многообещающие результаты. Например, Snapdragon X2 Elite, по данным Windows Central, превосходит своего предшественника на 48 процентов и, безусловно, может конкурировать с Apple M5.

Ожидается, что устройства под управлением Windows, оснащенные новыми процессорами Qualcomm на базе архитектуры ARM, поступят в продажу в первой половине 2026 года. По слухам, запуск запланирован на весну, а релиз — на июнь.

Windows 11 26H1 призвана оптимизировать операционную систему Microsoft специально для новых, потенциально высокопроизводительных устройств. Сам гигант программного обеспечения заявляет, что это приведет к повышению производительности и увеличению времени автономной работы. Однако никаких новых функций не ожидается.

Возможно, Windows 11 26H1 будет поддерживать грядущие чипы Nvidia N1X, которые также основаны на архитектуре ARM. По информации от поставщиков, эти чипы должны появиться к концу марта 2026 года. Однако, как сообщается на YouTube-канале Moore's Law Is Dead, существуют проблемы с программным обеспечением.

Поэтому возможна дальнейшая задержка — запуск изначально планировался на 2025 год. По данным Digitimes, Dell, Acer, Asus, HP и Lenovo входят в число производителей, работающих над системами с чипами Nvidia. Пользователи Windows 11, уже имеющиеся на рынке ПК и ноутбуки, как обычно, получат новые функции этой осенью. Выпуск Windows 11 26H2 запланирован на октябрь 2026 года.

После проблем с январским патчем и многочисленных жалоб на Windows 11, Microsoft недавно объявила, что посвятит весь 2026 год оптимизации Windows 11. Компания заявила о своем намерении решить проблемы и устранить жалобы сообщества.