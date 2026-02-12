Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров

Основатель Telegram Павел Дуров объявил, что мессенджер получил крупнейшее за последние 10 лет обновление дизайна. По его словам, осталось доработать «несколько деталей», но в целом обновление доступно уже всем. Источник изображения: ReutersСледует отметить, что некоторые пользователи заметили изменения в дизайне мессенджера ещё на прошлой неделе. При этом команда Telegram тогда ещё официально не объявила о смене дизайна, а изменения вводились поэтапно, поэтому не все сразу заметили их. Судя по всему, одними из первых обновление получили пользователи из России, после чего новый дизайн стал доступен другим странам.

Источник изображения: TelegramПриложение получило новый интерфейс, который, как утверждают разработчики, стал проще и быстрее. Анимации и визуальные эффекты интерфейса можно выключить в настройках, чтобы снизить расход заряда аккумулятора. Разработчики добавили возможность использовать цвет и эмодзи при оформлении кнопок в чат-ботах. Помимо прочего, были внедрены технические изменения, например, при выходе из канала основателя ему предлагают передать права одному из администраторов.

Некоторые пользователи Reddit за последнюю неделю отреагировали на вышедшее обновление, выразив мнение, что новый дизайн менее интуитивно понятный. Разработчики также не исправили некоторые недоработки в интерфейсе, которые перешли в новый дизайн.