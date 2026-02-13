The Guardian сообщает, что в Чили отозвали проект строительства завода по производству водорода и аммиака стоимостью 10 миллиардов долларов.

Чилийская пустыня Атакама считается лучшим местом на Земле для наземной астрономии — небо здесь чистое, облаков почти нет. Но почти год под вопросом оставалась судьба этого участка неба: компания AES Andes хотела построить рядом с телескопами гигантский завод. The Guardian рассказывает, почему проект закрыли.

Фото издания The Guardian

Площадь завода INNA составляла бы 3000 гектаров. В проект входили порт, транспортное сообщение с побережьем и три солнечные электростанции. Завод оценили в десять миллиардов долларов, и экологическая служба Чили рассматривала документы почти год.

Объект собирались разместить всего в 11,6 километра от обсерватории Параналь, где работает один из самых мощных телескопов в мире — Very Large Telescope. Он уже принес три Нобелевские премии. Рядом строят еще более мощный телескоп, который сможет искать экзопланеты с условиями, похожими на земные.

Свет от новой промышленной зоны создаст засветку неба, пыль будет оседать на зеркалах телескопов, вибрации от оборудования повлияют на точность приборов, а тепловые выбросы усилят атмосферную турбулентность. В декабре открытое письмо с призывом остановить проект подписал нобелевский лауреат Рейнхард Генцель.

На прошлой неделе AES Andes встретилась с чиновниками и отозвала проект. В компании заявили, что решение добровольное и связано с пересмотром портфеля, хотя добавили, что INNA «абсолютно совместим» с другой деятельностью в данном районе. Представители ESO, управляющей обсерваториями, в ответ заявили, что Параналь удалось спасти, но проблему защиты неба на законодательном уровне это не решает. Четких правил, запрещающих строить такие объекты рядом с телескопами, в Чили до сих пор нет.