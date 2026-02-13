Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В Чили отменили строительство способного помешать астрономическим наблюдениям завода за $10 млрд
The Guardian сообщает, что в Чили отозвали проект строительства завода по производству водорода и аммиака стоимостью 10 миллиардов долларов.

Чилийская пустыня Атакама считается лучшим местом на Земле для наземной астрономии — небо здесь чистое, облаков почти нет. Но почти год под вопросом оставалась судьба этого участка неба: компания AES Andes хотела построить рядом с телескопами гигантский завод. The Guardian рассказывает, почему проект закрыли.

Фото издания The Guardian

Может быть интересно

Площадь завода INNA составляла бы 3000 гектаров. В проект входили порт, транспортное сообщение с побережьем и три солнечные электростанции. Завод оценили в десять миллиардов долларов, и экологическая служба Чили рассматривала документы почти год.

Объект собирались разместить всего в 11,6 километра от обсерватории Параналь, где работает один из самых мощных телескопов в мире — Very Large Telescope. Он уже принес три Нобелевские премии. Рядом строят еще более мощный телескоп, который сможет искать экзопланеты с условиями, похожими на земные.

Свет от новой промышленной зоны создаст засветку неба, пыль будет оседать на зеркалах телескопов, вибрации от оборудования повлияют на точность приборов, а тепловые выбросы усилят атмосферную турбулентность. В декабре открытое письмо с призывом остановить проект подписал нобелевский лауреат Рейнхард Генцель.

На прошлой неделе AES Andes встретилась с чиновниками и отозвала проект. В компании заявили, что решение добровольное и связано с пересмотром портфеля, хотя добавили, что INNA «абсолютно совместим» с другой деятельностью в данном районе. Представители ESO, управляющей обсерваториями, в ответ заявили, что Параналь удалось спасти, но проблему защиты неба на законодательном уровне это не решает. Четких правил, запрещающих строить такие объекты рядом с телескопами, в Чили до сих пор нет.

#чили #the guardian #пустыня атакама #обсерватория параналь
Источник: theguardian.com
4
Показать комментарии (4)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

New York Times: предположительно обнаружено местоположение советского лунного посадочного модуля
1
В Digital Foundry рассказали о негативном влиянии новой DRM-защиты в ремейке Resident Evil 4
+
Владелец сгоревшей RTX 5090 не сможет отдать её по гарантии из-за отсутствия поддержки в Китае
+
РИА Новости: Греф заявил о необходимости платить госслужащим «нормальную зарплату» вместо льгот
5
Natilus представила проект двухпалубного пассажирского самолёта Horizon Evo
+
Китай успешно завершил испытание новой ракеты и космического аппарата для будущих лунных миссий
1
RTX 3060 Ti 8 ГБ и RX 6700 XT 12 ГБ протестировали в паре с Ryzen 9 7900X в ряде игр
2
New York Times: писательница использовала ИИ для написания 200 романов всего за один год
13
Миллиардер из Латвии Вал Вавилов инвестирует в Bitcoin на фоне обвала криптовалюты
2
Центробанк РФ создаст единую базу банковских карт граждан
1
В Fortnite ужесточают требования безопасности для участия во всех турнирах на ПК
+
Пользователи Windows 11 столкнулись с циклической перезагрузкой и другими проблемами из-за KB5077181
12
Ещё один обладатель RX 9070 XT от Sapphire столкнулся с расплавлением 16-контактного разъёма питания
25
В России официально начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Z Trifold
+
Устройства под управлением Windows 11 26H1 не смогут обновиться до версии 26H2
1
«Джеймс Уэбб» обнаружил галактики возрастом старше Вселенной — Большого взрыва могло и не быть
+
Samsung представит новое поколении смартфонов Galaxy S26 на мероприятии 25 февраля
+
Пользователи сталкиваются с трудностями при установке нового обновления Windows 11 26H1 на ПК
1
Telegram получил крупное обновление дизайна за последние 10 лет
2
Новые процессоры Intel Core Ultra 400 могут оказаться существенно дороже предшественников
2

Популярные статьи

«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
4
Обзор аниме «Постапокалиптическое путешествие» – успокаивающая повседневность с привкусом видеоигр
7
«Фэкхем-Холл», «Туман войны», «Поймать монстра» — краткий обзор фильмов (субъективно)
+
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
6

Сейчас обсуждают

Юрий Богданов
21:02
озвучьте факты, а не ЛИЧНОЕ мнение.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Юрий Богданов
21:01
NAS - это готовое решение. Обычно используется lunix или android. А NFS - это Ваше личное решение, на любой системе, на любом компьютере.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Александр Курдо
20:59
"Платить надо столько, чтобы госслужащий не думал о выживании, а спокойно занимался своей работой" - интересно, а о врачах, учителях, пенсионерах, работягах и т.д. Греф не хочет так сказать? Может каж...
РИА Новости: Греф заявил о необходимости платить госслужащим «нормальную зарплату» вместо льгот
Юрий Богданов
20:51
Для меня arch идеален, опыт. Использовал fedora, debian, gentoo. Остановился на arh-e, как самой прогрессивной и обновляемой системе.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Юрий Богданов
20:49
Сайтом ошибся? Так ты тем более. Прочти сам название сайта, свои перлы. Где я писал о необходимости разгона и бюджетных материнках? Это только твои фантазии. FX - это диагноз, особенно в 2026 году.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Юрий Богданов
20:48
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ. Не механическую, не кинетическую, не потенциальную.
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Юрий Богданов
20:47
Напишите примеры. Пока словоблудие. Какие процессоры 1155 были не стабильны? В чём это выражалось - факты? Как нельзя было их охладить?
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Котэ
20:34
Страна Чили не является родиной перца Чили, который любят себе засовывать в зад по очереди Avenger и ИрэнПёзд, а потом облизывать.
В Чили отменили строительство способного помешать астрономическим наблюдениям завода за $10 млрд
Котэ
20:25
У женщин эта игрушка называется бабочка - это любимая игрушка IRэnPёst. Ей туда прилаживает Avenger, а потом себе.
«Голосовой помощник» — сумасшедший ИИ в теле матрёшки (обзор фильма)
swr5
20:17
Чили - страна астрономов.
В Чили отменили строительство способного помешать астрономическим наблюдениям завода за $10 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter