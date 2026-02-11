Тройная раскладушка от Samsung с флагманской начинкой будет продаваться за полмиллиона рублей

Сети restore: и Galaxystore первыми среди российских розничных сетей открыли продажи нового флагмана Samsung Galaxy Z Trifold. Модель на 512 ГБ и годом официальной гарантии обойдется в 499 990 рублей. Гаджет оснащен парой шарниров, что позволяет ему трансформироваться из 6.7-дюймового смартфона в 10-дюймовый планшет толщиной всего 3.9 мм, однако, устройство не может раскрываться частично.

Система титановых шарниров Armor FlexHinge обеспечивает до 200 000 складываний, а специальный амортизирующий слой под дисплеем защищает последний.

Рамка выполнена из авиационного алюминия, задняя панель – из армированного полимера под карбон, а стекло на малом дисплее – Gorilla Glass Ceramic 2. Гаджет соответствует протоколу IP48 в плане защиты от брызг и пыли.

Аппаратная платформа строится на разогнанном Snapdragon 8 Elite for Galaxy и 16 ГБ оперативной памяти. Основная камера оснащена матрицей на 200 Мп, 3x-телемодулем на 10 Мп, 12 Мп ультрашириком и двумя фронтальными камерами по 10 Мп.

Аккумулятор емкостью 5600 мАч поддерживает зарядку как по проводу (45 Вт), так и без него (15 Вт). Кроме того, под новый формат были адаптированы технологии Galaxy AI.

В комплектацию помимо смартфона входят защитный чехол Carbon Shield Case, зарядка, провод Type-C, SIM-скрепка и руководство пользователя. Можно установить две физические SIM-карт, microSD и eSim не поддерживаются.

Для облегчения покупки доступны рассрочка, traide-in, программа лояльности и оформление на юрлицо. Пока удалось привезти лишь 30 устройств, большую часть из которых уже раскупили.