Об этом заявил замминистра цифрового развития Иван Лебедев

Как сообщают СМИ, Центробанк РФ планирует развернуть базу данных, в которую будут занесены сведения о всех зарегистрированных на граждан РФ банковских картах.

Инициатива связана с законопроектом, направленным на борьбу с кибермошенничеством и дропперством. Он установит лимит в 5 карт на человека в одном банке и в 20 суммарно — по аналогии с SIM-картами. В ЦБ считают, что такого количества достаточно для большинства законопослушных граждан. Информацию о создании единой государственной базы данных подтвердил замминистра Минцифры РФ Иван Лебедев. Вероятно, будет подготовлен автоматизированный цифровой канал передачи данных, позволяющий банкам регулярно синхронизировать свои сведения с ЦБ.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий поправки в ФЗ «О связи» — он предусматривает создание в стране базы IMEI мобильных устройств и привязку SIM-карт к этим уникальным идентификаторам — также для борьбы с атаками беспилотников, мошенничеством и другими преступлениями. Ожидается, что закон пройдет еще два чтения и будет подписан президентом, после чего вступит в силу осенью 2026 года.