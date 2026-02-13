Более семи месяцев процессор работал в паре с материнской платой ASRock B850 RS PRO WiFi.

Пользователи продолжают сообщать о выходе из строя процессоров AMD Ryzen, и в большинстве случает в этих историях фигурирует один и тот же бренд — ASRock. Пользователь под ником u/External-Wear-1515 поделился своей бедой: у него неожиданно вышел из строя процессор Ryzen 5 7500F, проработавший в системе семь месяцев. Казалось бы, ничего особенного, если не считать одну деталь: этот чип относится к энергоэффективным моделям с теплопакетом всего 65 Вт.

Источник изображения: u/External-Wear-1515

Процессор работал в связке с платой ASRock B850 RS PRO WiFi. Что характерно, внешних повреждений нет: процессорный разъём выглядит как новый, следов перегрева или короткого замыкания не видно. Однако, при диагностике на материнской плате загорелся красный индикатор CPU, сигнализирующий о критической ошибке процессора.

Опытные пользователи реддита сразу же обратили внимание на то, как была собрана система. Модуль оперативной памяти стоял в слоте B1, в то время как по инструкции, при использовании одной планки рекомендуют ставить её в A2 или B2. Впрочем, сам владелец процессора утверждает, что пробовал разные конфигурации, и система упорно отказывается запускаться. Учитывая, что компьютер прекрасно работал почти полгода, вряд ли дело в перестановке оперативки.

Статистика показывает, что уровень брака среди процессоров Ryzen серий 7000 и 9000 держится в пределах нормы и не превышает средних показателей. Однако, в истории с массовыми «смертями» CPU именно платы ASRock почему-то оказываются в центре скандала. Складывается ощущение, что они выступают своеобразным катализатором негативных процессоров.

Источник изображения: u/External-Wear-1515

Компания ASRock, безусловно, в курсе проблемы. Буквально несколько дней назад производитель выпустил очередное обновление BIOS, призванное исправить ситуацию. Но, как показывает практика, предыдущие аналогичные патчи ситуацию не спасали. К слову, пострадавший пользователь не успел обновить прошивку, но есть сомнения, что вряд ли дело только в версии BIOS: за прошлый год таких обновлений выходило несколько, а процессоры продолжали гибнуть.

Пока точная причина проблемы остаётся загадкой: дело может быть в каких-то скачках напряжения по цепям питания или в несовместимости прошивки с энергосберегающими режимами новых камней.