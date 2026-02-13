В настоящее время стоимость многих комплектов оперативной памяти DDR5 с общим объёмом 64 ГБ превышает 1000 долларов

Стоимость многих комплектов оперативной памяти стандарта DDR5 объёмом 64 гигабайта достигла более тысячи долларов, что превышает цену базовой версии популярного ноутбука Apple MacBook Air. По данным издания TechRadar со ссылкой на мониторинг сервиса PCPartPicker, цены увеличились на 50% всего за месяц и практически утроились за полгода. Если в первой половине 2025 года аналогичный объём памяти стоил около 250 долларов, то теперь его приобретение становится серьёзным финансовым испытанием.

Подобный ценовой скачок вызывает ассоциации с предыдущими кризисами, такими как дефицит видеокарт и волна популярности майнинга криптовалюты. Графики изменения цен на сайте PCPartPicker показывают, насколько стремительным оказался рост стоимости модулей оперативной памяти. Долго державшиеся горизонтальные линии стабильности уступили место резко восходящей кривой справа.

Эксперты прогнозируют, что такая ситуация сохранится вплоть до конца десятилетия. По мнению участников рынка и аналитиков, снижение цен стоит ожидать только после 2027 года, а возможно, и позже — ближе к 2028-му.