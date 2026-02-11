И теперь программа умеет работать с видеокартами серии LIGHTNING.

В бета-версии программы MSI Afterburner 4.6.7 от февраля 2026 года появилась поддержка фирменных видеокарт MSI серии GeForce RTX 5090 LIGHTNING и блоков питания с системой защиты GPU Safeguard+, сообщает VideoCardz.

В Afterburner 4.6.7 Beta 2 добавлен новый плагин мониторинга PSU.dll, который предоставляет телеметрические данные от блоков питания MSI MEG Ai1x00 и MSI MPG Ai1x00TS. Помимо обычных показаний напряжения, тока, мощности, температуры, КПД и скорости вращения вентилятора, модели MPG также могут сообщать данные о силе тока на каждом питающем контакте разъёмов 12V-2x6.

Плагин позволяет настроить уведомления о перегрузке по току и неравномерном распределении тока. Информация может появляться в оверлее, а также в отдельных системных окнах. Новый чекбокс “Enable MSI GPU Safeguard+” в настройках программы должен активировать базовый защитный механизм, снижающих риск повреждения видеокарты. По всей видимости, если система защиты зафиксирует опасные отклонения, будет инициализирован запуск оболочки MSI Afterburner с выводом уведомления о потенциальных проблемах с подключением кабеля питания 12V-2x6, также будет активирован профиль со сниженным потреблением энергии — 75% от номинального.

Наряду с новыми возможностями для защиты видеокарт, в новой бета-версии программы MSI Afterburner 4.6.7 обновлён редактор графиков зависимостей тактовой частоты от напряжения. Новый редактор поддерживает масштабирование, панорамирование, изменение размера узлов и должен быть удобнее.