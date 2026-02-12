Теперь наряду с Secure Boot и TPM потребуется IOMMU

Компания Epic Games ужесточает требования, выдвигаемые к ПК, владельцы которых хотят участвовать в турнирах Fortnite, что связано с усилением безопасности и борьбой против читеров, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: Epic Games

Сообщается, что с 19 февраля текущего года для участия во всех турнирах Fortnite геймерам придётся активировать на своих ПК не только Secure Boot и TPM, но и IOMMU. Компания объясняет, что функция IOMMU позволит отсечь использование читерами стороннего оборудования благодаря контролю доступа к системной памяти, отмечая, что ПК около 95% игроков в Fortnite, судя по всему, уже готовы к новым требованиям, так как работают под управлением Windows 11 — достаточно лишь включить функцию.

Ранее для участия в турнирах высокого уровня в Fortnite требовались лишь Secure Boot и TPM, чего, вероятно, не хватало для борьбы с читерами, которые используют сторонние устройства. При этом область действия требований расширена на все турниры. Кроме того, Epic Games отчиталась о мерах юридического характера, принятых против злоумышленников и торговцев читами в прошлом году, включая судебные иски.